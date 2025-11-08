BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute SEA WARS v živo je 0.0000000013 USD. Tržna kapitalizacija SWAR je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz SWAR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

SEA WARS Logotip

Cena SEA WARS(SWAR)

Cena 1 SWAR v USD v živo:

$0.0000000013
$0.0000000013$0.0000000013
+18.18%1D
USD
SEA WARS (SWAR) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:31:55 (UTC+8)

Današnja cena SEA WARS

Današnja cena kriptovalute SEA WARS (SWAR) v živo je $ 0.0000000013, s spremembo 18.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SWAR v USD je $ 0.0000000013 na SWAR.

Kriptovaluta SEA WARS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SWAR. V zadnjih 24 urah se je SWAR trgovalo med $ 0.0000000009 (najnižje) in $ 0.0000000031 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je SWAR premaknil +8.33% v zadnji uri in -23.53% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 248.31K.

Tržne informacije SEA WARS (SWAR)

$ 248.31K
$ 248.31K$ 248.31K

$ 2.61K
$ 2.61K$ 2.61K

2,005,000,000,000
2,005,000,000,000 2,005,000,000,000

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija SEA WARS je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 248.31K. Obstoječa ponudba SWAR je --, skupna ponudba pa znaša 2005000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.61K.

Zgodovina cene SEA WARS, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0000000009
$ 0.0000000009$ 0.0000000009
24H Nizka
$ 0.0000000031
$ 0.0000000031$ 0.0000000031
24H Visoka

$ 0.0000000009
$ 0.0000000009$ 0.0000000009

$ 0.0000000031
$ 0.0000000031$ 0.0000000031

+8.33%

+18.18%

-23.53%

-23.53%

Zgodovina cen SEA WARS (SWAR) v USD

Sledite spremembam cen SEA WARS za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0000000002+18.18%
30 dni$ -0.0000000016-55.18%
60 dni$ -0.0009999987-100.00%
90 dni$ -0.0009999987-100.00%
Današnja sprememba cene SEA WARS

Danes je SWAR zabeležil spremembo $ +0.0000000002 (+18.18%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene SEA WARS

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0000000016 (-55.18%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene SEA WARS

Če pogled razširimo na 60 dni, se je SWAR spremenil za $ -0.0009999987 (-100.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene SEA WARS

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0009999987 (-100.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen SEA WARS (SWAR) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen SEA WARS.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto SEA WARS

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute SEA WARS, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute SEA WARS?

SWAR price factors include market sentiment, trading volume, overall crypto market trends, project development updates, community engagement, exchange listings, whale movements, regulatory news, gaming sector performance, tokenomics changes, partnerships, and broader economic conditions affecting risk assets.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute SEA WARS?

People want to know SEA WARS (SWAR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment opportunities, and managing risk exposure in volatile crypto markets.

Napoved cene za kriptovaluto SEA WARS

Napoved cene SEA WARS (SWAR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SWAR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen SEA WARS (SWAR) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena SEA WARS lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute SEA WARS v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SWAR za obdobje 2025–2026

O SEA WARS

SWAR is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is primarily used as the native token for the Swarm Network, a decentralized storage and communication system. The Swarm Network aims to provide a serverless and censorship-resistant solution for storing and sharing digital content, with SWAR tokens used to incentivize and reward network participants. The network operates on a proof-of-stake consensus mechanism, with token holders able to participate in network governance decisions. SWAR's issuance model is designed to be deflationary, with a portion of transaction fees burned to reduce the overall supply over time.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto SEA WARS

Vodnik po nakupu SEA WARS (SWAR)

--
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
Kaj je SEA WARS (SWAR)

Sea Wars is a multiplayer strategy and battle game set in the depths of the ocean.

SEA WARS Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje SEA WARS razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna SEA WARS spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o SEA WARS

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta SEA WARS?
Če bi kriptovaluta SEA WARS rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute SEA WARS.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:31:55 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

