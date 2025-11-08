Današnja cena SEA WARS

Današnja cena kriptovalute SEA WARS (SWAR) v živo je $ 0.0000000013, s spremembo 18.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SWAR v USD je $ 0.0000000013 na SWAR.

Kriptovaluta SEA WARS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SWAR. V zadnjih 24 urah se je SWAR trgovalo med $ 0.0000000009 (najnižje) in $ 0.0000000031 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je SWAR premaknil +8.33% v zadnji uri in -23.53% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 248.31K.

Tržne informacije SEA WARS (SWAR)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 248.31K$ 248.31K $ 248.31K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.61K$ 2.61K $ 2.61K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 2,005,000,000,000 2,005,000,000,000 2,005,000,000,000 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija SEA WARS je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 248.31K. Obstoječa ponudba SWAR je --, skupna ponudba pa znaša 2005000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.61K.