Današnja cena SolanaVM v živo je 0.000635 USD. Spremljajte posodobitve cen SVM v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen SVM.Današnja cena SolanaVM v živo je 0.000635 USD. Spremljajte posodobitve cen SVM v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen SVM.

Več o SVM

Informacije o ceni SVM

Bela knjiga SVM

Uradna spletna stran SVM

Tokenomika SVM

Napoved cen SVM

Zgodovina SVM

SVM Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute SVM v fiat

Spot SVM

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

SolanaVM Logotip

Cena SolanaVM(SVM)

Cena 1 SVM v USD v živo:

$0.000635
$0.000635$0.000635
-2.30%1D
USD
SolanaVM (SVM) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:55:47 (UTC+8)

Informacije o ceni SolanaVM (SVM) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000631
$ 0.000631$ 0.000631
24H Nizka
$ 0.000681
$ 0.000681$ 0.000681
24H Visoka

$ 0.000631
$ 0.000631$ 0.000631

$ 0.000681
$ 0.000681$ 0.000681

--
----

--
----

+0.63%

-2.30%

-10.69%

-10.69%

Cena SolanaVM (SVM) v realnem času je $ 0.000635. V zadnjih 24 urah se je SVM trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.000631 in najvišjo vrednostjo $ 0.000681, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena SVM v vseh časov je --, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov --.

Kratkoročna uspešnost SVM se je v zadnji uri spremenila za +0.63%, v 24 urah -2.30% in v 7 dneh -10.69%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije SolanaVM (SVM)

--
----

$ 21.38K
$ 21.38K$ 21.38K

$ 5.08M
$ 5.08M$ 5.08M

--
----

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija SolanaVM je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 21.38K. Obstoječa ponudba SVM je --, skupna ponudba pa znaša 8000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.08M.

Zgodovina cen SolanaVM (SVM) v USD

Sledite spremembam cen SolanaVM za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.00001495-2.30%
30 dni$ -0.002196-77.57%
60 dni$ -0.006735-91.39%
90 dni$ -0.012165-95.04%
Današnja sprememba cene SolanaVM

Danes je SVM zabeležil spremembo $ -0.00001495 (-2.30%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene SolanaVM

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.002196 (-77.57%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene SolanaVM

Če pogled razširimo na 60 dni, se je SVM spremenil za $ -0.006735 (-91.39%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene SolanaVM

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.012165 (-95.04%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen SolanaVM (SVM) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen SolanaVM.

Kaj je SolanaVM (SVM)

Solana VM is a fully compatible Ethereum environment built on the Solana blockchain. This platform empowers developers to deploy Ethereum dApps seamlessly without the need for significant reconfiguration.

SolanaVM je na voljo na MEXC, kar vam omogoča enostavno nakupovanje, držanje, prenos in zastavljanje žetona neposredno na naši platformi. Ne glede na to, ali ste izkušen vlagatelj ali novinec v svetu kriptovalut, platforma MEXC ponuja uporabniku prijazen vmesnik in vrsto orodij za učinkovito SolanaVM upravljanje vaših naložb. Za podrobnejše informacije o tem žetonu vas vabimo, da obiščete našo stran s predstavitvijo digitalnih sredstev.

Poleg tega lahko:
Preverite razpoložljivost SVMzastavljanj, da vidite, kako lahko zaslužite nagrade na svojem imetju.
− Preberite ocene in analitiko o SolanaVM v našem blogu, da boste obveščeni o najnovejših tržnih trendih in strokovnih vpogledih.

Naši obsežni viri so zasnovani tako, da poskrbijo za vašo SolanaVM nemoteno nakupovalno izkušnjo in zagotavljajo, da imate vsa orodja in znanje, ki jih potrebujete za samozavestno vlaganje.

Napoved cene SolanaVM (USD)

Koliko bo SolanaVM (SVM) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v SolanaVM (SVM) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za SolanaVM.

Preverite napoved cene SolanaVM zdaj!

Tokenomika SolanaVM (SVM)

Z razumevanjem tokenomike SolanaVM (SVM) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko SVM zdaj!

Kako kupiti SolanaVM (SVM)

Iščete kako kupiti SolanaVM? Postopek je preprost in brez težav! Lahko enostavno kupite SolanaVM na MEXC tako, da sledite našemu podrobnemu vodniku Kako kupiti. Ponujamo vam podrobna navodila in video vadnice, ki prikazujejo, kako se registrirati na MEXC in uporabljati različne priročne možnosti plačila, ki so na voljo.

SVM v lokalne valute

1 SolanaVM (SVM) v VND
16.710025
1 SolanaVM (SVM) v AUD
A$0.00095885
1 SolanaVM (SVM) v GBP
0.0004699
1 SolanaVM (SVM) v EUR
0.00053975
1 SolanaVM (SVM) v USD
$0.000635
1 SolanaVM (SVM) v MYR
RM0.002667
1 SolanaVM (SVM) v TRY
0.02647315
1 SolanaVM (SVM) v JPY
¥0.094615
1 SolanaVM (SVM) v ARS
ARS$0.90584655
1 SolanaVM (SVM) v RUB
0.0523113
1 SolanaVM (SVM) v INR
0.05634355
1 SolanaVM (SVM) v IDR
Rp10.5833291
1 SolanaVM (SVM) v KRW
0.89436575
1 SolanaVM (SVM) v PHP
0.0367792
1 SolanaVM (SVM) v EGP
￡E.0.0303657
1 SolanaVM (SVM) v BRL
R$0.00338455
1 SolanaVM (SVM) v CAD
C$0.00088265
1 SolanaVM (SVM) v BDT
0.07724775
1 SolanaVM (SVM) v NGN
0.9324467
1 SolanaVM (SVM) v COP
$2.47081675
1 SolanaVM (SVM) v ZAR
R.0.0109601
1 SolanaVM (SVM) v UAH
0.0261874
1 SolanaVM (SVM) v TZS
T.Sh.1.560195
1 SolanaVM (SVM) v VES
Bs0.117475
1 SolanaVM (SVM) v CLP
$0.61087
1 SolanaVM (SVM) v PKR
Rs0.1796288
1 SolanaVM (SVM) v KZT
0.3475609
1 SolanaVM (SVM) v THB
฿0.02059305
1 SolanaVM (SVM) v TWD
NT$0.019304
1 SolanaVM (SVM) v AED
د.إ0.00233045
1 SolanaVM (SVM) v CHF
Fr0.00050165
1 SolanaVM (SVM) v HKD
HK$0.0049403
1 SolanaVM (SVM) v AMD
֏0.2432939
1 SolanaVM (SVM) v MAD
.د.م0.0057785
1 SolanaVM (SVM) v MXN
$0.0116967
1 SolanaVM (SVM) v SAR
ريال0.0023749
1 SolanaVM (SVM) v ETB
Br0.09181465
1 SolanaVM (SVM) v KES
KSh0.08204835
1 SolanaVM (SVM) v JOD
د.أ0.000450215
1 SolanaVM (SVM) v PLN
0.00230505
1 SolanaVM (SVM) v RON
лв0.00274955
1 SolanaVM (SVM) v SEK
kr0.00596265
1 SolanaVM (SVM) v BGN
лв0.0010541
1 SolanaVM (SVM) v HUF
Ft0.2104009
1 SolanaVM (SVM) v CZK
0.01313815
1 SolanaVM (SVM) v KWD
د.ك0.00019431
1 SolanaVM (SVM) v ILS
0.0020955
1 SolanaVM (SVM) v BOB
Bs0.0043815
1 SolanaVM (SVM) v AZN
0.0010795
1 SolanaVM (SVM) v TJS
SM0.00591185
1 SolanaVM (SVM) v GEL
0.0017272
1 SolanaVM (SVM) v AOA
Kz0.58096785
1 SolanaVM (SVM) v BHD
.د.ب0.00023876
1 SolanaVM (SVM) v BMD
$0.000635
1 SolanaVM (SVM) v DKK
kr0.00404495
1 SolanaVM (SVM) v HNL
L0.01665605
1 SolanaVM (SVM) v MUR
0.0287655
1 SolanaVM (SVM) v NAD
$0.0109347
1 SolanaVM (SVM) v NOK
kr0.0063373
1 SolanaVM (SVM) v NZD
$0.00108585
1 SolanaVM (SVM) v PAB
B/.0.000635
1 SolanaVM (SVM) v PGK
K0.00268605
1 SolanaVM (SVM) v QAR
ر.ق0.0023114
1 SolanaVM (SVM) v RSD
дин.0.06337935
1 SolanaVM (SVM) v UZS
soʻm7.65060065
1 SolanaVM (SVM) v ALL
L0.0523367
1 SolanaVM (SVM) v ANG
ƒ0.00113665
1 SolanaVM (SVM) v AWG
ƒ0.001143
1 SolanaVM (SVM) v BBD
$0.00127
1 SolanaVM (SVM) v BAM
KM0.0010541
1 SolanaVM (SVM) v BIF
Fr1.867535
1 SolanaVM (SVM) v BND
$0.0008128
1 SolanaVM (SVM) v BSD
$0.000635
1 SolanaVM (SVM) v JMD
$0.1019556
1 SolanaVM (SVM) v KHR
2.5501981
1 SolanaVM (SVM) v KMF
Fr0.266065
1 SolanaVM (SVM) v LAK
13.80434755
1 SolanaVM (SVM) v LKR
Rs0.1920113
1 SolanaVM (SVM) v MDL
L0.0106172
1 SolanaVM (SVM) v MGA
Ar2.8348178
1 SolanaVM (SVM) v MOP
P0.00508635
1 SolanaVM (SVM) v MVR
0.0097155
1 SolanaVM (SVM) v MWK
MK1.1005185
1 SolanaVM (SVM) v MZN
MT0.0405765
1 SolanaVM (SVM) v NPR
Rs0.0902335
1 SolanaVM (SVM) v PYG
4.47167
1 SolanaVM (SVM) v RWF
Fr0.920115
1 SolanaVM (SVM) v SBD
$0.00522605
1 SolanaVM (SVM) v SCR
0.0092837
1 SolanaVM (SVM) v SRD
$0.0241935
1 SolanaVM (SVM) v SVC
$0.0055499
1 SolanaVM (SVM) v SZL
L0.0109347
1 SolanaVM (SVM) v TMT
m0.0022225
1 SolanaVM (SVM) v TND
د.ت0.00184277
1 SolanaVM (SVM) v TTD
$0.00429895
1 SolanaVM (SVM) v UGX
Sh2.1971
1 SolanaVM (SVM) v XAF
Fr0.354965
1 SolanaVM (SVM) v XCD
$0.0017145
1 SolanaVM (SVM) v XOF
Fr0.354965
1 SolanaVM (SVM) v XPF
Fr0.064135
1 SolanaVM (SVM) v BWP
P0.0084328
1 SolanaVM (SVM) v BZD
$0.00127635
1 SolanaVM (SVM) v CVE
$0.0596773
1 SolanaVM (SVM) v DJF
Fr0.11303
1 SolanaVM (SVM) v DOP
$0.0396875
1 SolanaVM (SVM) v DZD
د.ج0.0822198
1 SolanaVM (SVM) v FJD
$0.00142875
1 SolanaVM (SVM) v GNF
Fr5.521325
1 SolanaVM (SVM) v GTQ
Q0.0048641
1 SolanaVM (SVM) v GYD
$0.13278485
1 SolanaVM (SVM) v ISK
kr0.076835

SolanaVM Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje SolanaVM razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna SolanaVM spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o SolanaVM

Koliko je danes vreden SolanaVM (SVM)?
Cena SVM v živo v USD je 0.000635 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena SVM v USD?
Trenutna cena SVM v USD je $ 0.000635. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe SolanaVM?
Tržna kapitalizacija za SVM je -- USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok SVM?
Razpoložljivi obtok SVM je -- USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini SVM?
SVM je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini -- USD.
Kolikšna je bila najnižja cena SVM vseh časov (ATL)?
SVM vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini -- USD.
Kolikšen je volumen trgovanja SVM?
24-urni volumen trgovanja v živo za SVM je $ 21.38K USD.
Bo SVM zrasel?
Cena SVM se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen SVM.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:55:47 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti SolanaVM (SVM)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
10-05 21:29:00Posodobitve industrije
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Posodobitve industrije
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Podatki v verigi
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Posodobitve industrije
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Posodobitve industrije
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Posodobitve industrije
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Vroča novica

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025

Pomembni projekti, ki bodo lansirali žetone in airdrope v Q4 2025

October 5, 2025

Bitcoin se dvigne na 125.000 $! Zcash (ZEC) vodi skok zasebnih kovancev v najnovejšem kripto bikovskem teku

October 5, 2025
Prikaži več

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz SVM v USD

Znesek

SVM
SVM
USD
USD

1 SVM = 0.000635 USD

Trgujte SVM

SVM/USDT
$0.000635
$0.000635$0.000635
-2.30%

Pridružite se MEXC še danes

-- pristojbina ustvarjalca spot, -- pristojbina prevzemnika spot
-- pristojbina ustvarjalca terminskih pogodb, -- pristojbina prevzemnika terminskih pogodb