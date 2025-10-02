Tokenomika SUSHI (SUSHI)

Odkrijte ključne vpoglede v SUSHI (SUSHI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:41:13 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen SUSHI (SUSHI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SUSHI (SUSHI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 197.38M
$ 197.38M
Skupna ponudba:
$ 286.13M
$ 286.13M
Razpoložljivi obtok:
$ 285.40M
$ 285.40M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 197.89M
$ 197.89M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 23.409
$ 23.409
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.45326569085810975
$ 0.45326569085810975
Trenutna cena:
$ 0.6916
$ 0.6916

Informacije o SUSHI (SUSHI)

SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.

Uradna spletna stran:
https://sushi.com/
Bela knjiga:
https://docs.sushi.com/pdf/whitepaper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2

Tokenomika SUSHI (SUSHI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike SUSHI (SUSHI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SUSHI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SUSHI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SUSHI, raziščite ceno žetona SUSHI v živo!

