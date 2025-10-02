Tokenomika SakuraUnitedPlatform (SUP1)
Tokenomika in analiza cen SakuraUnitedPlatform (SUP1)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SakuraUnitedPlatform (SUP1), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o SakuraUnitedPlatform (SUP1)
SAKURA UNITED PLATFORM is a guild platform that aims to achieve “inequality reduction” and “equal opportunities” using Web3 technologies, including blockchain and cryptocurrencies, with the concept of “Blooming Smiles to People Around the World”. It was launched as Sakura Guild Games in November 2021 and changed its name to Sakura United Platform in November 2022.
Tokenomika SakuraUnitedPlatform (SUP1): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike SakuraUnitedPlatform (SUP1) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SUP1, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SUP1.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SUP1, raziščite ceno žetona SUP1 v živo!
Zgodovina cen SakuraUnitedPlatform (SUP1)
Analiza zgodovine cen SUP1 pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti
