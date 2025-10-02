Tokenomika SUI Agents (SUIAI)

Odkrijte ključne vpoglede v SUI Agents (SUIAI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
2025-10-02
Tokenomika in analiza cen SUI Agents (SUIAI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SUI Agents (SUIAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
Skupna ponudba:
$ 66.79M
$ 66.79M$ 66.79M
Razpoložljivi obtok:
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 691.10K
$ 691.10K$ 691.10K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.39
$ 0.39$ 0.39
Najnižja vrednost vseh časov:
Trenutna cena:
$ 0.010348
$ 0.010348$ 0.010348

Informacije o SUI Agents (SUIAI)

SUAI is the first AI project on SUI. Its Flagship product is an AI Agent layer which allows users to easily create, tokenize, trade and interact with AI Agents. With Virtuals protocols hitting a $1.6 billion market cap recently $SUAI has a 400x+ potential upside.SUI Agents unlocks a massive $10 Trillion+ market by merging AI and SUI Blockchain, empowering creators, developers, and communities. Easily launch, use, and trade AI Agents with a single click. Every AI Agent is tokenized, paired with $SuiAi, and locked into the project’s liquidity pools.

Uradna spletna stran:
https://suia.io/
Bela knjiga:
https://suia2023.medium.com/introducing-suia-5e02e2ff470f
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xd19b72e027cd66bde41d8f60a13740a26c4be8f3

Tokenomika SUI Agents (SUIAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike SUI Agents (SUIAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SUIAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SUIAI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SUIAI, raziščite ceno žetona SUIAI v živo!

Kako kupiti SUIAI

Želite v svoj portfelj dodati SUI Agents (SUIAI)? MEXC podpira različne načine nakupa SUIAI, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen SUI Agents (SUIAI)

Analiza zgodovine cen SUIAI pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene SUIAI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SUIAI? Naša stran za napovedovanje cen SUIAI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

