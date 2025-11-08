Današnja cena StarHeroes

Današnja cena kriptovalute StarHeroes (STARHEROES) v živo je $ 0.003247, s spremembo 2.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STARHEROES v USD je $ 0.003247 na STARHEROES.

Kriptovaluta StarHeroes je trenutno na #2291. mestu s tržno kapitalizacijo $ 714.56K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 220.07M STARHEROES. V zadnjih 24 urah se je STARHEROES trgovalo med $ 0.003161 (najnižje) in $ 0.003332 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.3053024632863512, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00283335761097623.

V kratkoročni uspešnosti se je STARHEROES premaknil -0.98% v zadnji uri in -30.64% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 81.15K.

Tržne informacije StarHeroes (STARHEROES)

Uvrstitev No.2291 Tržna kapitalizacija $ 714.56K$ 714.56K $ 714.56K Volumen (24H) $ 81.15K$ 81.15K $ 81.15K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Zaloga v obtoku 220.07M 220.07M 220.07M Največja ponudba 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Skupna ponudba 566,454,376.1905389 566,454,376.1905389 566,454,376.1905389 Hitrost kroženja 31.43% Javna veriga blokov ARB

