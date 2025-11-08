Današnja cena kriptovalute StarHeroes v živo je 0.003247 USD. Tržna kapitalizacija STARHEROES je 714,563.36753187004411 USD. Spremljajte posodobitve cen iz STARHEROES v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute StarHeroes v živo je 0.003247 USD. Tržna kapitalizacija STARHEROES je 714,563.36753187004411 USD. Spremljajte posodobitve cen iz STARHEROES v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute StarHeroes (STARHEROES) v živo je $ 0.003247, s spremembo 2.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STARHEROES v USD je $ 0.003247 na STARHEROES.
Kriptovaluta StarHeroes je trenutno na #2291. mestu s tržno kapitalizacijo $ 714.56K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 220.07M STARHEROES. V zadnjih 24 urah se je STARHEROES trgovalo med $ 0.003161 (najnižje) in $ 0.003332 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.3053024632863512, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00283335761097623.
V kratkoročni uspešnosti se je STARHEROES premaknil -0.98% v zadnji uri in -30.64% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 81.15K.
Tržne informacije StarHeroes (STARHEROES)
No.2291
$ 714.56K
$ 81.15K
$ 2.27M
220.07M
700,000,000
566,454,376.1905389
31.43%
ARB
Trenutna tržna kapitalizacija StarHeroes je $ 714.56K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 81.15K. Obstoječa ponudba STARHEROES je 220.07M, skupna ponudba pa znaša 566454376.1905389. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.27M.
Zgodovina cene StarHeroes, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.003161
24H Nizka
$ 0.003332
24H Visoka
$ 0.003161
$ 0.003332
$ 1.3053024632863512
$ 0.00283335761097623
-0.98%
+2.09%
-30.64%
-30.64%
Zgodovina cen StarHeroes (STARHEROES) v USD
Sledite spremembam cen StarHeroes za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00006674
+2.09%
30 dni
$ -0.003461
-51.60%
60 dni
$ +0.000267
+8.95%
90 dni
$ -0.004035
-55.42%
Današnja sprememba cene StarHeroes
Danes je STARHEROES zabeležil spremembo $ +0.00006674 (+2.09%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene StarHeroes
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.003461 (-51.60%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene StarHeroes
Če pogled razširimo na 60 dni, se je STARHEROES spremenil za $ +0.000267 (+8.95%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene StarHeroes
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.004035 (-55.42%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen StarHeroes (STARHEROES) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto StarHeroes
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute StarHeroes, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute StarHeroes?
Several key factors influence StarHeroes (STARHEROES) token prices:
Game Adoption: Player base growth and active user engagement directly impact token demand and utility within the ecosystem.
Token Utility: In-game usage for purchasing items, characters, upgrades, and staking rewards affects circulation and value.
Partnership Announcements: Collaborations with other projects, exchanges, or gaming platforms can drive price volatility.
Development Updates: New features, game improvements, and roadmap progress affect investor expectations and token valuation.
Supply Mechanics: Token burning, staking rewards, and release schedules impact circulating supply and price dynamics.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute StarHeroes?
People want to know StarHeroes (STARHEROES) price today for several key reasons:
1. Trading decisions - Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and calculate gains/losses.
3. Market analysis - Price movements help identify trends, support/resistance levels, and trading opportunities.
4. Investment timing - Determining optimal entry or exit points based on current market conditions.
5. Risk management - Assessing portfolio exposure and making informed decisions about position sizing.
Napoved cene za kriptovaluto StarHeroes
Napoved cene StarHeroes (STARHEROES) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena STARHEROES v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen StarHeroes (STARHEROES) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena StarHeroes lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute StarHeroes v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen STARHEROES za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute StarHeroes.
O StarHeroes
STARHEROES is a digital asset that operates on a decentralized network, with its primary purpose being to facilitate transactions within the online gaming ecosystem. It is designed to enable players to trade, sell, and buy virtual goods and services, thereby enhancing the overall gaming experience. The STARHEROES token follows a deflationary issuance model, meaning the total supply decreases over time, a feature that is intended to maintain its value. The asset leverages blockchain technology to ensure transparency, security, and immutability of transactions. While its primary use case is within the gaming industry, it also holds potential for broader applications in the digital economy.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto StarHeroes
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto StarHeroes? Nakup STARHEROES je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute StarHeroes. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute StarHeroes (STARHEROES).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 220.07M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in StarHeroes bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto StarHeroes
Z lastništvom kriptovalute StarHeroes se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup StarHeroes (STARHEROES) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.
StarHeroes Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje StarHeroes razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o StarHeroes
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta StarHeroes?
Če bi kriptovaluta StarHeroes rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute StarHeroes.
Koliko je kriptovaluta StarHeroes vredna danes?
Današnja cena kriptovalute StarHeroes je $ 0.003247. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta StarHeroes še vedno dobra naložba?
StarHeroes ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v STARHEROES, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto StarHeroes?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto StarHeroes v vrednosti $ 81.15K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute StarHeroes?
Cena kriptovalute STARHEROES se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute StarHeroes v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena STARHEROES.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute StarHeroes?
Na ceno STARHEROES vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,493.97
+1.68%
ETH
3,461.77
+4.98%
SOL
162.01
+4.24%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.0968
+0.37%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za STARHEROES na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par STARHEROES/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute StarHeroes gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute StarHeroes letos rasla?
Cena kriptovalute StarHeroes bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute StarHeroes (STARHEROES).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:31:14 (UTC+8)
