Tokenomika Stage (STAGE)

Odkrijte ključne vpoglede v Stage (STAGE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:37:36 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Stage (STAGE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Stage (STAGE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 70.52K
Skupna ponudba:
$ 10.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.54B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 457.00K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.005644
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000035709435257382
Trenutna cena:
$ 0.0000457
Informacije o Stage (STAGE)

Stage revolutionizes the music industry by merging Idol-style addictive music competitions with SocialFi, allowing fans to impact artists' success and earn Real World Assets (RWAs) in return, gaining tangible stakes in their careers. This creates a dynamic community where every interaction enriches both the fan and the artist's journey. As the first platform to embrace AI music, Stage introduces AI music competitions and on-chain tools, enabling anyone to tokenize music samples, melodies, beats, and vocals, pioneering a new era of interactive and investment-driven music engagement. The stars of tomorrow will be born on Stage!

Uradna spletna stran:
https://www.stage.community/
Bela knjiga:
https://stagecommunity.notion.site/Stage-Deck-v3-4-1500295cc3288002809cc7e874acd720
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x9025daa1fe2d27700187e0eac670818945f94c2e

Tokenomika Stage (STAGE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Stage (STAGE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov STAGE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov STAGE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko STAGE, raziščite ceno žetona STAGE v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

