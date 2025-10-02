Odkrijte ključne vpoglede v DeFi STOA (STA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

DeFi STOA is a project to build a diversified revenue sharing platform to increase token asset growth and token value by utilizing algorithms for arbitrage between global financial platforms. DEFI STOA has devised an asset convertible currency model to make it easy to swap assets with this realistic financial service model.In addition, DeFi finance operates a profit based on the social finance model, that is, the transaction logic of multilateral participants and market participation, and presents an optimal market operation model by copy trading it, and this process is combined with big data and artificial intelligence learning models.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov STA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike DeFi STOA (STA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

