Današnja cena SPDR S P 500 ETF

Današnja cena kriptovalute SPDR S P 500 ETF (SPYON) v živo je $ 677.45, s spremembo 1.75 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPYON v USD je $ 677.45 na SPYON.

Kriptovaluta SPDR S P 500 ETF je trenutno na #734. mestu s tržno kapitalizacijo $ 25.08M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 37.02K SPYON. V zadnjih 24 urah se je SPYON trgovalo med $ 663.32 (najnižje) in $ 679.62 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 690.6831306581166, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 640.4052156827559.

V kratkoročni uspešnosti se je SPYON premaknil -0.06% v zadnji uri in -0.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 60.30K.

Tržne informacije SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Uvrstitev No.734 Tržna kapitalizacija $ 25.08M$ 25.08M $ 25.08M Volumen (24H) $ 60.30K$ 60.30K $ 60.30K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 25.08M$ 25.08M $ 25.08M Zaloga v obtoku 37.02K 37.02K 37.02K Skupna ponudba 37,021.13733561 37,021.13733561 37,021.13733561 Javna veriga blokov ETH

