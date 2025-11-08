Današnja cena kriptovalute SPDR S P 500 ETF v živo je 677.45 USD. Tržna kapitalizacija SPYON je 25,079,969.4880089945 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SPYON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute SPDR S P 500 ETF v živo je 677.45 USD. Tržna kapitalizacija SPYON je 25,079,969.4880089945 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SPYON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute SPDR S P 500 ETF (SPYON) v živo je $ 677.45, s spremembo 1.75 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPYON v USD je $ 677.45 na SPYON.
Kriptovaluta SPDR S P 500 ETF je trenutno na #734. mestu s tržno kapitalizacijo $ 25.08M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 37.02K SPYON. V zadnjih 24 urah se je SPYON trgovalo med $ 663.32 (najnižje) in $ 679.62 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 690.6831306581166, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 640.4052156827559.
V kratkoročni uspešnosti se je SPYON premaknil -0.06% v zadnji uri in -0.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 60.30K.
Tržne informacije SPDR S P 500 ETF (SPYON)
No.734
$ 25.08M
$ 60.30K
$ 25.08M
37.02K
37,021.13733561
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija SPDR S P 500 ETF je $ 25.08M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 60.30K. Obstoječa ponudba SPYON je 37.02K, skupna ponudba pa znaša 37021.13733561. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 25.08M.
Zgodovina cene SPDR S P 500 ETF, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 663.32
24H Nizka
$ 679.62
24H Visoka
$ 663.32
$ 679.62
$ 690.6831306581166
$ 640.4052156827559
-0.06%
+1.75%
-0.26%
-0.26%
Zgodovina cen SPDR S P 500 ETF (SPYON) v USD
Sledite spremembam cen SPDR S P 500 ETF za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +11.651
+1.75%
30 dni
$ +2.43
+0.35%
60 dni
$ +77.45
+12.90%
90 dni
$ +77.45
+12.90%
Današnja sprememba cene SPDR S P 500 ETF
Danes je SPYON zabeležil spremembo $ +11.651 (+1.75%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene SPDR S P 500 ETF
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +2.43 (+0.35%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene SPDR S P 500 ETF
Če pogled razširimo na 60 dni, se je SPYON spremenil za $ +77.45 (+12.90%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene SPDR S P 500 ETF
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +77.45 (+12.90%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen SPDR S P 500 ETF (SPYON) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto SPDR S P 500 ETF
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute SPDR S P 500 ETF, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute SPDR S P 500 ETF?
SPDR S&P 500 ETF (SPY) prices are influenced by: 1) Performance of underlying S&P 500 stocks, 2) Market sentiment and investor demand, 3) Economic indicators like GDP, inflation, employment, 4) Federal Reserve monetary policy and interest rates, 5) Geopolitical events and news.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute SPDR S P 500 ETF?
People want to know SPDR S&P 500 ETF (SPY) price today for several key reasons: to make informed investment decisions, track portfolio performance, identify buying or selling opportunities, monitor market trends, and assess overall stock market health. SPY tracks the S&P 500 index, making it a popular benchmark.
Napoved cene za kriptovaluto SPDR S P 500 ETF
Napoved cene SPDR S P 500 ETF (SPYON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SPYON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen SPDR S P 500 ETF (SPYON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena SPDR S P 500 ETF lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute SPDR S P 500 ETF v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SPYON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute SPDR S P 500 ETF.
O SPDR S P 500 ETF
SPYON is a cryptocurrency asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). Its primary function is to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to maintain control over their assets without the need for intermediaries. SPYON operates on a blockchain network, utilizing a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the system. The asset's issuance model is designed to maintain a balanced supply and demand, contributing to its stability in the volatile crypto market. Typical uses of SPYON include making payments, lending and borrowing, and participating in decentralized exchanges, reflecting its versatility in the DeFi ecosystem.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto SPDR S P 500 ETF
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto SPDR S P 500 ETF? Nakup SPYON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute SPDR S P 500 ETF. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute SPDR S P 500 ETF (SPYON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 37.02K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in SPDR S P 500 ETF bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto SPDR S P 500 ETF
Z lastništvom kriptovalute SPDR S P 500 ETF se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup SPDR S P 500 ETF (SPYON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o SPDR S P 500 ETF
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta SPDR S P 500 ETF?
Če bi kriptovaluta SPDR S P 500 ETF rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute SPDR S P 500 ETF.
Koliko je kriptovaluta SPDR S P 500 ETF vredna danes?
Današnja cena kriptovalute SPDR S P 500 ETF je $ 677.45. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta SPDR S P 500 ETF še vedno dobra naložba?
SPDR S P 500 ETF ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v SPYON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto SPDR S P 500 ETF?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto SPDR S P 500 ETF v vrednosti $ 60.30K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute SPDR S P 500 ETF?
Cena kriptovalute SPYON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute SPDR S P 500 ETF v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena SPYON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute SPDR S P 500 ETF?
Na ceno SPYON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,496.1
+1.68%
ETH
3,460.52
+4.94%
SOL
162.02
+4.25%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.0952
+0.22%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za SPYON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par SPYON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute SPDR S P 500 ETF gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute SPDR S P 500 ETF letos rasla?
Cena kriptovalute SPDR S P 500 ETF bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute SPDR S P 500 ETF (SPYON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:30:59 (UTC+8)
