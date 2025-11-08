Današnja cena Spotify

Današnja cena kriptovalute Spotify (SPOTON) v živo je $ 622.61, s spremembo 1.08 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPOTON v USD je $ 622.61 na SPOTON.

Kriptovaluta Spotify je trenutno na #2341. mestu s tržno kapitalizacijo $ 661.39K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.06K SPOTON. V zadnjih 24 urah se je SPOTON trgovalo med $ 607.84 (najnižje) in $ 622.95 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 743.2286807442033, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 608.7267130928992.

V kratkoročni uspešnosti se je SPOTON premaknil -0.02% v zadnji uri in -6.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 59.67K.

Tržne informacije Spotify (SPOTON)

Uvrstitev No.2341 Tržna kapitalizacija $ 661.39K$ 661.39K $ 661.39K Volumen (24H) $ 59.67K$ 59.67K $ 59.67K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 661.39K$ 661.39K $ 661.39K Zaloga v obtoku 1.06K 1.06K 1.06K Skupna ponudba 1,062.29126327 1,062.29126327 1,062.29126327 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Spotify je $ 661.39K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 59.67K. Obstoječa ponudba SPOTON je 1.06K, skupna ponudba pa znaša 1062.29126327. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 661.39K.