Današnja cena kriptovalute Spotify (SPOTON) v živo je $ 622.61, s spremembo 1.08 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPOTON v USD je $ 622.61 na SPOTON.
Kriptovaluta Spotify je trenutno na #2341. mestu s tržno kapitalizacijo $ 661.39K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.06K SPOTON. V zadnjih 24 urah se je SPOTON trgovalo med $ 607.84 (najnižje) in $ 622.95 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 743.2286807442033, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 608.7267130928992.
V kratkoročni uspešnosti se je SPOTON premaknil -0.02% v zadnji uri in -6.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 59.67K.
Tržne informacije Spotify (SPOTON)
No.2341
$ 661.39K
$ 59.67K
$ 661.39K
1.06K
1,062.29126327
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Spotify je $ 661.39K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 59.67K. Obstoječa ponudba SPOTON je 1.06K, skupna ponudba pa znaša 1062.29126327. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 661.39K.
Zgodovina cene Spotify, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 607.84
24H Nizka
$ 622.95
24H Visoka
$ 607.84
$ 622.95
$ 743.2286807442033
$ 608.7267130928992
-0.02%
+1.08%
-6.25%
-6.25%
Zgodovina cen Spotify (SPOTON) v USD
Sledite spremembam cen Spotify za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +6.651
+1.08%
30 dni
$ -52.41
-7.77%
60 dni
$ -27.39
-4.22%
90 dni
$ -27.39
-4.22%
Današnja sprememba cene Spotify
Danes je SPOTON zabeležil spremembo $ +6.651 (+1.08%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Spotify
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -52.41 (-7.77%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Spotify
Če pogled razširimo na 60 dni, se je SPOTON spremenil za $ -27.39 (-4.22%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Spotify
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -27.39 (-4.22%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Spotify (SPOTON) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Spotify
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Spotify, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Spotify?
Several key factors influence Spotify (SPOT) stock prices:
1. Subscriber growth - Monthly active users and premium subscriber additions drive revenue expectations 2. Revenue performance - Quarterly earnings, revenue per user, and guidance impact valuation 3. Competition - Pressure from Apple Music, Amazon Music, and other streaming platforms 4. Content costs - Music licensing fees and podcast investments affect profit margins 5. Market expansion - Growth in new geographic markets and user penetration rates 6. Regulatory changes - Music royalty regulations and platform policies 7. Overall market sentiment - Tech stock trends and investor risk appetite 8. Innovation - New features, AI integration, and platform improvements
Note: There is no widely traded cryptocurrency called "SPOTON" related to Spotify.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Spotify?
People want to know SPOTON price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value changes 3. Market timing - Identifying optimal entry/exit points 4. Profit/loss calculation - Assessing gains or losses on investments 5. Risk management - Making informed decisions about position sizing 6. Market sentiment analysis - Understanding price trends and momentum 7. Arbitrage opportunities - Comparing prices across different exchanges
Current price data helps make informed trading and investment choices.
Napoved cene za kriptovaluto Spotify
Napoved cene Spotify (SPOTON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SPOTON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Spotify (SPOTON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Spotify lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Spotify v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SPOTON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Spotify.
O Spotify
SPOTON is a digital asset designed to facilitate transactions within the online ecosystem. It operates on a decentralized blockchain network, leveraging a proof-of-stake consensus mechanism to maintain network security and integrity. SPOTON's primary role is to serve as a medium of exchange, enabling users to make transactions quickly and efficiently. It is also used as a governance token, allowing holders to participate in the decision-making process regarding the future development of the SPOTON network. The supply of SPOTON is algorithmically managed, ensuring a predictable and transparent issuance model. Its use cases extend beyond simple transactions, as it is also utilized in various decentralized applications within the SPOTON ecosystem.
SPOTON is a digital asset designed to facilitate transactions within the online ecosystem. It operates on a decentralized blockchain network, leveraging a proof-of-stake consensus mechanism to maintain network security and integrity. SPOTON's primary role is to serve as a medium of exchange, enabling users to make transactions quickly and efficiently. It is also used as a governance token, allowing holders to participate in the decision-making process regarding the future development of the SPOTON network. The supply of SPOTON is algorithmically managed, ensuring a predictable and transparent issuance model. Its use cases extend beyond simple transactions, as it is also utilized in various decentralized applications within the SPOTON ecosystem.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Spotify
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Spotify? Nakup SPOTON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Spotify. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Spotify (SPOTON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 1.06K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Spotify bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Spotify
Z lastništvom kriptovalute Spotify se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Spotify?
Če bi kriptovaluta Spotify rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Spotify.
Koliko je kriptovaluta Spotify vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Spotify je $ 622.61. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Spotify še vedno dobra naložba?
Spotify ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v SPOTON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Spotify?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Spotify v vrednosti $ 59.67K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Spotify?
Cena kriptovalute SPOTON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Spotify v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena SPOTON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Spotify?
Na ceno SPOTON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,357.9
+1.54%
ETH
3,436.41
+4.21%
SOL
160.8
+3.46%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1036
+0.99%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za SPOTON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par SPOTON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Spotify gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Spotify letos rasla?
Cena kriptovalute Spotify bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Spotify (SPOTON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:13:33 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.