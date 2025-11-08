BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Spotify v živo je 622.61 USD. Tržna kapitalizacija SPOTON je 661,393.1634245347 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SPOTON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Spotify Logotip

Cena Spotify(SPOTON)

Cena 1 SPOTON v USD v živo:

$622.48
$622.48
+1.08%1D
USD
Spotify (SPOTON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:13:33 (UTC+8)

Današnja cena Spotify

Današnja cena kriptovalute Spotify (SPOTON) v živo je $ 622.61, s spremembo 1.08 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPOTON v USD je $ 622.61 na SPOTON.

Kriptovaluta Spotify je trenutno na #2341. mestu s tržno kapitalizacijo $ 661.39K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.06K SPOTON. V zadnjih 24 urah se je SPOTON trgovalo med $ 607.84 (najnižje) in $ 622.95 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 743.2286807442033, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 608.7267130928992.

V kratkoročni uspešnosti se je SPOTON premaknil -0.02% v zadnji uri in -6.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 59.67K.

Tržne informacije Spotify (SPOTON)

No.2341

$ 661.39K
$ 661.39K

$ 59.67K
$ 59.67K

$ 661.39K
$ 661.39K

1.06K
1.06K

1,062.29126327
1,062.29126327

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Spotify je $ 661.39K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 59.67K. Obstoječa ponudba SPOTON je 1.06K, skupna ponudba pa znaša 1062.29126327. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 661.39K.

Zgodovina cene Spotify, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 607.84
$ 607.84
24H Nizka
$ 622.95
$ 622.95
24H Visoka

$ 607.84
$ 607.84

$ 622.95
$ 622.95

$ 743.2286807442033
$ 743.2286807442033

$ 608.7267130928992
$ 608.7267130928992

-0.02%

+1.08%

-6.25%

-6.25%

Zgodovina cen Spotify (SPOTON) v USD

Sledite spremembam cen Spotify za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +6.651+1.08%
30 dni$ -52.41-7.77%
60 dni$ -27.39-4.22%
90 dni$ -27.39-4.22%
Današnja sprememba cene Spotify

Danes je SPOTON zabeležil spremembo $ +6.651 (+1.08%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Spotify

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -52.41 (-7.77%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Spotify

Če pogled razširimo na 60 dni, se je SPOTON spremenil za $ -27.39 (-4.22%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Spotify

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -27.39 (-4.22%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Spotify (SPOTON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Spotify.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Spotify

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Spotify, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Spotify?

Several key factors influence Spotify (SPOT) stock prices:

1. Subscriber growth - Monthly active users and premium subscriber additions drive revenue expectations
2. Revenue performance - Quarterly earnings, revenue per user, and guidance impact valuation
3. Competition - Pressure from Apple Music, Amazon Music, and other streaming platforms
4. Content costs - Music licensing fees and podcast investments affect profit margins
5. Market expansion - Growth in new geographic markets and user penetration rates
6. Regulatory changes - Music royalty regulations and platform policies
7. Overall market sentiment - Tech stock trends and investor risk appetite
8. Innovation - New features, AI integration, and platform improvements

Note: There is no widely traded cryptocurrency called "SPOTON" related to Spotify.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Spotify?

People want to know SPOTON price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value changes
3. Market timing - Identifying optimal entry/exit points
4. Profit/loss calculation - Assessing gains or losses on investments
5. Risk management - Making informed decisions about position sizing
6. Market sentiment analysis - Understanding price trends and momentum
7. Arbitrage opportunities - Comparing prices across different exchanges

Current price data helps make informed trading and investment choices.

Napoved cene za kriptovaluto Spotify

Napoved cene Spotify (SPOTON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SPOTON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Spotify (SPOTON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Spotify lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Spotify v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SPOTON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Spotify.

O Spotify

SPOTON is a digital asset designed to facilitate transactions within the online ecosystem. It operates on a decentralized blockchain network, leveraging a proof-of-stake consensus mechanism to maintain network security and integrity. SPOTON's primary role is to serve as a medium of exchange, enabling users to make transactions quickly and efficiently. It is also used as a governance token, allowing holders to participate in the decision-making process regarding the future development of the SPOTON network. The supply of SPOTON is algorithmically managed, ensuring a predictable and transparent issuance model. Its use cases extend beyond simple transactions, as it is also utilized in various decentralized applications within the SPOTON ecosystem.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Spotify

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Spotify? Nakup SPOTON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Spotify. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Spotify (SPOTON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 1.06K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Spotify bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Spotify (SPOTON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Spotify

Z lastništvom kriptovalute Spotify se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Spotify (SPOTON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Spotify (SPOTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Spotify Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Spotify razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Spotify spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Spotify

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Spotify?
Če bi kriptovaluta Spotify rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Spotify.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:13:33 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Spotify (SPOTON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Spotify

SPOTON USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na SPOTON z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami SPOTON USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Spotify (SPOTON) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Spotify v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
SPOTON/USDT
$622.48
$622.48
+1.08%
0.00% (USDT)

