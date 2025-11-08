BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Spendler v živo je 0.00000021 USD. Tržna kapitalizacija SPDL je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz SPDL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$0.00000021
Spendler (SPDL) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:30:44 (UTC+8)

Današnja cena Spendler

Današnja cena kriptovalute Spendler (SPDL) v živo je $ 0.00000021, s spremembo 12.50 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPDL v USD je $ 0.00000021 na SPDL.

Kriptovaluta Spendler je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SPDL. V zadnjih 24 urah se je SPDL trgovalo med $ 0.00000021 (najnižje) in $ 0.00000028 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je SPDL premaknil -12.50% v zadnji uri in -8.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 264.84.

Tržne informacije Spendler (SPDL)

$ 264.84
$ 264.84

$ 2.10K
$ 2.10K

10,000,000,000
10,000,000,000

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Spendler je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 264.84. Obstoječa ponudba SPDL je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.10K.

Zgodovina cene Spendler, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00000021
$ 0.00000021
24H Nizka
$ 0.00000028
$ 0.00000028
24H Visoka

$ 0.00000021
$ 0.00000021

$ 0.00000028
$ 0.00000028

-12.50%

-12.50%

-8.70%

-8.70%

Zgodovina cen Spendler (SPDL) v USD

Sledite spremembam cen Spendler za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.00000003-12.50%
30 dni$ -0.00000066-75.87%
60 dni$ -0.01249979-100.00%
90 dni$ -0.01249979-100.00%
Današnja sprememba cene Spendler

Danes je SPDL zabeležil spremembo $ -0.00000003 (-12.50%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Spendler

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00000066 (-75.87%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Spendler

Če pogled razširimo na 60 dni, se je SPDL spremenil za $ -0.01249979 (-100.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Spendler

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.01249979 (-100.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Spendler (SPDL) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Spendler.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Spendler

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Spendler, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Spendler?

Several key factors influence Spendler (SPDL) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact SPDL valuation.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price movements.

Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Technology Updates: Protocol improvements, security enhancements, and feature releases influence investor interest.

Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets create price volatility.

Competition: Performance relative to similar projects and market positioning affects valuation.

Trading Activity: Exchange listings, liquidity levels, and institutional involvement impact price stability.

Community Engagement: Active development team, social media presence, and user base growth contribute to long-term value.

Market Manipulation: Large holder actions and coordinated trading can cause significant price swings.

External Events: Economic conditions, major crypto news, and technological breakthroughs in blockchain space influence all cryptocurrency prices including SPDL.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Spendler?

People want to know Spendler (SPDL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and assessing market trends. Real-time pricing helps investors evaluate potential profits or losses, plan entry/exit strategies, and manage risk effectively in the volatile cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto Spendler

Napoved cene Spendler (SPDL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SPDL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Spendler (SPDL) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Spendler lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Spendler v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SPDL za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Spendler.

O Spendler

SPDL is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain technology. It is designed to facilitate fast and secure transactions across a decentralized network, with a focus on privacy and security. The asset uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which allows holders to validate transactions and earn rewards. SPDL's primary use case is as a medium of exchange within its ecosystem, offering users a secure and private method of transferring value. The asset's issuance model is based on a fixed supply, with new tokens being introduced into the ecosystem through the staking process. This design aims to maintain a balance between supply and demand, ensuring the asset's long-term sustainability.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Spendler

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Spendler? Nakup SPDL je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Spendler. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Spendler (SPDL).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Spendler bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Spendler

Z lastništvom kriptovalute Spendler se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Spendler (SPDL) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Spendler (SPDL)

Spendler is an AI-driven payment infrastructure that allows users to manage and automate everyday spending using crypto and fiat. By connecting offline merchants, Web2 card networks, and on-chain assets, Spendler brings practical use cases to Web3.

Spendler Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Spendler razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Spendler spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Spendler

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Spendler?
Če bi kriptovaluta Spendler rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Spendler.
Pomembne panožne novosti Spendler (SPDL)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

$0.00000021
Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

