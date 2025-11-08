Današnja cena Spendler

Današnja cena kriptovalute Spendler (SPDL) v živo je $ 0.00000021, s spremembo 12.50 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPDL v USD je $ 0.00000021 na SPDL.

Kriptovaluta Spendler je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SPDL. V zadnjih 24 urah se je SPDL trgovalo med $ 0.00000021 (najnižje) in $ 0.00000028 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je SPDL premaknil -12.50% v zadnji uri in -8.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 264.84.

Tržne informacije Spendler (SPDL)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 264.84$ 264.84 $ 264.84 Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.10K$ 2.10K $ 2.10K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Spendler je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 264.84. Obstoječa ponudba SPDL je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.10K.