Današnja cena kriptovalute Spendler (SPDL) v živo je $ 0.00000021, s spremembo 12.50 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPDL v USD je $ 0.00000021 na SPDL.
Kriptovaluta Spendler je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SPDL. V zadnjih 24 urah se je SPDL trgovalo med $ 0.00000021 (najnižje) in $ 0.00000028 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je SPDL premaknil -12.50% v zadnji uri in -8.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 264.84.
Tržne informacije Spendler (SPDL)
$ 264.84
$ 2.10K
10,000,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Spendler je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 264.84. Obstoječa ponudba SPDL je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.10K.
Zgodovina cene Spendler, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
-12.50%
-8.70%
Zgodovina cen Spendler (SPDL) v USD
Sledite spremembam cen Spendler za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.00000003
-12.50%
30 dni
$ -0.00000066
-75.87%
60 dni
$ -0.01249979
-100.00%
90 dni
$ -0.01249979
-100.00%
Današnja sprememba cene Spendler
Danes je SPDL zabeležil spremembo $ -0.00000003 (-12.50%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Spendler
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00000066 (-75.87%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Spendler
Če pogled razširimo na 60 dni, se je SPDL spremenil za $ -0.01249979 (-100.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Spendler
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.01249979 (-100.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Spendler (SPDL) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Spendler
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Spendler, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Spendler?
Several key factors influence Spendler (SPDL) cryptocurrency prices:
Community Engagement: Active development team, social media presence, and user base growth contribute to long-term value.
Market Manipulation: Large holder actions and coordinated trading can cause significant price swings.
External Events: Economic conditions, major crypto news, and technological breakthroughs in blockchain space influence all cryptocurrency prices including SPDL.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Spendler?
People want to know Spendler (SPDL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and assessing market trends. Real-time pricing helps investors evaluate potential profits or losses, plan entry/exit strategies, and manage risk effectively in the volatile cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto Spendler
Napoved cene Spendler (SPDL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SPDL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Spendler (SPDL) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Spendler lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Spendler v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SPDL za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Spendler.
O Spendler
SPDL is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain technology. It is designed to facilitate fast and secure transactions across a decentralized network, with a focus on privacy and security. The asset uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which allows holders to validate transactions and earn rewards. SPDL's primary use case is as a medium of exchange within its ecosystem, offering users a secure and private method of transferring value. The asset's issuance model is based on a fixed supply, with new tokens being introduced into the ecosystem through the staking process. This design aims to maintain a balance between supply and demand, ensuring the asset's long-term sustainability.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Spendler
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Spendler? Nakup SPDL je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Spendler. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Spendler (SPDL).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Spendler bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Spendler
Z lastništvom kriptovalute Spendler se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Spendler Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Spendler razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Spendler
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Spendler?
Če bi kriptovaluta Spendler rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Spendler.
Koliko je kriptovaluta Spendler vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Spendler je $ 0.00000021. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Spendler še vedno dobra naložba?
Spendler ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v SPDL, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Spendler?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Spendler v vrednosti $ 264.84.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Spendler?
Cena kriptovalute SPDL se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Spendler v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena SPDL.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Spendler?
Na ceno SPDL vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za SPDL na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par SPDL/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Spendler gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Spendler letos rasla?
Cena kriptovalute Spendler bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Spendler (SPDL).
