Tokenomika Upland (SPARKLET)

Odkrijte ključne vpoglede v Upland (SPARKLET), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:02:23 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Upland (SPARKLET)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Upland (SPARKLET), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 6.55M
$ 6.55M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 218.09M
$ 218.09M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 30.03M
$ 30.03M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.1798
$ 0.1798
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.011986767956417886
$ 0.011986767956417886
Trenutna cena:
$ 0.03003
$ 0.03003

Informacije o Upland (SPARKLET)

Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS.

Uradna spletna stran:
https://upland.me
Bela knjiga:
https://guides.upland.me/sparklet
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x0bc37BEA9068a86C221B8bd71eA6228260DAD5A2

Tokenomika Upland (SPARKLET): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Upland (SPARKLET) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SPARKLET, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SPARKLET.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SPARKLET, raziščite ceno žetona SPARKLET v živo!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

