Odkrijte ključne vpoglede v Sovrun (SOVRN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:35:41 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Sovrun (SOVRN)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Sovrun (SOVRN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.48M
Skupna ponudba:
$ 896.77M
Razpoložljivi obtok:
$ 171.14M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 8.64M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.275
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.007552228162841145
Trenutna cena:
$ 0.00864
Informacije o Sovrun (SOVRN)

Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming.

Uradna spletna stran:
https://www.sovrun.org
Bela knjiga:
https://litepaper.sovrun.org/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x031B8d752d73d7Fe9678ACEf26e818280D0646b4

Tokenomika Sovrun (SOVRN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Sovrun (SOVRN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SOVRN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SOVRN.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SOVRN, raziščite ceno žetona SOVRN v živo!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

