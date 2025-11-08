Današnja cena SoulLayer

Današnja cena kriptovalute SoulLayer (SOULLAYER) v živo je $ 0.0000826, s spremembo 17.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SOULLAYER v USD je $ 0.0000826 na SOULLAYER.

Kriptovaluta SoulLayer je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SOULLAYER. V zadnjih 24 urah se je SOULLAYER trgovalo med $ 0.0000759 (najnižje) in $ 0.0001044 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je SOULLAYER premaknil -3.85% v zadnji uri in -85.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 681.80K.

Tržne informacije SoulLayer (SOULLAYER)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 681.80K$ 681.80K $ 681.80K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija SoulLayer je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 681.80K. Obstoječa ponudba SOULLAYER je --, skupna ponudba pa znaša 20000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.65M.