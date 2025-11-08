Današnja cena kriptovalute SoulLayer v živo je 0.0000826 USD. Tržna kapitalizacija SOULLAYER je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz SOULLAYER v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute SoulLayer v živo je 0.0000826 USD. Tržna kapitalizacija SOULLAYER je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz SOULLAYER v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute SoulLayer (SOULLAYER) v živo je $ 0.0000826, s spremembo 17.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SOULLAYER v USD je $ 0.0000826 na SOULLAYER.
Kriptovaluta SoulLayer je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SOULLAYER. V zadnjih 24 urah se je SOULLAYER trgovalo med $ 0.0000759 (najnižje) in $ 0.0001044 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je SOULLAYER premaknil -3.85% v zadnji uri in -85.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 681.80K.
Tržne informacije SoulLayer (SOULLAYER)
--
----
$ 681.80K
$ 681.80K$ 681.80K
$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M
--
----
20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija SoulLayer je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 681.80K. Obstoječa ponudba SOULLAYER je --, skupna ponudba pa znaša 20000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.65M.
Zgodovina cene SoulLayer, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0000759
$ 0.0000759$ 0.0000759
24H Nizka
$ 0.0001044
$ 0.0001044$ 0.0001044
24H Visoka
$ 0.0000759
$ 0.0000759$ 0.0000759
$ 0.0001044
$ 0.0001044$ 0.0001044
--
----
--
----
-3.85%
-17.89%
-85.52%
-85.52%
Zgodovina cen SoulLayer (SOULLAYER) v USD
Sledite spremembam cen SoulLayer za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0000179968
-17.89%
30 dni
$ -0.0111574
-99.27%
60 dni
$ -0.0124174
-99.34%
90 dni
$ -0.0124174
-99.34%
Današnja sprememba cene SoulLayer
Danes je SOULLAYER zabeležil spremembo $ -0.0000179968 (-17.89%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene SoulLayer
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0111574 (-99.27%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene SoulLayer
Če pogled razširimo na 60 dni, se je SOULLAYER spremenil za $ -0.0124174 (-99.34%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene SoulLayer
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0124174 (-99.34%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen SoulLayer (SOULLAYER) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto SoulLayer
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute SoulLayer, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute SoulLayer?
SoulLayer (SOULLAYER) prices are influenced by several key factors:
1. Market sentiment and overall crypto market trends 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Project development updates and roadmap progress 4. Community engagement and social media activity 5. Partnerships and collaborations 6. Token utility and use cases within the ecosystem 7. Supply and demand dynamics 8. Regulatory news affecting the crypto space 9. Technical analysis patterns 10. Whale movements and large transactions
These factors interact to create price volatility typical of emerging cryptocurrencies.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute SoulLayer?
People want to know SoulLayer (SOULLAYER) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time pricing helps investors assess profitability, manage risk, and stay updated on market volatility.
Napoved cene za kriptovaluto SoulLayer
Napoved cene SoulLayer (SOULLAYER) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SOULLAYER v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen SoulLayer (SOULLAYER) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena SoulLayer lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute SoulLayer v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SOULLAYER za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute SoulLayer.
O SoulLayer
SOULLAYER is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. This cryptocurrency is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized platform for the exchange of digital assets. The SOULLAYER blockchain utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which aims to provide a more energy-efficient alternative to the traditional proof-of-work systems. Its ecosystem is designed to support the creation and execution of smart contracts, enabling users to automate the enforcement of contractual agreements in a transparent and secure manner. SOULLAYER's supply and issuance model is based on a fixed supply, with new coins being introduced into the system through a process known as staking.
SOULLAYER is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. This cryptocurrency is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized platform for the exchange of digital assets. The SOULLAYER blockchain utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which aims to provide a more energy-efficient alternative to the traditional proof-of-work systems. Its ecosystem is designed to support the creation and execution of smart contracts, enabling users to automate the enforcement of contractual agreements in a transparent and secure manner. SOULLAYER's supply and issuance model is based on a fixed supply, with new coins being introduced into the system through a process known as staking.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto SoulLayer
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto SoulLayer? Nakup SOULLAYER je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute SoulLayer. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute SoulLayer (SOULLAYER).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in SoulLayer bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto SoulLayer
Z lastništvom kriptovalute SoulLayer se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup SoulLayer (SOULLAYER) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o SoulLayer
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta SoulLayer?
Če bi kriptovaluta SoulLayer rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute SoulLayer.
Koliko je kriptovaluta SoulLayer vredna danes?
Današnja cena kriptovalute SoulLayer je $ 0.0000826. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta SoulLayer še vedno dobra naložba?
SoulLayer ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v SOULLAYER, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto SoulLayer?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto SoulLayer v vrednosti $ 681.80K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute SoulLayer?
Cena kriptovalute SOULLAYER se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute SoulLayer v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena SOULLAYER.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute SoulLayer?
Na ceno SOULLAYER vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,497.49
+1.68%
ETH
3,458.03
+4.86%
SOL
161.72
+4.06%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1207
+2.56%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za SOULLAYER na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par SOULLAYER/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute SoulLayer gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute SoulLayer letos rasla?
Cena kriptovalute SoulLayer bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute SoulLayer (SOULLAYER).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:58:14 (UTC+8)
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.