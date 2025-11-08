BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute SoulLayer v živo je 0.0000826 USD. Tržna kapitalizacija SOULLAYER je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz SOULLAYER v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o SOULLAYER

Informacije o ceni SOULLAYER

Kaj je SOULLAYER

Bela knjiga SOULLAYER

Uradna spletna stran SOULLAYER

Tokenomika SOULLAYER

Napoved cen SOULLAYER

Zgodovina SOULLAYER

SOULLAYER Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute SOULLAYER v fiat

Spot SOULLAYER

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

SoulLayer Logotip

Cena SoulLayer(SOULLAYER)

Cena 1 SOULLAYER v USD v živo:

$0.0000826
$0.0000826
-17.89%1D
USD
SoulLayer (SOULLAYER) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:58:14 (UTC+8)

Današnja cena SoulLayer

Današnja cena kriptovalute SoulLayer (SOULLAYER) v živo je $ 0.0000826, s spremembo 17.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SOULLAYER v USD je $ 0.0000826 na SOULLAYER.

Kriptovaluta SoulLayer je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SOULLAYER. V zadnjih 24 urah se je SOULLAYER trgovalo med $ 0.0000759 (najnižje) in $ 0.0001044 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je SOULLAYER premaknil -3.85% v zadnji uri in -85.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 681.80K.

Tržne informacije SoulLayer (SOULLAYER)

--
----

$ 681.80K
$ 681.80K

$ 1.65M
$ 1.65M

--
----

20,000,000,000
20,000,000,000

BASE

Trenutna tržna kapitalizacija SoulLayer je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 681.80K. Obstoječa ponudba SOULLAYER je --, skupna ponudba pa znaša 20000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.65M.

Zgodovina cene SoulLayer, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0000759
$ 0.0000759
24H Nizka
$ 0.0001044
$ 0.0001044
24H Visoka

$ 0.0000759
$ 0.0000759

$ 0.0001044
$ 0.0001044

--
----

--
----

-3.85%

-17.89%

-85.52%

-85.52%

Zgodovina cen SoulLayer (SOULLAYER) v USD

Sledite spremembam cen SoulLayer za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0000179968-17.89%
30 dni$ -0.0111574-99.27%
60 dni$ -0.0124174-99.34%
90 dni$ -0.0124174-99.34%
Današnja sprememba cene SoulLayer

Danes je SOULLAYER zabeležil spremembo $ -0.0000179968 (-17.89%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene SoulLayer

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0111574 (-99.27%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene SoulLayer

Če pogled razširimo na 60 dni, se je SOULLAYER spremenil za $ -0.0124174 (-99.34%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene SoulLayer

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0124174 (-99.34%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen SoulLayer (SOULLAYER) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen SoulLayer.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto SoulLayer

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute SoulLayer, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute SoulLayer?

SoulLayer (SOULLAYER) prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development updates and roadmap progress
4. Community engagement and social media activity
5. Partnerships and collaborations
6. Token utility and use cases within the ecosystem
7. Supply and demand dynamics
8. Regulatory news affecting the crypto space
9. Technical analysis patterns
10. Whale movements and large transactions

These factors interact to create price volatility typical of emerging cryptocurrencies.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute SoulLayer?

People want to know SoulLayer (SOULLAYER) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time pricing helps investors assess profitability, manage risk, and stay updated on market volatility.

Napoved cene za kriptovaluto SoulLayer

Napoved cene SoulLayer (SOULLAYER) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SOULLAYER v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen SoulLayer (SOULLAYER) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena SoulLayer lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute SoulLayer v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SOULLAYER za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute SoulLayer.

O SoulLayer

SOULLAYER is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. This cryptocurrency is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized platform for the exchange of digital assets. The SOULLAYER blockchain utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which aims to provide a more energy-efficient alternative to the traditional proof-of-work systems. Its ecosystem is designed to support the creation and execution of smart contracts, enabling users to automate the enforcement of contractual agreements in a transparent and secure manner. SOULLAYER's supply and issuance model is based on a fixed supply, with new coins being introduced into the system through a process known as staking.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto SoulLayer

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto SoulLayer? Nakup SOULLAYER je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute SoulLayer. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute SoulLayer (SOULLAYER).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in SoulLayer bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu SoulLayer (SOULLAYER)

Kaj lahko storite s kriptovaluto SoulLayer

Z lastništvom kriptovalute SoulLayer se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup SoulLayer (SOULLAYER) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je SoulLayer (SOULLAYER)

By combining advanced AI personality modeling with Web3 infrastructure, SoulLayer allows users to create, own, and evolve personalized digital souls.

SoulLayer Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje SoulLayer razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna SoulLayer spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o SoulLayer

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta SoulLayer?
Če bi kriptovaluta SoulLayer rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute SoulLayer.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:58:14 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti SoulLayer

SOULLAYER USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na SOULLAYER z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami SOULLAYER USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte SoulLayer (SOULLAYER) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute SoulLayer v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
SOULLAYER/USDT
$0.0000826
$0.0000826
-17.89%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.3982

$0.00004323

$0.000016700

$0.22494

$0.000000002741

