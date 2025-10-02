Tokenomika SOLS (SOLS)

Odkrijte ključne vpoglede v SOLS (SOLS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen SOLS (SOLS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SOLS (SOLS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 21.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 19.32K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.7199
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000770524180082417
Trenutna cena:
$ 0.00092
Informacije o SOLS (SOLS)

Sols is based on the indexing system of Solana inscriptions, and also provides BRC20 tokens with cross-chain access to the Solana network.There is another token with the same name. Please be careful to distinguish. The current contract address ends with QjbA.Please refer to its official website:https://sols.cc/

Uradna spletna stran:
https://sols.cc/
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/Erg9C3kghTDShXho5a15v1gv62vyud6D9Mx1FV4hQjbA

Tokenomika SOLS (SOLS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike SOLS (SOLS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SOLS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SOLS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SOLS, raziščite ceno žetona SOLS v živo!

