Odkrijte ključne vpoglede v Stohn Coin (SOH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Stohn Coin (SOH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Stohn Coin is a decentralized digital currency designed for fast, secure, and cost-effective transactions. Unlike traditional banking systems that rely on intermediaries like banks or governments, Stohn Coin operates on a peer-to-peer network powered by blockchain technology. This allows users to send and receive payments directly, anywhere in the world, without delays or high fees.With a capped supply of 43,982,139 coins, Stohn Coin is deflationary by design, making it a scarce and potentially valuable digital asset over time. New coins are introduced through mining, with a block time of just 5 minutes, ensuring a steady and predictable release of coins while securing the network.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SOH, raziščite ceno žetona SOH v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SOH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Stohn Coin (SOH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SOH? Naša stran za napovedovanje cen SOH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen SOH pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

