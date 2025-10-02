Tokenomika Stohn Coin (SOH)
Informacije o Stohn Coin (SOH)
Stohn Coin is a decentralized digital currency designed for fast, secure, and cost-effective transactions. Unlike traditional banking systems that rely on intermediaries like banks or governments, Stohn Coin operates on a peer-to-peer network powered by blockchain technology. This allows users to send and receive payments directly, anywhere in the world, without delays or high fees.With a capped supply of 43,982,139 coins, Stohn Coin is deflationary by design, making it a scarce and potentially valuable digital asset over time. New coins are introduced through mining, with a block time of just 5 minutes, ensuring a steady and predictable release of coins while securing the network.
Tokenomika Stohn Coin (SOH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Stohn Coin (SOH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SOH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SOH.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SOH, raziščite ceno žetona SOH v živo!
Kako kupiti SOH
Želite v svoj portfelj dodati Stohn Coin (SOH)? MEXC podpira različne načine nakupa SOH, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.
Zgodovina cen Stohn Coin (SOH)
Analiza zgodovine cen SOH pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene SOH
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SOH? Naša stran za napovedovanje cen SOH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
