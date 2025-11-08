Današnja cena kriptovalute Snowflake v živo je 269.28 USD. Tržna kapitalizacija SNOWON je 887,548.9823982144 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SNOWON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Snowflake v živo je 269.28 USD. Tržna kapitalizacija SNOWON je 887,548.9823982144 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SNOWON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Snowflake (SNOWON) v živo je $ 269.28, s spremembo 4.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SNOWON v USD je $ 269.28 na SNOWON.
Kriptovaluta Snowflake je trenutno na #2194. mestu s tržno kapitalizacijo $ 887.55K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.30K SNOWON. V zadnjih 24 urah se je SNOWON trgovalo med $ 255.81 (najnižje) in $ 274.43 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 282.0801309185048, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 214.69891424490774.
V kratkoročni uspešnosti se je SNOWON premaknil -0.59% v zadnji uri in -1.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 73.53K.
Tržne informacije Snowflake (SNOWON)
No.2194
$ 887.55K
$ 73.53K
$ 887.55K
3.30K
3,296.00780748
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Snowflake je $ 887.55K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 73.53K. Obstoječa ponudba SNOWON je 3.30K, skupna ponudba pa znaša 3296.00780748. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 887.55K.
Zgodovina cene Snowflake, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 255.81
24H Nizka
$ 274.43
24H Visoka
$ 255.81
$ 274.43
$ 282.0801309185048
$ 214.69891424490774
-0.59%
+4.15%
-1.57%
-1.57%
Zgodovina cen Snowflake (SNOWON) v USD
Sledite spremembam cen Snowflake za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +10.7298
+4.15%
30 dni
$ +19.73
+7.90%
60 dni
$ +89.28
+49.60%
90 dni
$ +89.28
+49.60%
Današnja sprememba cene Snowflake
Danes je SNOWON zabeležil spremembo $ +10.7298 (+4.15%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Snowflake
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +19.73 (+7.90%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Snowflake
Če pogled razširimo na 60 dni, se je SNOWON spremenil za $ +89.28 (+49.60%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Snowflake
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +89.28 (+49.60%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Snowflake (SNOWON) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Snowflake
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Snowflake, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Snowflake?
Snowflake (SNOW) stock prices are influenced by several key factors:
1. Revenue growth and customer acquisition rates 2. Cloud computing market trends and competition 3. Data analytics demand from enterprises 4. Quarterly earnings reports and guidance 5. Management commentary on future prospects 6. Overall tech sector sentiment 7. Interest rates and macroeconomic conditions 8. Partnership announcements with major cloud providers 9. Product innovation and new feature releases 10. Market share gains against competitors like Amazon Redshift
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Snowflake?
People want to know Snowflake (SNOW) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, market timing for buying/selling, earnings analysis, and staying informed about tech stock performance. Investors monitor daily price movements to assess volatility, compare against market benchmarks, and evaluate their holdings' value in real-time.
Napoved cene za kriptovaluto Snowflake
Napoved cene Snowflake (SNOWON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SNOWON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Snowflake (SNOWON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Snowflake lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Snowflake v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SNOWON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Snowflake.
O Snowflake
SNOWON is a digital asset operating on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on speed, security, and scalability. SNOWON employs a unique consensus mechanism, which is widely recognized for its efficiency and low energy consumption. The asset's issuance model is based on a predefined schedule, ensuring transparency and predictability. In the broader crypto ecosystem, SNOWON is typically used for quick and secure transfers of value, making it a popular choice for microtransactions and everyday purchases. Its robust and scalable infrastructure also makes it suitable for developing and deploying decentralized applications (dApps).
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Snowflake
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Snowflake? Nakup SNOWON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Snowflake. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Snowflake (SNOWON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 3.30K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Snowflake bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Snowflake
Z lastništvom kriptovalute Snowflake se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Snowflake
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Snowflake?
Če bi kriptovaluta Snowflake rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Snowflake.
Koliko je kriptovaluta Snowflake vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Snowflake je $ 269.28. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Snowflake še vedno dobra naložba?
Snowflake ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v SNOWON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Snowflake?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Snowflake v vrednosti $ 73.53K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Snowflake?
Cena kriptovalute SNOWON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Snowflake v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena SNOWON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Snowflake?
Na ceno SNOWON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,357.92
+1.54%
ETH
3,436.91
+4.22%
SOL
160.73
+3.42%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.0997
+0.64%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za SNOWON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par SNOWON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Snowflake gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Snowflake letos rasla?
Cena kriptovalute Snowflake bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Snowflake (SNOWON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:12:55 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Snowflake (SNOWON)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.