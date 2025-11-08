Današnja cena Snowflake

Današnja cena kriptovalute Snowflake (SNOWON) v živo je $ 269.28, s spremembo 4.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SNOWON v USD je $ 269.28 na SNOWON.

Kriptovaluta Snowflake je trenutno na #2194. mestu s tržno kapitalizacijo $ 887.55K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.30K SNOWON. V zadnjih 24 urah se je SNOWON trgovalo med $ 255.81 (najnižje) in $ 274.43 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 282.0801309185048, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 214.69891424490774.

V kratkoročni uspešnosti se je SNOWON premaknil -0.59% v zadnji uri in -1.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 73.53K.

Tržne informacije Snowflake (SNOWON)

Uvrstitev No.2194 Tržna kapitalizacija $ 887.55K$ 887.55K $ 887.55K Volumen (24H) $ 73.53K$ 73.53K $ 73.53K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 887.55K$ 887.55K $ 887.55K Zaloga v obtoku 3.30K 3.30K 3.30K Skupna ponudba 3,296.00780748 3,296.00780748 3,296.00780748 Javna veriga blokov ETH

