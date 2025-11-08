BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Snowflake v živo je 269.28 USD. Tržna kapitalizacija SNOWON je 887,548.9823982144 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SNOWON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Snowflake (SNOWON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:12:55 (UTC+8)

Današnja cena Snowflake

Današnja cena kriptovalute Snowflake (SNOWON) v živo je $ 269.28, s spremembo 4.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SNOWON v USD je $ 269.28 na SNOWON.

Kriptovaluta Snowflake je trenutno na #2194. mestu s tržno kapitalizacijo $ 887.55K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.30K SNOWON. V zadnjih 24 urah se je SNOWON trgovalo med $ 255.81 (najnižje) in $ 274.43 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 282.0801309185048, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 214.69891424490774.

V kratkoročni uspešnosti se je SNOWON premaknil -0.59% v zadnji uri in -1.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 73.53K.

Tržne informacije Snowflake (SNOWON)

$ 887.55K
$ 73.53K
$ 887.55K
3.30K
3,296.00780748
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Snowflake je $ 887.55K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 73.53K. Obstoječa ponudba SNOWON je 3.30K, skupna ponudba pa znaša 3296.00780748. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 887.55K.

Zgodovina cene Snowflake, USD

Zgodovina cen Snowflake (SNOWON) v USD

Sledite spremembam cen Snowflake za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +10.7298+4.15%
30 dni$ +19.73+7.90%
60 dni$ +89.28+49.60%
90 dni$ +89.28+49.60%
Današnja sprememba cene Snowflake

Danes je SNOWON zabeležil spremembo $ +10.7298 (+4.15%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Snowflake

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +19.73 (+7.90%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Snowflake

Če pogled razširimo na 60 dni, se je SNOWON spremenil za $ +89.28 (+49.60%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Snowflake

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +89.28 (+49.60%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Snowflake (SNOWON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Snowflake.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Snowflake

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Snowflake, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Snowflake?

Snowflake (SNOW) stock prices are influenced by several key factors:

1. Revenue growth and customer acquisition rates
2. Cloud computing market trends and competition
3. Data analytics demand from enterprises
4. Quarterly earnings reports and guidance
5. Management commentary on future prospects
6. Overall tech sector sentiment
7. Interest rates and macroeconomic conditions
8. Partnership announcements with major cloud providers
9. Product innovation and new feature releases
10. Market share gains against competitors like Amazon Redshift

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Snowflake?

People want to know Snowflake (SNOW) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, market timing for buying/selling, earnings analysis, and staying informed about tech stock performance. Investors monitor daily price movements to assess volatility, compare against market benchmarks, and evaluate their holdings' value in real-time.

Napoved cene za kriptovaluto Snowflake

O Snowflake

SNOWON is a digital asset operating on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on speed, security, and scalability. SNOWON employs a unique consensus mechanism, which is widely recognized for its efficiency and low energy consumption. The asset's issuance model is based on a predefined schedule, ensuring transparency and predictability. In the broader crypto ecosystem, SNOWON is typically used for quick and secure transfers of value, making it a popular choice for microtransactions and everyday purchases. Its robust and scalable infrastructure also makes it suitable for developing and deploying decentralized applications (dApps).

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Snowflake

Kaj je Snowflake (SNOWON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Snowflake Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Snowflake razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Snowflake spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Snowflake

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Snowflake?
Če bi kriptovaluta Snowflake rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Snowflake.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:12:55 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

