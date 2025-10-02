Tokenomika Snapmuse.io (SMX)

Odkrijte ključne vpoglede v Snapmuse.io (SMX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:32:58 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Snapmuse.io (SMX)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Snapmuse.io (SMX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 703.00K
$ 703.00K$ 703.00K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0967
$ 0.0967$ 0.0967
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000667375582576052
$ 0.000667375582576052$ 0.000667375582576052
Trenutna cena:
$ 0.001406
$ 0.001406$ 0.001406

Informacije o Snapmuse.io (SMX)

Snapmuse.io is the web3 funding platform of the entertainment industry. It was developed by the founders of Snapmuse.com. Unlike traditional funding platforms, Snapmuse.io gives you the opportunity to be part of exciting projects from social media creators and musicians to gaming studios. Fund it! Build it! Reward it! Snapmuse.io enables founders from the entertainment industry such as social media channel owners (YouTubers, Tiktokers), influencers, gaming studios, AI projects etc. a.k.a. “Creators” to mint NFTs of their projects and sell them to retail NFT collectors (a.k.a. “Collectors”).

Uradna spletna stran:
https://snapmuse.io/
Bela knjiga:
https://snapmuse.io/lightpaper
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x8C6149AAEA8161E2015FA563040A916e90d16DcA

Tokenomika Snapmuse.io (SMX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Snapmuse.io (SMX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SMX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SMX.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SMX, raziščite ceno žetona SMX v živo!

Kako kupiti SMX

Želite v svoj portfelj dodati Snapmuse.io (SMX)? MEXC podpira različne načine nakupa SMX, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Snapmuse.io (SMX)

Analiza zgodovine cen SMX pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene SMX

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SMX? Naša stran za napovedovanje cen SMX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

