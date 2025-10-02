Tokenomika Sky Protocol (SKY)

Tokenomika Sky Protocol (SKY)

Odkrijte ključne vpoglede v Sky Protocol (SKY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Sky Protocol (SKY)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Sky Protocol (SKY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.66B
Skupna ponudba:
$ 23.46B
Razpoložljivi obtok:
$ 23.41B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.66B
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.082
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.03429823458617939
Trenutna cena:
$ 0.0709
Informacije o Sky Protocol (SKY)

The Sky ecosystem is made up of the community and projects that back the decentralised Sky Protocol. The community actively engages in governance through a transparent, on-chain voting system, powered by two governance tokens: SKY and MKR. In addition to governance, the ecosystem includes Sky Stars—independent decentralised projects that foster rapid innovation and growth. These projects are designed to be agile and focused, driving forward progress within the ecosystem.

Uradna spletna stran:
https://sky.money/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/address/0x56072c95faa701256059aa122697b133aded9279

Tokenomika Sky Protocol (SKY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Sky Protocol (SKY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SKY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SKY.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SKY, raziščite ceno žetona SKY v živo!

