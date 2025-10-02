Odkrijte ključne vpoglede v SKALE (SKL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SKL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike SKALE (SKL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SKL? Naša stran za napovedovanje cen SKL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen SKL pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

