Tokenomika First Reply (SIRIUS)

Odkrijte ključne vpoglede v First Reply (SIRIUS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:05:03 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen First Reply (SIRIUS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za First Reply (SIRIUS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 273.60K
$ 273.60K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.009
$ 0.009
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000022011934852493
$ 0.000022011934852493
Trenutna cena:
$ 0.0002736
$ 0.0002736

Informacije o First Reply (SIRIUS)

The first cat in crypto from the first post on btc forum in 2009.

Uradna spletna stran:
https://siriusthecat.com/
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/6T44rfi9BDUdZbEvVddZWVfsGrpC6N1sSSKYnCsLpump

Tokenomika First Reply (SIRIUS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike First Reply (SIRIUS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SIRIUS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SIRIUS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SIRIUS, raziščite ceno žetona SIRIUS v živo!

Kako kupiti SIRIUS

Želite v svoj portfelj dodati First Reply (SIRIUS)? MEXC podpira različne načine nakupa SIRIUS, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen First Reply (SIRIUS)

Analiza zgodovine cen SIRIUS pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene SIRIUS

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SIRIUS? Naša stran za napovedovanje cen SIRIUS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti