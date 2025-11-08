Današnja cena Shopify

Današnja cena kriptovalute Shopify (SHOPON) v živo je $ 150.25, s spremembo 0.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SHOPON v USD je $ 150.25 na SHOPON.

Kriptovaluta Shopify je trenutno na #2439. mestu s tržno kapitalizacijo $ 531.56K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.54K SHOPON. V zadnjih 24 urah se je SHOPON trgovalo med $ 147.05 (najnižje) in $ 161.2 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 182.1711035353474, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 138.6031384583193.

V kratkoročni uspešnosti se je SHOPON premaknil -2.20% v zadnji uri in -13.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 92.87K.

Tržne informacije Shopify (SHOPON)

Uvrstitev No.2439 Tržna kapitalizacija $ 531.56K$ 531.56K $ 531.56K Volumen (24H) $ 92.87K$ 92.87K $ 92.87K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 531.56K$ 531.56K $ 531.56K Zaloga v obtoku 3.54K 3.54K 3.54K Skupna ponudba 3,537.84806787 3,537.84806787 3,537.84806787 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Shopify je $ 531.56K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 92.87K. Obstoječa ponudba SHOPON je 3.54K, skupna ponudba pa znaša 3537.84806787. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 531.56K.