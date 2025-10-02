Tokenomika WorldShards (SHARDS)

Tokenomika WorldShards (SHARDS)

Odkrijte ključne vpoglede v WorldShards (SHARDS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:04:22 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen WorldShards (SHARDS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za WorldShards (SHARDS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
--
----
Skupna ponudba:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Razpoložljivi obtok:
--
----
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 21.23M
$ 21.23M$ 21.23M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0655
$ 0.0655$ 0.0655
Najnižja vrednost vseh časov:
--
----
Trenutna cena:
$ 0.004245
$ 0.004245$ 0.004245

Informacije o WorldShards (SHARDS)

WorldShards is a cross-platform F2P MMORPG with crafting & survival mechanics set in a world full of cats. Our product targets regular gamers and is built in a Web3 philosophy, with seamless onboarding, deep economy, and rich gameplay.

Uradna spletna stran:
https://www.worldshards.online/
Bela knjiga:
https://wiki.worldshards.online/usdshards-token
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x38fd4ee2ade8b4be157dfee3d6b8979c78a56145

Tokenomika WorldShards (SHARDS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike WorldShards (SHARDS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SHARDS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SHARDS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SHARDS, raziščite ceno žetona SHARDS v živo!

Kako kupiti SHARDS

Želite v svoj portfelj dodati WorldShards (SHARDS)? MEXC podpira različne načine nakupa SHARDS, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen WorldShards (SHARDS)

Analiza zgodovine cen SHARDS pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene SHARDS

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SHARDS? Naša stran za napovedovanje cen SHARDS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti