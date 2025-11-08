Današnja cena SHARDS

Današnja cena kriptovalute SHARDS (SHARD) v živo je $ 0.001862, s spremembo 10.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SHARD v USD je $ 0.001862 na SHARD.

Kriptovaluta SHARDS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SHARD. V zadnjih 24 urah se je SHARD trgovalo med $ 0.001377 (najnižje) in $ 0.002104 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je SHARD premaknil -0.33% v zadnji uri in -31.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 45.38K.

Tržne informacije SHARDS (SHARD)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 45.38K$ 45.38K $ 45.38K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija SHARDS je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 45.38K. Obstoječa ponudba SHARD je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.86M.