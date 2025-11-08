BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute SHARDS v živo je 0.001862 USD. Tržna kapitalizacija SHARD je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz SHARD v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o SHARD

Informacije o ceni SHARD

Kaj je SHARD

Bela knjiga SHARD

Uradna spletna stran SHARD

Tokenomika SHARD

Napoved cen SHARD

Zgodovina SHARD

SHARD Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute SHARD v fiat

SHARDS Logotip

Cena SHARDS(SHARD)

Cena 1 SHARD v USD v živo:

$0.001862
-10.30%1D
USD
SHARDS (SHARD) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:29:25 (UTC+8)

Današnja cena SHARDS

Današnja cena kriptovalute SHARDS (SHARD) v živo je $ 0.001862, s spremembo 10.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SHARD v USD je $ 0.001862 na SHARD.

Kriptovaluta SHARDS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SHARD. V zadnjih 24 urah se je SHARD trgovalo med $ 0.001377 (najnižje) in $ 0.002104 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je SHARD premaknil -0.33% v zadnji uri in -31.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 45.38K.

Tržne informacije SHARDS (SHARD)

$ 45.38K
$ 1.86M
1,000,000,000
BASE

Trenutna tržna kapitalizacija SHARDS je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 45.38K. Obstoječa ponudba SHARD je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.86M.

Zgodovina cene SHARDS, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.001377
24H Nizka
$ 0.002104
24H Visoka

$ 0.001377
$ 0.002104
-0.33%

-10.29%

-31.95%

-31.95%

Zgodovina cen SHARDS (SHARD) v USD

Sledite spremembam cen SHARDS za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.00021381-10.29%
30 dni$ -0.004147-69.02%
60 dni$ -0.00394-67.91%
90 dni$ -0.004248-69.53%
Današnja sprememba cene SHARDS

Danes je SHARD zabeležil spremembo $ -0.00021381 (-10.29%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene SHARDS

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.004147 (-69.02%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene SHARDS

Če pogled razširimo na 60 dni, se je SHARD spremenil za $ -0.00394 (-67.91%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene SHARDS

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.004248 (-69.53%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen SHARDS (SHARD) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen SHARDS.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto SHARDS

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute SHARDS, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute SHARDS?

Several key factors influence SHARDS (SHARD) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact SHARD pricing.

Supply & Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform growth, and ecosystem development drive demand.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost token value.

Regulatory News: Government policies and compliance developments influence investor behavior.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide short-term price movements.

Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and holder sentiment matter.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute SHARDS?

People want to know SHARDS (SHARD) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and assessing investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on market volatility and price movements for potential profits.

Napoved cene za kriptovaluto SHARDS

Napoved cene SHARDS (SHARD) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SHARD v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen SHARDS (SHARD) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena SHARDS lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute SHARDS v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SHARD za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute SHARDS.

O SHARDS

SHARD (SHARD) is a cryptocurrency that operates on its own blockchain network, designed to provide a decentralized platform for a multitude of different blockchain applications. It aims to create a scalable and efficient environment where users can execute smart contracts, engage in decentralized finance (DeFi), and participate in blockchain gaming. SHARD utilizes a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which encourages users to hold and stake their coins in the network to help maintain security and stability. The asset's supply model is capped, with a maximum limit set to ensure scarcity. The SHARD ecosystem is designed to be inclusive and versatile, catering to both experienced crypto users and newcomers alike.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto SHARDS

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto SHARDS? Nakup SHARD je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute SHARDS. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute SHARDS (SHARD).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in SHARDS bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu SHARDS (SHARD)

Kaj lahko storite s kriptovaluto SHARDS

Z lastništvom kriptovalute SHARDS se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup SHARDS (SHARD) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Ustvarjalec
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
Ustvarjalec
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je SHARDS (SHARD)

SHARDS is the native utility token of Shards Protocol. It powers the infrastructure for verifiable identity, reputation-based rewards, and user-aligned governance across Web3. More than just a medium of exchange, SHARDS is the fuel behind a new recognition-based economy—where your contribution, not your captured attention, determines your access and upside.

SHARDS Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje SHARDS razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna SHARDS spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o SHARDS

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta SHARDS?
Če bi kriptovaluta SHARDS rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute SHARDS.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:29:25 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti SHARDS (SHARD)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti SHARDS

SHARD USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na SHARD z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami SHARD USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte SHARDS (SHARD) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute SHARDS v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
SHARD/USDT
$0.001862
$0.001862$0.001862
-10.29%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

