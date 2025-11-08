Današnja cena kriptovalute SHARDS v živo je 0.001862 USD. Tržna kapitalizacija SHARD je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz SHARD v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute SHARDS v živo je 0.001862 USD. Tržna kapitalizacija SHARD je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz SHARD v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute SHARDS (SHARD) v živo je $ 0.001862, s spremembo 10.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SHARD v USD je $ 0.001862 na SHARD.
Kriptovaluta SHARDS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SHARD. V zadnjih 24 urah se je SHARD trgovalo med $ 0.001377 (najnižje) in $ 0.002104 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je SHARD premaknil -0.33% v zadnji uri in -31.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 45.38K.
Tržne informacije SHARDS (SHARD)
$ 45.38K
$ 1.86M
1,000,000,000
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija SHARDS je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 45.38K. Obstoječa ponudba SHARD je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.86M.
Zgodovina cene SHARDS, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.001377
24H Nizka
$ 0.002104
24H Visoka
$ 0.001377
$ 0.002104
-0.33%
-10.29%
-31.95%
-31.95%
Zgodovina cen SHARDS (SHARD) v USD
Sledite spremembam cen SHARDS za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.00021381
-10.29%
30 dni
$ -0.004147
-69.02%
60 dni
$ -0.00394
-67.91%
90 dni
$ -0.004248
-69.53%
Današnja sprememba cene SHARDS
Danes je SHARD zabeležil spremembo $ -0.00021381 (-10.29%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene SHARDS
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.004147 (-69.02%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene SHARDS
Če pogled razširimo na 60 dni, se je SHARD spremenil za $ -0.00394 (-67.91%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene SHARDS
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.004248 (-69.53%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen SHARDS (SHARD) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute SHARDS, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute SHARDS?
Several key factors influence SHARDS (SHARD) token prices:
Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and holder sentiment matter.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute SHARDS?
People want to know SHARDS (SHARD) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and assessing investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on market volatility and price movements for potential profits.
Napoved cene za kriptovaluto SHARDS
Napoved cene SHARDS (SHARD) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SHARD v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen SHARDS (SHARD) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena SHARDS lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute SHARDS v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SHARD za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute SHARDS.
O SHARDS
SHARD (SHARD) is a cryptocurrency that operates on its own blockchain network, designed to provide a decentralized platform for a multitude of different blockchain applications. It aims to create a scalable and efficient environment where users can execute smart contracts, engage in decentralized finance (DeFi), and participate in blockchain gaming. SHARD utilizes a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which encourages users to hold and stake their coins in the network to help maintain security and stability. The asset's supply model is capped, with a maximum limit set to ensure scarcity. The SHARD ecosystem is designed to be inclusive and versatile, catering to both experienced crypto users and newcomers alike.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto SHARDS
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto SHARDS? Nakup SHARD je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute SHARDS. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute SHARDS (SHARD).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in SHARDS bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto SHARDS
Z lastništvom kriptovalute SHARDS se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
SHARDS is the native utility token of Shards Protocol. It powers the infrastructure for verifiable identity, reputation-based rewards, and user-aligned governance across Web3. More than just a medium of exchange, SHARDS is the fuel behind a new recognition-based economy—where your contribution, not your captured attention, determines your access and upside.
SHARDS Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje SHARDS razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta SHARDS rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute SHARDS.
Koliko je kriptovaluta SHARDS vredna danes?
Današnja cena kriptovalute SHARDS je $ 0.001862. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta SHARDS še vedno dobra naložba?
SHARDS ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v SHARD, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto SHARDS?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto SHARDS v vrednosti $ 45.38K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute SHARDS?
Cena kriptovalute SHARD se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute SHARDS v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena SHARD.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute SHARDS?
Na ceno SHARD vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,498.62
+1.68%
ETH
3,461.25
+4.96%
SOL
162.07
+4.28%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.096
+0.30%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za SHARD na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par SHARD/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute SHARDS gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute SHARDS letos rasla?
Cena kriptovalute SHARDS bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute SHARDS (SHARD).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:29:25 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.