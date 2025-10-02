Tokenomika Songbird (SGB)

Odkrijte ključne vpoglede v Songbird (SGB), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Songbird (SGB)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Songbird (SGB), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 16.09B
$ 16.09B$ 16.09B
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 70.65M
$ 70.65M$ 70.65M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.6163
$ 0.6163$ 0.6163
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.003717734576447314
$ 0.003717734576447314$ 0.003717734576447314
Trenutna cena:
$ 0.004391
$ 0.004391$ 0.004391

Informacije o Songbird (SGB)

Songbird is Flare's Canary Network and it will have two distinct phases. Songbird will play an important role in the ongoing testing of the Flare Time Series Oracle, StateConnector and F-Asset systems and network architecture ahead of the Flare launch. The FTSO and F-Asset protocols will be launched on Songbird, and F-Assets are generated from the underlying tokens. This will improve the security, stability and trustworthiness of Flare's eventual release.

Uradna spletna stran:
https://flare.xyz/
Bela knjiga:
https://drive.google.com/file/d/193JQKBZ-tZ1zuM8BkaTe_RWYhhZCjwIN/view?usp=sharing
Raziskovalec blokov:
https://songbird-explorer.flare.network/

Tokenomika Songbird (SGB): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Songbird (SGB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SGB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SGB.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SGB, raziščite ceno žetona SGB v živo!

