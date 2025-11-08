Današnja cena kriptovalute SharpLink Gaming v živo je 12.3 USD. Tržna kapitalizacija SBETON je 198,894.249667134 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SBETON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute SharpLink Gaming v živo je 12.3 USD. Tržna kapitalizacija SBETON je 198,894.249667134 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SBETON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute SharpLink Gaming (SBETON) v živo je $ 12.3, s spremembo 8.84 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SBETON v USD je $ 12.3 na SBETON.
Kriptovaluta SharpLink Gaming je trenutno na #2867. mestu s tržno kapitalizacijo $ 198.89K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 16.17K SBETON. V zadnjih 24 urah se je SBETON trgovalo med $ 10.74 (najnižje) in $ 12.34 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 19.465904770814774, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 10.762922891040574.
V kratkoročni uspešnosti se je SBETON premaknil +0.24% v zadnji uri in -11.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 66.08K.
Tržne informacije SharpLink Gaming (SBETON)
No.2867
$ 198.89K
$ 66.08K
$ 198.89K
16.17K
16,170.26420058
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija SharpLink Gaming je $ 198.89K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 66.08K. Obstoječa ponudba SBETON je 16.17K, skupna ponudba pa znaša 16170.26420058. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 198.89K.
Zgodovina cene SharpLink Gaming, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 10.74
24H Nizka
$ 12.34
24H Visoka
$ 10.74
$ 12.34
$ 19.465904770814774
$ 10.762922891040574
+0.24%
+8.84%
-11.00%
-11.00%
Zgodovina cen SharpLink Gaming (SBETON) v USD
Sledite spremembam cen SharpLink Gaming za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.999
+8.84%
30 dni
$ -4.76
-27.91%
60 dni
$ +2.3
+23.00%
90 dni
$ +2.3
+23.00%
Današnja sprememba cene SharpLink Gaming
Danes je SBETON zabeležil spremembo $ +0.999 (+8.84%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene SharpLink Gaming
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -4.76 (-27.91%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene SharpLink Gaming
Če pogled razširimo na 60 dni, se je SBETON spremenil za $ +2.3 (+23.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene SharpLink Gaming
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +2.3 (+23.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen SharpLink Gaming (SBETON) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto SharpLink Gaming
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute SharpLink Gaming, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute SharpLink Gaming?
Several key factors influence SharpLink Gaming (SBETON) token prices:
1. Gaming platform adoption and user growth 2. Token utility within the ecosystem (staking, rewards, governance) 3. Partnership announcements with gaming companies 4. Overall cryptocurrency market sentiment 5. Trading volume and liquidity on exchanges 6. Regulatory developments affecting gaming tokens 7. Platform revenue and tokenomics 8. Community engagement and social media presence 9. Technical developments and roadmap progress 10. Broader gaming industry trends and growth
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute SharpLink Gaming?
People want to know SharpLink Gaming (SBETON) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility in the gaming token market.
Napoved cene za kriptovaluto SharpLink Gaming
Napoved cene SharpLink Gaming (SBETON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SBETON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen SharpLink Gaming (SBETON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena SharpLink Gaming lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute SharpLink Gaming v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SBETON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute SharpLink Gaming.
O SharpLink Gaming
SBETON is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. It is primarily designed to facilitate transactions and store value within its network. SBETON uses a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which allows holders of the asset to validate transactions and secure the network. The asset's issuance model is pre-mined, meaning a fixed supply of SBETON tokens were created at the inception of the blockchain, and no new tokens will be created. In the SBETON ecosystem, users typically utilize the asset for transactions, staking to earn rewards, and participating in network governance.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto SharpLink Gaming
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto SharpLink Gaming? Nakup SBETON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute SharpLink Gaming. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute SharpLink Gaming (SBETON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 16.17K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in SharpLink Gaming bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto SharpLink Gaming
Z lastništvom kriptovalute SharpLink Gaming se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup SharpLink Gaming (SBETON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o SharpLink Gaming
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta SharpLink Gaming?
Če bi kriptovaluta SharpLink Gaming rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute SharpLink Gaming.
Koliko je kriptovaluta SharpLink Gaming vredna danes?
Današnja cena kriptovalute SharpLink Gaming je $ 12.3. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta SharpLink Gaming še vedno dobra naložba?
SharpLink Gaming ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v SBETON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto SharpLink Gaming?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto SharpLink Gaming v vrednosti $ 66.08K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute SharpLink Gaming?
Cena kriptovalute SBETON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute SharpLink Gaming v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena SBETON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute SharpLink Gaming?
Na ceno SBETON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,497.49
+1.68%
ETH
3,458.02
+4.86%
SOL
161.72
+4.06%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1207
+2.56%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za SBETON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par SBETON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute SharpLink Gaming gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute SharpLink Gaming letos rasla?
Cena kriptovalute SharpLink Gaming bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute SharpLink Gaming (SBETON).
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.