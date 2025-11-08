Današnja cena SharpLink Gaming

Današnja cena kriptovalute SharpLink Gaming (SBETON) v živo je $ 12.3, s spremembo 8.84 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SBETON v USD je $ 12.3 na SBETON.

Kriptovaluta SharpLink Gaming je trenutno na #2867. mestu s tržno kapitalizacijo $ 198.89K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 16.17K SBETON. V zadnjih 24 urah se je SBETON trgovalo med $ 10.74 (najnižje) in $ 12.34 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 19.465904770814774, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 10.762922891040574.

V kratkoročni uspešnosti se je SBETON premaknil +0.24% v zadnji uri in -11.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 66.08K.

Tržne informacije SharpLink Gaming (SBETON)

Uvrstitev No.2867 Tržna kapitalizacija $ 198.89K$ 198.89K $ 198.89K Volumen (24H) $ 66.08K$ 66.08K $ 66.08K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 198.89K$ 198.89K $ 198.89K Zaloga v obtoku 16.17K 16.17K 16.17K Skupna ponudba 16,170.26420058 16,170.26420058 16,170.26420058 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija SharpLink Gaming je $ 198.89K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 66.08K. Obstoječa ponudba SBETON je 16.17K, skupna ponudba pa znaša 16170.26420058. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 198.89K.