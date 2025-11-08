BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute SharpLink Gaming v živo je 12.3 USD. Tržna kapitalizacija SBETON je 198,894.249667134 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SBETON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute SharpLink Gaming v živo je 12.3 USD. Tržna kapitalizacija SBETON je 198,894.249667134 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SBETON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o SBETON

Informacije o ceni SBETON

Kaj je SBETON

Uradna spletna stran SBETON

Tokenomika SBETON

Napoved cen SBETON

Zgodovina SBETON

SBETON Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute SBETON v fiat

Spot SBETON

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

SharpLink Gaming Logotip

Cena SharpLink Gaming(SBETON)

Cena 1 SBETON v USD v živo:

$12.3
$12.3$12.3
+8.84%1D
USD
SharpLink Gaming (SBETON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:58:07 (UTC+8)

Današnja cena SharpLink Gaming

Današnja cena kriptovalute SharpLink Gaming (SBETON) v živo je $ 12.3, s spremembo 8.84 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SBETON v USD je $ 12.3 na SBETON.

Kriptovaluta SharpLink Gaming je trenutno na #2867. mestu s tržno kapitalizacijo $ 198.89K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 16.17K SBETON. V zadnjih 24 urah se je SBETON trgovalo med $ 10.74 (najnižje) in $ 12.34 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 19.465904770814774, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 10.762922891040574.

V kratkoročni uspešnosti se je SBETON premaknil +0.24% v zadnji uri in -11.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 66.08K.

Tržne informacije SharpLink Gaming (SBETON)

No.2867

$ 198.89K
$ 198.89K$ 198.89K

$ 66.08K
$ 66.08K$ 66.08K

$ 198.89K
$ 198.89K$ 198.89K

16.17K
16.17K 16.17K

16,170.26420058
16,170.26420058 16,170.26420058

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija SharpLink Gaming je $ 198.89K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 66.08K. Obstoječa ponudba SBETON je 16.17K, skupna ponudba pa znaša 16170.26420058. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 198.89K.

24-urni razpon sprememb cen:
$ 10.74
$ 10.74$ 10.74
24H Nizka
$ 12.34
$ 12.34$ 12.34
24H Visoka

$ 10.74
$ 10.74$ 10.74

$ 12.34
$ 12.34$ 12.34

$ 19.465904770814774
$ 19.465904770814774$ 19.465904770814774

$ 10.762922891040574
$ 10.762922891040574$ 10.762922891040574

+0.24%

+8.84%

-11.00%

-11.00%

Zgodovina cen SharpLink Gaming (SBETON) v USD

Sledite spremembam cen SharpLink Gaming za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.999+8.84%
30 dni$ -4.76-27.91%
60 dni$ +2.3+23.00%
90 dni$ +2.3+23.00%
Današnja sprememba cene SharpLink Gaming

Danes je SBETON zabeležil spremembo $ +0.999 (+8.84%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene SharpLink Gaming

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -4.76 (-27.91%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene SharpLink Gaming

Če pogled razširimo na 60 dni, se je SBETON spremenil za $ +2.3 (+23.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene SharpLink Gaming

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +2.3 (+23.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen SharpLink Gaming (SBETON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen SharpLink Gaming.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto SharpLink Gaming

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute SharpLink Gaming, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute SharpLink Gaming?

Several key factors influence SharpLink Gaming (SBETON) token prices:

1. Gaming platform adoption and user growth
2. Token utility within the ecosystem (staking, rewards, governance)
3. Partnership announcements with gaming companies
4. Overall cryptocurrency market sentiment
5. Trading volume and liquidity on exchanges
6. Regulatory developments affecting gaming tokens
7. Platform revenue and tokenomics
8. Community engagement and social media presence
9. Technical developments and roadmap progress
10. Broader gaming industry trends and growth

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute SharpLink Gaming?

People want to know SharpLink Gaming (SBETON) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility in the gaming token market.

Napoved cene za kriptovaluto SharpLink Gaming

Napoved cene SharpLink Gaming (SBETON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SBETON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen SharpLink Gaming (SBETON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena SharpLink Gaming lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute SharpLink Gaming v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SBETON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute SharpLink Gaming.

O SharpLink Gaming

SBETON is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. It is primarily designed to facilitate transactions and store value within its network. SBETON uses a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which allows holders of the asset to validate transactions and secure the network. The asset's issuance model is pre-mined, meaning a fixed supply of SBETON tokens were created at the inception of the blockchain, and no new tokens will be created. In the SBETON ecosystem, users typically utilize the asset for transactions, staking to earn rewards, and participating in network governance.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto SharpLink Gaming

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto SharpLink Gaming? Nakup SBETON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute SharpLink Gaming. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute SharpLink Gaming (SBETON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 16.17K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in SharpLink Gaming bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu SharpLink Gaming (SBETON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto SharpLink Gaming

Z lastništvom kriptovalute SharpLink Gaming se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup SharpLink Gaming (SBETON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je SharpLink Gaming (SBETON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

SharpLink Gaming Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje SharpLink Gaming razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna SharpLink Gaming spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o SharpLink Gaming

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta SharpLink Gaming?
Če bi kriptovaluta SharpLink Gaming rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute SharpLink Gaming.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:58:07 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti SharpLink Gaming (SBETON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti SharpLink Gaming

SBETON USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na SBETON z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami SBETON USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte SharpLink Gaming (SBETON) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute SharpLink Gaming v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
SBETON/USDT
$12.3
$12.3$12.3
+9.04%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.3975
$2.3975$2.3975

+4,695.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004323
$0.00004323$0.00004323

+764.60%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000016700
$0.000016700$0.000016700

+178.33%

Flux

Flux

FLUX

$0.22507
$0.22507$0.22507

+105.86%

DGGO

DGGO

DGGO

$0.000000002741
$0.000000002741$0.000000002741

+76.83%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz SBETON v USD

Znesek

SBETON
SBETON
USD
USD

1 SBETON = 12.3 USD