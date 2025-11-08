Današnja cena Salary

Današnja cena kriptovalute Salary (SALARY) v živo je $ 0.0002597, s spremembo 1.36 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SALARY v USD je $ 0.0002597 na SALARY.

Kriptovaluta Salary je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SALARY. V zadnjih 24 urah se je SALARY trgovalo med $ 0.0002525 (najnižje) in $ 0.0002903 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je SALARY premaknil -0.31% v zadnji uri in -42.87% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.81K.

Tržne informacije Salary (SALARY)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 55.81K$ 55.81K $ 55.81K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Salary je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 55.81K. Obstoječa ponudba SALARY je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.