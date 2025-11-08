BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Lendr.fi v živo je 0.003541 USD. Tržna kapitalizacija RWAL je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz RWAL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Lendr.fi Logotip

Cena Lendr.fi(RWAL)

Cena 1 RWAL v USD v živo:

$0.003541
+6.49%1D
USD
Lendr.fi (RWAL) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:29:04 (UTC+8)

Današnja cena Lendr.fi

Današnja cena kriptovalute Lendr.fi (RWAL) v živo je $ 0.003541, s spremembo 6.49 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RWAL v USD je $ 0.003541 na RWAL.

Kriptovaluta Lendr.fi je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- RWAL. V zadnjih 24 urah se je RWAL trgovalo med $ 0.003115 (najnižje) in $ 0.00475 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je RWAL premaknil 0.00% v zadnji uri in -34.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 14.96K.

Tržne informacije Lendr.fi (RWAL)

$ 14.96K
$ 3.54M
1,000,000,000
BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Lendr.fi je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 14.96K. Obstoječa ponudba RWAL je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.54M.

Zgodovina cene Lendr.fi, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.003115
24H Nizka
$ 0.00475
24H Visoka

$ 0.003115
$ 0.00475
0.00%

+6.49%

-34.46%

-34.46%

Zgodovina cen Lendr.fi (RWAL) v USD

Sledite spremembam cen Lendr.fi za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00021581+6.49%
30 dni$ -0.000802-18.47%
60 dni$ -0.016459-82.30%
90 dni$ -0.016459-82.30%
Današnja sprememba cene Lendr.fi

Danes je RWAL zabeležil spremembo $ +0.00021581 (+6.49%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Lendr.fi

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000802 (-18.47%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Lendr.fi

Če pogled razširimo na 60 dni, se je RWAL spremenil za $ -0.016459 (-82.30%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Lendr.fi

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.016459 (-82.30%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Lendr.fi (RWAL) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Lendr.fi.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Lendr.fi

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Lendr.fi, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Lendr.fi?

Several key factors influence Lendr.fi (RWAL) token prices:

1. Platform adoption - User growth and lending/borrowing volume directly impact demand
2. DeFi market trends - Overall decentralized finance sector performance affects all lending protocols
3. Token utility - RWAL's governance rights and platform fee discounts drive demand
4. Competition - Performance relative to other lending platforms like Aave or Compound
5. Regulatory news - DeFi regulations can impact investor sentiment
6. Market sentiment - General crypto market conditions and risk appetite
7. Protocol updates - New features, security improvements, or partnerships
8. Yield rates - Competitive interest rates attract more users
9. Security incidents - Platform hacks or vulnerabilities negatively impact prices
10. Tokenomics - Supply mechanisms, staking rewards, and token distribution schedules

Like most DeFi tokens, RWAL prices are highly correlated with Bitcoin and Ethereum movements, while also being influenced by protocol-specific fundamentals.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Lendr.fi?

People want to know Lendr.fi (RWAL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps investors evaluate potential profits or losses.

Napoved cene za kriptovaluto Lendr.fi

Napoved cene Lendr.fi (RWAL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RWAL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Lendr.fi (RWAL) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Lendr.fi lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Lendr.fi v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RWAL za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Lendr.fi.

O Lendr.fi

RWAL is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized platform. It is designed to provide a secure and efficient method for conducting transactions and storing value digitally. The general purpose of RWAL is to facilitate payments and transactions in a decentralized manner, eliminating the need for intermediaries such as banks or payment processors. It uses a consensus mechanism for transaction verification and employs a supply model that is known for its transparency and fairness. RWAL is typically used in the context of the broader cryptocurrency ecosystem, playing a role in areas such as decentralized finance (DeFi), digital asset trading, and peer-to-peer transactions.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Lendr.fi

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Lendr.fi? Nakup RWAL je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Lendr.fi. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Lendr.fi (RWAL).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Lendr.fi bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Lendr.fi

Z lastništvom kriptovalute Lendr.fi se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Lendr.fi (RWAL) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Kaj je Lendr.fi (RWAL)

Lendr brings the world’s most familiar investments—stocks, ETF, gold, real-estate, and more—directly onto the blockchain as tokens with built in additional yield from market-neutral trading strategies. Lendr accomplishes this by creating the world's first liquid-staked real world asset tokens for any asset class that can be used anywhere in DeFi.

Lendr.fi Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Lendr.fi razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Lendr.fi spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Lendr.fi

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Lendr.fi?
Če bi kriptovaluta Lendr.fi rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Lendr.fi.
Pomembne panožne novosti Lendr.fi (RWAL)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

