Današnja cena kriptovalute Lendr.fi v živo je 0.003541 USD. Tržna kapitalizacija RWAL je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz RWAL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Lendr.fi v živo je 0.003541 USD. Tržna kapitalizacija RWAL je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz RWAL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Lendr.fi (RWAL) v živo je $ 0.003541, s spremembo 6.49 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RWAL v USD je $ 0.003541 na RWAL.
Kriptovaluta Lendr.fi je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- RWAL. V zadnjih 24 urah se je RWAL trgovalo med $ 0.003115 (najnižje) in $ 0.00475 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je RWAL premaknil 0.00% v zadnji uri in -34.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 14.96K.
Tržne informacije Lendr.fi (RWAL)
--
----
$ 14.96K
$ 14.96K$ 14.96K
$ 3.54M
$ 3.54M$ 3.54M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Lendr.fi je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 14.96K. Obstoječa ponudba RWAL je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.54M.
Zgodovina cene Lendr.fi, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.003115
$ 0.003115$ 0.003115
24H Nizka
$ 0.00475
$ 0.00475$ 0.00475
24H Visoka
$ 0.003115
$ 0.003115$ 0.003115
$ 0.00475
$ 0.00475$ 0.00475
--
----
--
----
0.00%
+6.49%
-34.46%
-34.46%
Zgodovina cen Lendr.fi (RWAL) v USD
Sledite spremembam cen Lendr.fi za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00021581
+6.49%
30 dni
$ -0.000802
-18.47%
60 dni
$ -0.016459
-82.30%
90 dni
$ -0.016459
-82.30%
Današnja sprememba cene Lendr.fi
Danes je RWAL zabeležil spremembo $ +0.00021581 (+6.49%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Lendr.fi
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000802 (-18.47%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Lendr.fi
Če pogled razširimo na 60 dni, se je RWAL spremenil za $ -0.016459 (-82.30%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Lendr.fi
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.016459 (-82.30%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Lendr.fi (RWAL) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Lendr.fi
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Lendr.fi, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Lendr.fi?
Several key factors influence Lendr.fi (RWAL) token prices:
1. Platform adoption - User growth and lending/borrowing volume directly impact demand 2. DeFi market trends - Overall decentralized finance sector performance affects all lending protocols 3. Token utility - RWAL's governance rights and platform fee discounts drive demand 4. Competition - Performance relative to other lending platforms like Aave or Compound 5. Regulatory news - DeFi regulations can impact investor sentiment 6. Market sentiment - General crypto market conditions and risk appetite 7. Protocol updates - New features, security improvements, or partnerships 8. Yield rates - Competitive interest rates attract more users 9. Security incidents - Platform hacks or vulnerabilities negatively impact prices 10. Tokenomics - Supply mechanisms, staking rewards, and token distribution schedules
Like most DeFi tokens, RWAL prices are highly correlated with Bitcoin and Ethereum movements, while also being influenced by protocol-specific fundamentals.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Lendr.fi?
People want to know Lendr.fi (RWAL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps investors evaluate potential profits or losses.
Napoved cene za kriptovaluto Lendr.fi
Napoved cene Lendr.fi (RWAL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RWAL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Lendr.fi (RWAL) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Lendr.fi lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Lendr.fi v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RWAL za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Lendr.fi.
O Lendr.fi
RWAL is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized platform. It is designed to provide a secure and efficient method for conducting transactions and storing value digitally. The general purpose of RWAL is to facilitate payments and transactions in a decentralized manner, eliminating the need for intermediaries such as banks or payment processors. It uses a consensus mechanism for transaction verification and employs a supply model that is known for its transparency and fairness. RWAL is typically used in the context of the broader cryptocurrency ecosystem, playing a role in areas such as decentralized finance (DeFi), digital asset trading, and peer-to-peer transactions.
RWAL is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized platform. It is designed to provide a secure and efficient method for conducting transactions and storing value digitally. The general purpose of RWAL is to facilitate payments and transactions in a decentralized manner, eliminating the need for intermediaries such as banks or payment processors. It uses a consensus mechanism for transaction verification and employs a supply model that is known for its transparency and fairness. RWAL is typically used in the context of the broader cryptocurrency ecosystem, playing a role in areas such as decentralized finance (DeFi), digital asset trading, and peer-to-peer transactions.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Lendr.fi
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Lendr.fi? Nakup RWAL je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Lendr.fi. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Lendr.fi (RWAL).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Lendr.fi bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Lendr.fi
Z lastništvom kriptovalute Lendr.fi se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Lendr brings the world’s most familiar investments—stocks, ETF, gold, real-estate, and more—directly onto the blockchain as tokens with built in additional yield from market-neutral trading strategies.
Lendr accomplishes this by creating the world's first liquid-staked real world asset tokens for any asset class that can be used anywhere in DeFi.
Lendr brings the world’s most familiar investments—stocks, ETF, gold, real-estate, and more—directly onto the blockchain as tokens with built in additional yield from market-neutral trading strategies.
Lendr accomplishes this by creating the world's first liquid-staked real world asset tokens for any asset class that can be used anywhere in DeFi.
Lendr.fi Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Lendr.fi razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Lendr.fi
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Lendr.fi?
Če bi kriptovaluta Lendr.fi rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Lendr.fi.
Koliko je kriptovaluta Lendr.fi vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Lendr.fi je $ 0.003541. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Lendr.fi še vedno dobra naložba?
Lendr.fi ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v RWAL, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Lendr.fi?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Lendr.fi v vrednosti $ 14.96K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Lendr.fi?
Cena kriptovalute RWAL se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Lendr.fi v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena RWAL.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Lendr.fi?
Na ceno RWAL vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,468.35
+1.65%
ETH
3,459.5
+4.91%
SOL
161.98
+4.22%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.0973
+0.42%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za RWAL na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par RWAL/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Lendr.fi gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Lendr.fi letos rasla?
Cena kriptovalute Lendr.fi bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Lendr.fi (RWAL).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:29:04 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Lendr.fi (RWAL)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.