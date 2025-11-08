Današnja cena Lendr.fi

Današnja cena kriptovalute Lendr.fi (RWAL) v živo je $ 0.003541, s spremembo 6.49 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RWAL v USD je $ 0.003541 na RWAL.

Kriptovaluta Lendr.fi je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- RWAL. V zadnjih 24 urah se je RWAL trgovalo med $ 0.003115 (najnižje) in $ 0.00475 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je RWAL premaknil 0.00% v zadnji uri in -34.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 14.96K.

Tržne informacije Lendr.fi (RWAL)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 14.96K$ 14.96K $ 14.96K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.54M$ 3.54M $ 3.54M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

