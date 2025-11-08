Današnja cena kriptovalute Runwago v živo je 0.03321 USD. Tržna kapitalizacija RUNWAGO je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RUNWAGO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Runwago v živo je 0.03321 USD. Tržna kapitalizacija RUNWAGO je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RUNWAGO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Runwago (RUNWAGO) v živo je $ 0.03321, s spremembo 0.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RUNWAGO v USD je $ 0.03321 na RUNWAGO.
Kriptovaluta Runwago je trenutno na #3865. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 RUNWAGO. V zadnjih 24 urah se je RUNWAGO trgovalo med $ 0.03013 (najnižje) in $ 0.03637 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.0835555409997446, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.03054487938728112.
V kratkoročni uspešnosti se je RUNWAGO premaknil -4.44% v zadnji uri in -41.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 11.68K.
Tržne informacije Runwago (RUNWAGO)
Trenutna tržna kapitalizacija Runwago je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 11.68K. Obstoječa ponudba RUNWAGO je 0.00, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.32M.
Zgodovina cene Runwago, USD
Zgodovina cen Runwago (RUNWAGO) v USD
Sledite spremembam cen Runwago za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0000599
-0.18%
30 dni
$ -0.06344
-65.64%
60 dni
$ -0.05679
-63.10%
90 dni
$ -0.05679
-63.10%
Današnja sprememba cene Runwago
Danes je RUNWAGO zabeležil spremembo $ -0.0000599 (-0.18%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Runwago
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.06344 (-65.64%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Runwago
Če pogled razširimo na 60 dni, se je RUNWAGO spremenil za $ -0.05679 (-63.10%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Runwago
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.05679 (-63.10%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Runwago (RUNWAGO) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Runwago
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Runwago, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Runwago?
Several key factors influence Runwago (RUNWAGO) token prices:
Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and holder sentiment create momentum.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect price stability and accessibility.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Runwago?
People want to know Runwago (RUNWAGO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.
Napoved cene za kriptovaluto Runwago
Napoved cene Runwago (RUNWAGO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RUNWAGO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Runwago (RUNWAGO) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Runwago lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Runwago v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RUNWAGO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Runwago.
O Runwago
RUNWAGO is a digital cryptocurrency designed to facilitate transactions within a decentralized network. It operates on a blockchain technology that ensures secure, transparent, and swift transactions. The primary role of RUNWAGO is to provide a medium of exchange for users within its ecosystem, offering a decentralized alternative to traditional financial systems. Its consensus model, while not widely known, is designed to maintain the integrity and security of the network. The typical uses of RUNWAGO include payments and transfers, with an emphasis on reducing the cost and time associated with traditional banking systems. The asset's issuance model is also designed to control supply and maintain value stability within the network.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Runwago
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Runwago? Nakup RUNWAGO je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Runwago. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Runwago (RUNWAGO).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Runwago bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Runwago
Z lastništvom kriptovalute Runwago se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
The only Web3 app supported by Garmin, backed by industry leaders Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs, and many more. Developed by the professional studio CleevioX, Runwago aims to deliver a SportFi revolution for over 300M active runners worldwide.
Runwago Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Runwago razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Runwago?
Če bi kriptovaluta Runwago rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Runwago.
Koliko je kriptovaluta Runwago vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Runwago je $ 0.03321. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Runwago še vedno dobra naložba?
Runwago ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v RUNWAGO, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Runwago?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Runwago v vrednosti $ 11.68K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Runwago?
Cena kriptovalute RUNWAGO se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Runwago v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena RUNWAGO.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Runwago?
Na ceno RUNWAGO vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,377.93
+1.56%
ETH
3,437.64
+4.25%
SOL
160.91
+3.53%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1005
+0.71%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za RUNWAGO na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par RUNWAGO/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Runwago gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Runwago letos rasla?
Cena kriptovalute Runwago bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Runwago (RUNWAGO).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:11:55 (UTC+8)
