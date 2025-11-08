Današnja cena Runwago

Današnja cena kriptovalute Runwago (RUNWAGO) v živo je $ 0.03321, s spremembo 0.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RUNWAGO v USD je $ 0.03321 na RUNWAGO.

Kriptovaluta Runwago je trenutno na #3865. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 RUNWAGO. V zadnjih 24 urah se je RUNWAGO trgovalo med $ 0.03013 (najnižje) in $ 0.03637 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.0835555409997446, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.03054487938728112.

V kratkoročni uspešnosti se je RUNWAGO premaknil -4.44% v zadnji uri in -41.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 11.68K.

Tržne informacije Runwago (RUNWAGO)

Uvrstitev No.3865 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 11.68K$ 11.68K $ 11.68K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.32M$ 3.32M $ 3.32M Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Skupna ponudba 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Runwago je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 11.68K. Obstoječa ponudba RUNWAGO je 0.00, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.32M.