Današnja cena kriptovalute Runwago v živo je 0.03321 USD. Tržna kapitalizacija RUNWAGO je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RUNWAGO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o RUNWAGO

Informacije o ceni RUNWAGO

Kaj je RUNWAGO

Bela knjiga RUNWAGO

Uradna spletna stran RUNWAGO

Tokenomika RUNWAGO

Napoved cen RUNWAGO

Zgodovina RUNWAGO

RUNWAGO Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute RUNWAGO v fiat

Spot RUNWAGO

Runwago Logotip

Cena Runwago(RUNWAGO)

Cena 1 RUNWAGO v USD v živo:

$0.03321
-0.18%1D
USD
Runwago (RUNWAGO) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:11:55 (UTC+8)

Današnja cena Runwago

Današnja cena kriptovalute Runwago (RUNWAGO) v živo je $ 0.03321, s spremembo 0.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RUNWAGO v USD je $ 0.03321 na RUNWAGO.

Kriptovaluta Runwago je trenutno na #3865. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 RUNWAGO. V zadnjih 24 urah se je RUNWAGO trgovalo med $ 0.03013 (najnižje) in $ 0.03637 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.0835555409997446, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.03054487938728112.

V kratkoročni uspešnosti se je RUNWAGO premaknil -4.44% v zadnji uri in -41.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 11.68K.

Tržne informacije Runwago (RUNWAGO)

No.3865

$ 0.00
$ 11.68K
$ 3.32M
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Runwago je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 11.68K. Obstoječa ponudba RUNWAGO je 0.00, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.32M.

Zgodovina cene Runwago, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.03013
24H Nizka
$ 0.03637
24H Visoka

$ 0.03013
$ 0.03637
$ 1.0835555409997446
$ 0.03054487938728112
-4.44%

-0.18%

-41.36%

-41.36%

Zgodovina cen Runwago (RUNWAGO) v USD

Sledite spremembam cen Runwago za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0000599-0.18%
30 dni$ -0.06344-65.64%
60 dni$ -0.05679-63.10%
90 dni$ -0.05679-63.10%
Današnja sprememba cene Runwago

Danes je RUNWAGO zabeležil spremembo $ -0.0000599 (-0.18%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Runwago

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.06344 (-65.64%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Runwago

Če pogled razširimo na 60 dni, se je RUNWAGO spremenil za $ -0.05679 (-63.10%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Runwago

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.05679 (-63.10%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Runwago (RUNWAGO) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Runwago.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Runwago

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Runwago, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Runwago?

Several key factors influence Runwago (RUNWAGO) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact price movements.

Supply & Demand: Token circulation, burn mechanisms, and trading volume directly affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform development, and user growth drive fundamental value.

Partnerships: Strategic alliances and ecosystem integrations can boost investor interest and token utility.

Regulatory News: Government policies and compliance developments influence market perception.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels guide trader decisions.

Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and holder sentiment create momentum.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect price stability and accessibility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Runwago?

People want to know Runwago (RUNWAGO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.

Napoved cene za kriptovaluto Runwago

Napoved cene Runwago (RUNWAGO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RUNWAGO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Runwago (RUNWAGO) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Runwago lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Runwago v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RUNWAGO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Runwago.

O Runwago

RUNWAGO is a digital cryptocurrency designed to facilitate transactions within a decentralized network. It operates on a blockchain technology that ensures secure, transparent, and swift transactions. The primary role of RUNWAGO is to provide a medium of exchange for users within its ecosystem, offering a decentralized alternative to traditional financial systems. Its consensus model, while not widely known, is designed to maintain the integrity and security of the network. The typical uses of RUNWAGO include payments and transfers, with an emphasis on reducing the cost and time associated with traditional banking systems. The asset's issuance model is also designed to control supply and maintain value stability within the network.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Runwago

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Runwago? Nakup RUNWAGO je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Runwago. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Runwago (RUNWAGO).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Runwago bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Runwago (RUNWAGO)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Runwago

Z lastništvom kriptovalute Runwago se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Runwago (RUNWAGO) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Runwago (RUNWAGO)

The only Web3 app supported by Garmin, backed by industry leaders Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs, and many more. Developed by the professional studio CleevioX, Runwago aims to deliver a SportFi revolution for over 300M active runners worldwide.

Runwago Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Runwago razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Runwago spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Runwago

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Runwago?
Če bi kriptovaluta Runwago rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Runwago.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:11:55 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Runwago (RUNWAGO)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

