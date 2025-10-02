Tokenomika RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN)
Tokenomika in analiza cen RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN)
RSIC•GENESIS•RUNE (RUNECOIN), built with the Runes Protocol, is the first Pre-Rune airdropped to the early adopters of Ordinals. It creates a unique opportunity for people to engage with Bitcoin, setting the stage for a more vibrant and user-centric ecosystem.
Tokenomika RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov RUNECOIN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RUNECOIN.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko RUNECOIN, raziščite ceno žetona RUNECOIN v živo!
Kako kupiti RUNECOIN
Želite v svoj portfelj dodati RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN)?
Zgodovina cen RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN)
Analiza zgodovine cen RUNECOIN pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene RUNECOIN
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RUNECOIN? Naša stran za napovedovanje cen RUNECOIN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
