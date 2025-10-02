Tokenomika ritestream (RITE)

Odkrijte ključne vpoglede v ritestream (RITE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:20:14 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen ritestream (RITE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ritestream (RITE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 649.91K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 744.45M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 873.00K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.13859
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00039709608385956
Trenutna cena:
$ 0.000873
Informacije o ritestream (RITE)

ritestream is an eco-system platform for the creation, monetisation and consumption of film and TV content in Web3. ritestream’s vision is to democratise the creator economy and generate revenues in the metaverse and via NFT’s for creators and the community.

Uradna spletna stran:
https://ritestream.io/
Bela knjiga:
https://downloads.ctfassets.net/7w1fepsz9734/PTNTKcjD1zR5EwLHRcaq3/f77215c3ab124060265261be579ed4bc/ritepaper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x0808Bf94d57C905F1236212654268EF82E1e594E

Tokenomika ritestream (RITE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike ritestream (RITE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov RITE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RITE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko RITE, raziščite ceno žetona RITE v živo!

Zgodovina cen ritestream (RITE)

Analiza zgodovine cen RITE pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene RITE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RITE? Naša stran za napovedovanje cen RITE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

