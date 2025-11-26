Tokenomika RHEA (RHEA)

Odkrijte ključne vpoglede v RHEA (RHEA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
2025-11-26
Tokenomika in analiza cen RHEA (RHEA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za RHEA (RHEA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 4.30M
$ 4.30M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 200.00M
$ 200.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 21.51M
$ 21.51M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.35
$ 0.35
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.013327583514416869
$ 0.013327583514416869
Trenutna cena:
$ 0.02151
$ 0.02151

Informacije o RHEA (RHEA)

Rhea Finance is the backbone of Near DeFi and a chain abstracted liquidity platform for Bitcoin, NEAR, and other top assets. Rhea, formed from the merger of Ref Finance (NEAR’s largest DEX) and Burrow Finance (NEAR’s leading money market), is a unified DeFi protocol, securing over $250M TVL, where users can swap, lend, borrow, and earn—all in one place. As the backbone of NEAR DeFi, Rhea also plays a key role in NEAR’s chain abstraction strategy.

Uradna spletna stran:
https://rhea.finance/
Bela knjiga:
https://guide.rhea.finance/rhea-finance-white-paper
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x4c067DE26475E1CeFee8b8d1f6E2266b33a2372E

Tokenomika RHEA (RHEA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike RHEA (RHEA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov RHEA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RHEA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko RHEA, raziščite ceno žetona RHEA v živo!

Kako kupiti RHEA

Želite v svoj portfelj dodati RHEA (RHEA)? MEXC podpira različne načine nakupa RHEA, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen RHEA (RHEA)

Analiza zgodovine cen RHEA pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene RHEA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RHEA? Naša stran za napovedovanje cen RHEA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

