Današnja cena kriptovalute RHEA (RHEA) v živo je $ 0.02098, s spremembo 21.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RHEA v USD je $ 0.02098 na RHEA.
Kriptovaluta RHEA je trenutno na #1493. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4.20M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 200.00M RHEA. V zadnjih 24 urah se je RHEA trgovalo med $ 0.01478 (najnižje) in $ 0.02412 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.11587934887394663, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.013327583514416869.
V kratkoročni uspešnosti se je RHEA premaknil +3.80% v zadnji uri in +3.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 145.30K.
Tržne informacije RHEA (RHEA)
No.1493
$ 4.20M
$ 145.30K
$ 20.98M
200.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
20.00%
NEAR
Trenutna tržna kapitalizacija RHEA je $ 4.20M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 145.30K. Obstoječa ponudba RHEA je 200.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.98M.
Zgodovina cene RHEA, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01478
24H Nizka
$ 0.02412
24H Visoka
$ 0.01478
$ 0.02412
$ 0.11587934887394663
$ 0.013327583514416869
+3.80%
+21.16%
+3.60%
+3.60%
Zgodovina cen RHEA (RHEA) v USD
Sledite spremembam cen RHEA za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0036693
+21.16%
30 dni
$ -0.00639
-23.35%
60 dni
$ -0.01863
-47.04%
90 dni
$ -0.05702
-73.11%
Današnja sprememba cene RHEA
Danes je RHEA zabeležil spremembo $ +0.0036693 (+21.16%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene RHEA
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00639 (-23.35%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene RHEA
Če pogled razširimo na 60 dni, se je RHEA spremenil za $ -0.01863 (-47.04%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene RHEA
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.05702 (-73.11%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen RHEA (RHEA) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute RHEA, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute RHEA?
RHEA token prices are influenced by several key factors:
Team Development: Project updates, roadmap progress, and team credibility affect investor confidence.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute RHEA?
People want to know RHEA price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, market timing for buying or selling, tracking investment performance, and staying informed about market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto RHEA
Napoved cene RHEA (RHEA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RHEA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen RHEA (RHEA) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena RHEA lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute RHEA v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RHEA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute RHEA.
O RHEA
RHEA (RHEA) is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to provide a decentralized platform for the creation and execution of smart contracts, which are self-executing contracts with the terms of the agreement directly written into lines of code. The RHEA token is primarily used within its ecosystem to pay for transaction fees and computational services. The token operates on a proof-of-stake consensus model, which allows holders to earn rewards by staking their tokens to help secure the network. RHEA's supply and issuance model is fixed, with a predetermined number of tokens created at the inception of the network.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto RHEA
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto RHEA? Nakup RHEA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute RHEA. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute RHEA (RHEA).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 200.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in RHEA bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto RHEA
Z lastništvom kriptovalute RHEA se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Rhea Finance is the backbone of Near DeFi and a chain abstracted liquidity platform for Bitcoin, NEAR, and other top assets. Rhea, formed from the merger of Ref Finance (NEAR’s largest DEX) and Burrow Finance (NEAR’s leading money market), is a unified DeFi protocol, securing over $250M TVL, where users can swap, lend, borrow, and earn—all in one place. As the backbone of NEAR DeFi, Rhea also plays a key role in NEAR’s chain abstraction strategy.
RHEA Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje RHEA razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta RHEA rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute RHEA.
Koliko je kriptovaluta RHEA vredna danes?
Današnja cena kriptovalute RHEA je $ 0.02098. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta RHEA še vedno dobra naložba?
RHEA ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v RHEA, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto RHEA?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto RHEA v vrednosti $ 145.30K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute RHEA?
Cena kriptovalute RHEA se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute RHEA v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena RHEA.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute RHEA?
Na ceno RHEA vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,481.57
+1.66%
ETH
3,459.89
+4.92%
SOL
161.99
+4.23%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.0972
+0.41%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za RHEA na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par RHEA/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute RHEA gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute RHEA letos rasla?
Cena kriptovalute RHEA bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute RHEA (RHEA).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:28:21 (UTC+8)
