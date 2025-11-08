Današnja cena RHEA

Današnja cena kriptovalute RHEA (RHEA) v živo je $ 0.02098, s spremembo 21.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RHEA v USD je $ 0.02098 na RHEA.

Kriptovaluta RHEA je trenutno na #1493. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4.20M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 200.00M RHEA. V zadnjih 24 urah se je RHEA trgovalo med $ 0.01478 (najnižje) in $ 0.02412 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.11587934887394663, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.013327583514416869.

V kratkoročni uspešnosti se je RHEA premaknil +3.80% v zadnji uri in +3.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 145.30K.

Tržne informacije RHEA (RHEA)

Uvrstitev No.1493 Tržna kapitalizacija $ 4.20M$ 4.20M $ 4.20M Volumen (24H) $ 145.30K$ 145.30K $ 145.30K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 20.98M$ 20.98M $ 20.98M Zaloga v obtoku 200.00M 200.00M 200.00M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 20.00% Javna veriga blokov NEAR

Trenutna tržna kapitalizacija RHEA je $ 4.20M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 145.30K. Obstoječa ponudba RHEA je 200.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.98M.