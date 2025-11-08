BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute RHEA v živo je 0.02098 USD. Tržna kapitalizacija RHEA je 4,196,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RHEA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena RHEA(RHEA)

Cena 1 RHEA v USD v živo:

$0.02101
+21.16%1D
USD
RHEA (RHEA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:28:21 (UTC+8)

Današnja cena RHEA

Današnja cena kriptovalute RHEA (RHEA) v živo je $ 0.02098, s spremembo 21.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RHEA v USD je $ 0.02098 na RHEA.

Kriptovaluta RHEA je trenutno na #1493. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4.20M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 200.00M RHEA. V zadnjih 24 urah se je RHEA trgovalo med $ 0.01478 (najnižje) in $ 0.02412 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.11587934887394663, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.013327583514416869.

V kratkoročni uspešnosti se je RHEA premaknil +3.80% v zadnji uri in +3.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 145.30K.

Tržne informacije RHEA (RHEA)

No.1493

$ 4.20M
$ 145.30K
$ 20.98M
200.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
20.00%

NEAR

Trenutna tržna kapitalizacija RHEA je $ 4.20M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 145.30K. Obstoječa ponudba RHEA je 200.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.98M.

Zgodovina cene RHEA, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01478
24H Nizka
$ 0.02412
24H Visoka

$ 0.01478
$ 0.02412
$ 0.11587934887394663
$ 0.013327583514416869
+3.80%

+21.16%

+3.60%

+3.60%

Zgodovina cen RHEA (RHEA) v USD

Sledite spremembam cen RHEA za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0036693+21.16%
30 dni$ -0.00639-23.35%
60 dni$ -0.01863-47.04%
90 dni$ -0.05702-73.11%
Današnja sprememba cene RHEA

Danes je RHEA zabeležil spremembo $ +0.0036693 (+21.16%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene RHEA

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00639 (-23.35%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene RHEA

Če pogled razširimo na 60 dni, se je RHEA spremenil za $ -0.01863 (-47.04%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene RHEA

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.05702 (-73.11%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen RHEA (RHEA) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen RHEA.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto RHEA

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute RHEA, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute RHEA?

RHEA token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact RHEA's value.

Supply & Demand: Token circulation, staking mechanisms, and trading volume affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform growth, and ecosystem development drive demand.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost investor interest and token value.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations create market volatility.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels influence trading decisions.

Team Development: Project updates, roadmap progress, and team credibility affect investor confidence.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute RHEA?

People want to know RHEA price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, market timing for buying or selling, tracking investment performance, and staying informed about market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto RHEA

Napoved cene RHEA (RHEA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RHEA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen RHEA (RHEA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena RHEA lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute RHEA v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RHEA za obdobje 2025–2026

O RHEA

RHEA (RHEA) is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to provide a decentralized platform for the creation and execution of smart contracts, which are self-executing contracts with the terms of the agreement directly written into lines of code. The RHEA token is primarily used within its ecosystem to pay for transaction fees and computational services. The token operates on a proof-of-stake consensus model, which allows holders to earn rewards by staking their tokens to help secure the network. RHEA's supply and issuance model is fixed, with a predetermined number of tokens created at the inception of the network.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto RHEA

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto RHEA? Nakup RHEA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup.

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 200.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in RHEA bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o RHEA

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta RHEA?
Če bi kriptovaluta RHEA rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute RHEA.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:28:21 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti RHEA (RHEA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

