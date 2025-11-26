Tokenomika PROJECT RESCUE (RESCUE)
Project Rescue combines decades of disaster response expertise with cutting-edge blockchain technology and decentralized finance (DeFi) to introduce $RESCUE, a token that: Supports global rescue operations and disaster preparedness efforts. Empowers individuals to invest in impactful, real-world initiatives aimed at building safer, more resilient communities. Fosters a global community united by the vision of safety and resilience.
Tokenomika PROJECT RESCUE (RESCUE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike PROJECT RESCUE (RESCUE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov RESCUE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RESCUE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko RESCUE, raziščite ceno žetona RESCUE v živo!
Kako kupiti RESCUE
Želite v svoj portfelj dodati PROJECT RESCUE (RESCUE)? MEXC podpira različne načine nakupa RESCUE, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.
Zgodovina cen PROJECT RESCUE (RESCUE)
Analiza zgodovine cen RESCUE pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene RESCUE
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RESCUE? Naša stran za napovedovanje cen RESCUE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
