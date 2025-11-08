Današnja cena PROJECT RESCUE

Današnja cena kriptovalute PROJECT RESCUE (RESCUE) v živo je $ 0.1872, s spremembo 1.84 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RESCUE v USD je $ 0.1872 na RESCUE.

Kriptovaluta PROJECT RESCUE je trenutno na #5351. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 RESCUE. V zadnjih 24 urah se je RESCUE trgovalo med $ 0.1801 (najnižje) in $ 0.1903 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.8680709587324534, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.009358123976666423.

V kratkoročni uspešnosti se je RESCUE premaknil -0.22% v zadnji uri in -12.41% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 72.00K.

Tržne informacije PROJECT RESCUE (RESCUE)

Uvrstitev No.5351 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 72.00K$ 72.00K $ 72.00K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 18.72M$ 18.72M $ 18.72M Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Skupna ponudba 35,458,333 35,458,333 35,458,333 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija PROJECT RESCUE je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 72.00K. Obstoječa ponudba RESCUE je 0.00, skupna ponudba pa znaša 35458333. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 18.72M.