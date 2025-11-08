Današnja cena kriptovalute PROJECT RESCUE v živo je 0.1872 USD. Tržna kapitalizacija RESCUE je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RESCUE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute PROJECT RESCUE v živo je 0.1872 USD. Tržna kapitalizacija RESCUE je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RESCUE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute PROJECT RESCUE (RESCUE) v živo je $ 0.1872, s spremembo 1.84 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RESCUE v USD je $ 0.1872 na RESCUE.
Kriptovaluta PROJECT RESCUE je trenutno na #5351. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 RESCUE. V zadnjih 24 urah se je RESCUE trgovalo med $ 0.1801 (najnižje) in $ 0.1903 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.8680709587324534, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.009358123976666423.
V kratkoročni uspešnosti se je RESCUE premaknil -0.22% v zadnji uri in -12.41% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 72.00K.
Tržne informacije PROJECT RESCUE (RESCUE)
No.5351
$ 0.00
$ 72.00K
$ 18.72M
0.00
100,000,000
35,458,333
0.00%
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija PROJECT RESCUE je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 72.00K. Obstoječa ponudba RESCUE je 0.00, skupna ponudba pa znaša 35458333. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 18.72M.
Zgodovina cene PROJECT RESCUE, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.1801
24H Nizka
$ 0.1903
24H Visoka
$ 0.1801
$ 0.1903
$ 0.8680709587324534
$ 0.009358123976666423
-0.22%
+1.84%
-12.41%
-12.41%
Zgodovina cen PROJECT RESCUE (RESCUE) v USD
Sledite spremembam cen PROJECT RESCUE za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.003386
+1.84%
30 dni
$ +0.0362
+23.97%
60 dni
$ -0.1655
-46.93%
90 dni
$ -0.0618
-24.82%
Današnja sprememba cene PROJECT RESCUE
Danes je RESCUE zabeležil spremembo $ +0.003386 (+1.84%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene PROJECT RESCUE
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.0362 (+23.97%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene PROJECT RESCUE
Če pogled razširimo na 60 dni, se je RESCUE spremenil za $ -0.1655 (-46.93%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene PROJECT RESCUE
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0618 (-24.82%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen PROJECT RESCUE (RESCUE) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto PROJECT RESCUE
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute PROJECT RESCUE, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute PROJECT RESCUE?
Several factors influence PROJECT RESCUE (RESCUE) token prices:
1. Market sentiment and overall crypto market trends 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Token utility and adoption within the project ecosystem 4. Development progress and roadmap milestones 5. Community engagement and social media activity 6. Partnership announcements and collaborations 7. Token supply mechanics (burns, staking, inflation) 8. Regulatory news affecting DeFi projects 9. Competition from similar rescue/charity tokens 10. Overall investor risk appetite for altcoins
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute PROJECT RESCUE?
People want to know PROJECT RESCUE (RESCUE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.
Napoved cene za kriptovaluto PROJECT RESCUE
Napoved cene PROJECT RESCUE (RESCUE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RESCUE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen PROJECT RESCUE (RESCUE) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena PROJECT RESCUE lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
O PROJECT RESCUE
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto PROJECT RESCUE
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto PROJECT RESCUE? Nakup RESCUE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute PROJECT RESCUE (RESCUE).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in PROJECT RESCUE bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto PROJECT RESCUE
Z lastništvom kriptovalute PROJECT RESCUE se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup PROJECT RESCUE (RESCUE) pomeni večjo vrednost za vaš denar. Nizke pristojbine na trgu vam pomagajo zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
PROJECT RESCUE Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje PROJECT RESCUE razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o PROJECT RESCUE
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta PROJECT RESCUE?
Če bi kriptovaluta PROJECT RESCUE rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute PROJECT RESCUE.
Koliko je kriptovaluta PROJECT RESCUE vredna danes?
Današnja cena kriptovalute PROJECT RESCUE je $ 0.1872. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta PROJECT RESCUE še vedno dobra naložba?
PROJECT RESCUE ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v RESCUE, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto PROJECT RESCUE?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto PROJECT RESCUE v vrednosti $ 72.00K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute PROJECT RESCUE?
Cena kriptovalute RESCUE se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute PROJECT RESCUE v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena RESCUE.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute PROJECT RESCUE?
Na ceno RESCUE vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,481.56
+1.66%
ETH
3,459.88
+4.92%
SOL
161.96
+4.21%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.0944
+0.15%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za RESCUE na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par RESCUE/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute PROJECT RESCUE gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute PROJECT RESCUE letos rasla?
Cena kriptovalute PROJECT RESCUE bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute PROJECT RESCUE (RESCUE).
Pomembne panožne novosti PROJECT RESCUE (RESCUE)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.