Današnja cena kriptovalute PROJECT RESCUE v živo je 0.1872 USD. Tržna kapitalizacija RESCUE je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RESCUE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o RESCUE

Informacije o ceni RESCUE

Kaj je RESCUE

Bela knjiga RESCUE

Uradna spletna stran RESCUE

PROJECT RESCUE Logotip

Cena PROJECT RESCUE(RESCUE)

Cena 1 RESCUE v USD v živo:

$0.1874
+1.84%1D
USD
PROJECT RESCUE (RESCUE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:28:07 (UTC+8)

Današnja cena PROJECT RESCUE

Današnja cena kriptovalute PROJECT RESCUE (RESCUE) v živo je $ 0.1872, s spremembo 1.84 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RESCUE v USD je $ 0.1872 na RESCUE.

Kriptovaluta PROJECT RESCUE je trenutno na #5351. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 RESCUE. V zadnjih 24 urah se je RESCUE trgovalo med $ 0.1801 (najnižje) in $ 0.1903 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.8680709587324534, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.009358123976666423.

V kratkoročni uspešnosti se je RESCUE premaknil -0.22% v zadnji uri in -12.41% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 72.00K.

Tržne informacije PROJECT RESCUE (RESCUE)

No.5351

$ 0.00
$ 72.00K
$ 18.72M
0.00
100,000,000
35,458,333
0.00%

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija PROJECT RESCUE je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 72.00K. Obstoječa ponudba RESCUE je 0.00, skupna ponudba pa znaša 35458333. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 18.72M.

Zgodovina cene PROJECT RESCUE, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.1801
24H Nizka
$ 0.1903
24H Visoka

$ 0.1801
$ 0.1903
$ 0.8680709587324534
$ 0.009358123976666423
-0.22%

+1.84%

-12.41%

-12.41%

Zgodovina cen PROJECT RESCUE (RESCUE) v USD

Sledite spremembam cen PROJECT RESCUE za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.003386+1.84%
30 dni$ +0.0362+23.97%
60 dni$ -0.1655-46.93%
90 dni$ -0.0618-24.82%
Današnja sprememba cene PROJECT RESCUE

Danes je RESCUE zabeležil spremembo $ +0.003386 (+1.84%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene PROJECT RESCUE

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.0362 (+23.97%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene PROJECT RESCUE

Če pogled razširimo na 60 dni, se je RESCUE spremenil za $ -0.1655 (-46.93%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene PROJECT RESCUE

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0618 (-24.82%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen PROJECT RESCUE (RESCUE) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen PROJECT RESCUE.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto PROJECT RESCUE

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute PROJECT RESCUE, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute PROJECT RESCUE?

Several factors influence PROJECT RESCUE (RESCUE) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Token utility and adoption within the project ecosystem
4. Development progress and roadmap milestones
5. Community engagement and social media activity
6. Partnership announcements and collaborations
7. Token supply mechanics (burns, staking, inflation)
8. Regulatory news affecting DeFi projects
9. Competition from similar rescue/charity tokens
10. Overall investor risk appetite for altcoins

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute PROJECT RESCUE?

People want to know PROJECT RESCUE (RESCUE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.

Napoved cene za kriptovaluto PROJECT RESCUE

Napoved cene PROJECT RESCUE (RESCUE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RESCUE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen PROJECT RESCUE (RESCUE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena PROJECT RESCUE lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute PROJECT RESCUE v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RESCUE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute PROJECT RESCUE.

O PROJECT RESCUE

RESCUE is a digital asset designed to facilitate transactions within the humanitarian aid sector. It operates on a decentralized blockchain network, leveraging the transparency and security of this technology to ensure the efficient and accountable distribution of resources. The primary purpose of RESCUE is to streamline the delivery of aid, reducing the potential for corruption or misallocation of funds. It also aims to foster a more direct connection between donors and recipients, promoting transparency and trust within the sector. The asset's issuance model is based on a fixed supply, with new tokens released to the market through a process of mining.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto PROJECT RESCUE

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto PROJECT RESCUE? Nakup RESCUE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute PROJECT RESCUE. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute PROJECT RESCUE (RESCUE).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in PROJECT RESCUE bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu PROJECT RESCUE (RESCUE)

Kaj lahko storite s kriptovaluto PROJECT RESCUE

Z lastništvom kriptovalute PROJECT RESCUE se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup PROJECT RESCUE (RESCUE) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je PROJECT RESCUE (RESCUE)

Project Rescue combines decades of disaster response expertise with cutting-edge blockchain technology and decentralized finance (DeFi) to introduce $RESCUE, a token that: Supports global rescue operations and disaster preparedness efforts. Empowers individuals to invest in impactful, real-world initiatives aimed at building safer, more resilient communities. Fosters a global community united by the vision of safety and resilience.

PROJECT RESCUE Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje PROJECT RESCUE razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna PROJECT RESCUE spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o PROJECT RESCUE

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta PROJECT RESCUE?
Če bi kriptovaluta PROJECT RESCUE rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute PROJECT RESCUE.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:28:07 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti PROJECT RESCUE (RESCUE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti PROJECT RESCUE

RESCUE USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na RESCUE z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami RESCUE USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte PROJECT RESCUE (RESCUE) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute PROJECT RESCUE v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
RESCUE/USDT
$0.1874
+2.29%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.9873
$2.9873$2.9873

+5,874.60%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004334
$0.00004334$0.00004334

+766.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018000
$0.000018000$0.000018000

+200.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.23649
$0.23649$0.23649

+116.30%

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.00791
$0.00791$0.00791

+43.81%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

