Tokenomika RDO (RDO)

Odkrijte ključne vpoglede v RDO (RDO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:17:18 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen RDO (RDO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za RDO (RDO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 816.80K
Skupna ponudba:
$ 10.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 2.14B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 3.81M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.02277
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000353461675457829
Trenutna cena:
$ 0.0003814
Informacije o RDO (RDO)

Reddio is a high performance parallel Ethereum-compatible Layer 2, leveraging zero-knowledge technology to achieve unrivaled computation scale with Ethereum-level security. Reddio compatibility with Ethereum's APIs. All smart contracts deployed on Ethereum can be seamlessly implemented on Reddio. Reddio is designed to enhance current blockchain capabilities while maintaining full compatibility for both developers and end-users.

Uradna spletna stran:
https://www.reddio.com/
Bela knjiga:
https://static.reddio.com/REDDIO%20WHITEPAPER.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x57240C3E140f98abe315CA8E0213c7a77F34A334

Tokenomika RDO (RDO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike RDO (RDO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov RDO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RDO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko RDO, raziščite ceno žetona RDO v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

