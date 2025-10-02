Tokenomika Radiant (RDNT)

Tokenomika Radiant (RDNT)

Odkrijte ključne vpoglede v Radiant (RDNT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:01:38 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Radiant (RDNT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Radiant (RDNT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 26.07M
$ 26.07M$ 26.07M
Skupna ponudba:
$ 1.50B
$ 1.50B$ 1.50B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.29B
$ 1.29B$ 1.29B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 30.27M
$ 30.27M$ 30.27M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.52
$ 0.52$ 0.52
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.011151453356042723
$ 0.011151453356042723$ 0.011151453356042723
Trenutna cena:
$ 0.02018
$ 0.02018$ 0.02018

Informacije o Radiant (RDNT)

Radiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions.

Uradna spletna stran:
https://radiant.capital/
Bela knjiga:
https://docs.radiant.capital/radiant/
Raziskovalec blokov:
https://arbiscan.io/token/0x3082cc23568ea640225c2467653db90e9250aaa0

Tokenomika Radiant (RDNT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Radiant (RDNT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov RDNT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RDNT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko RDNT, raziščite ceno žetona RDNT v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

