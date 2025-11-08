Današnja cena kriptovalute Reddit v živo je 194.05 USD. Tržna kapitalizacija RDDTON je 503,482.6260480745 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RDDTON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Reddit v živo je 194.05 USD. Tržna kapitalizacija RDDTON je 503,482.6260480745 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RDDTON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Reddit (RDDTON) v živo je $ 194.05, s spremembo 6.90 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RDDTON v USD je $ 194.05 na RDDTON.
Kriptovaluta Reddit je trenutno na #2492. mestu s tržno kapitalizacijo $ 503.48K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.59K RDDTON. V zadnjih 24 urah se je RDDTON trgovalo med $ 174.78 (najnižje) in $ 196.92 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 282.4541904298624, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 181.20583530076357.
V kratkoročni uspešnosti se je RDDTON premaknil -0.82% v zadnji uri in -7.51% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 61.74K.
Tržne informacije Reddit (RDDTON)
No.2492
$ 503.48K
$ 61.74K
$ 503.48K
2.59K
2,594.60255629
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Reddit je $ 503.48K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 61.74K. Obstoječa ponudba RDDTON je 2.59K, skupna ponudba pa znaša 2594.60255629. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 503.48K.
Zgodovina cene Reddit, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 174.78
24H Nizka
$ 196.92
24H Visoka
$ 174.78
$ 196.92
$ 282.4541904298624
$ 181.20583530076357
-0.82%
+6.90%
-7.51%
-7.51%
Zgodovina cen Reddit (RDDTON) v USD
Sledite spremembam cen Reddit za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +12.5252
+6.90%
30 dni
$ -6.79
-3.39%
60 dni
$ -5.95
-2.98%
90 dni
$ -5.95
-2.98%
Današnja sprememba cene Reddit
Danes je RDDTON zabeležil spremembo $ +12.5252 (+6.90%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Reddit
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -6.79 (-3.39%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Reddit
Če pogled razširimo na 60 dni, se je RDDTON spremenil za $ -5.95 (-2.98%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Reddit
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -5.95 (-2.98%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Reddit (RDDTON) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Reddit, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Reddit?
Reddit token (RDDTON) prices are influenced by several key factors:
1. Community adoption and user engagement on Reddit platform 2. Overall cryptocurrency market sentiment and Bitcoin price movements 3. Social media buzz and viral discussions about the token 4. Trading volume and liquidity on exchanges 5. Regulatory news affecting meme coins and social tokens 6. Reddit's official announcements or policy changes 7. Whale transactions and large holder activities 8. General market volatility and investor risk appetite 9. Competition from other social platform tokens 10. Technical developments and utility expansions
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Reddit?
People want to know Reddit (RDDTON) price today because they are investors or potential buyers tracking their portfolio value and market performance. Real-time pricing helps them make informed trading decisions, assess profit/loss, and identify buying or selling opportunities. Price monitoring is essential for managing risk and timing market entries or exits effectively.
Napoved cene za kriptovaluto Reddit
Napoved cene Reddit (RDDTON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RDDTON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Reddit (RDDTON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Reddit lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Reddit v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RDDTON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Reddit.
O Reddit
RDDTON is a digital asset that operates within the realm of cryptocurrency. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, providing a decentralized platform for users to conduct their financial activities. RDDTON utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is based on a fixed supply, ensuring a predictable and transparent distribution. In the broader crypto ecosystem, RDDTON is typically used for microtransactions, social tipping, and content creation rewards, emphasizing its role in fostering online community interactions.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Reddit
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Reddit? Nakup RDDTON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup.
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 2.59K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Reddit bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Reddit
Kaj lahko storite s kriptovaluto Reddit

Z lastništvom kriptovalute Reddit se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba.
Če bi kriptovaluta Reddit rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Reddit.
Koliko je kriptovaluta Reddit vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Reddit je $ 194.05. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Reddit še vedno dobra naložba?
Reddit ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v RDDTON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Reddit?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Reddit v vrednosti $ 61.74K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Reddit?
Cena kriptovalute RDDTON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Reddit v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena RDDTON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Reddit?
Na ceno RDDTON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,518.94
+1.70%
ETH
3,461.24
+4.96%
SOL
161.99
+4.23%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.0944
+0.15%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za RDDTON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par RDDTON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Reddit gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Reddit letos rasla?
Cena kriptovalute Reddit bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Reddit (RDDTON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:27:46 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.