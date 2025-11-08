BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Reddit v živo je 194.05 USD. Tržna kapitalizacija RDDTON je 503,482.6260480745 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RDDTON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Reddit Logotip

Cena Reddit(RDDTON)

Cena 1 RDDTON v USD v živo:

$194.05
$194.05
+6.90%1D
USD
Reddit (RDDTON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:27:46 (UTC+8)

Današnja cena Reddit

Današnja cena kriptovalute Reddit (RDDTON) v živo je $ 194.05, s spremembo 6.90 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RDDTON v USD je $ 194.05 na RDDTON.

Kriptovaluta Reddit je trenutno na #2492. mestu s tržno kapitalizacijo $ 503.48K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.59K RDDTON. V zadnjih 24 urah se je RDDTON trgovalo med $ 174.78 (najnižje) in $ 196.92 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 282.4541904298624, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 181.20583530076357.

V kratkoročni uspešnosti se je RDDTON premaknil -0.82% v zadnji uri in -7.51% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 61.74K.

Tržne informacije Reddit (RDDTON)

No.2492

$ 503.48K
$ 503.48K

$ 61.74K
$ 61.74K

$ 503.48K
$ 503.48K

2.59K
2.59K

2,594.60255629
2,594.60255629

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Reddit je $ 503.48K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 61.74K. Obstoječa ponudba RDDTON je 2.59K, skupna ponudba pa znaša 2594.60255629. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 503.48K.

Zgodovina cene Reddit, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 174.78
$ 174.78
24H Nizka
$ 196.92
$ 196.92
24H Visoka

$ 174.78
$ 174.78

$ 196.92
$ 196.92

$ 282.4541904298624
$ 282.4541904298624

$ 181.20583530076357
$ 181.20583530076357

-0.82%

+6.90%

-7.51%

-7.51%

Zgodovina cen Reddit (RDDTON) v USD

Sledite spremembam cen Reddit za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +12.5252+6.90%
30 dni$ -6.79-3.39%
60 dni$ -5.95-2.98%
90 dni$ -5.95-2.98%
Današnja sprememba cene Reddit

Danes je RDDTON zabeležil spremembo $ +12.5252 (+6.90%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Reddit

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -6.79 (-3.39%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Reddit

Če pogled razširimo na 60 dni, se je RDDTON spremenil za $ -5.95 (-2.98%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Reddit

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -5.95 (-2.98%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Reddit (RDDTON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Reddit.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Reddit

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Reddit, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Reddit?

Reddit token (RDDTON) prices are influenced by several key factors:

1. Community adoption and user engagement on Reddit platform
2. Overall cryptocurrency market sentiment and Bitcoin price movements
3. Social media buzz and viral discussions about the token
4. Trading volume and liquidity on exchanges
5. Regulatory news affecting meme coins and social tokens
6. Reddit's official announcements or policy changes
7. Whale transactions and large holder activities
8. General market volatility and investor risk appetite
9. Competition from other social platform tokens
10. Technical developments and utility expansions

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Reddit?

People want to know Reddit (RDDTON) price today because they are investors or potential buyers tracking their portfolio value and market performance. Real-time pricing helps them make informed trading decisions, assess profit/loss, and identify buying or selling opportunities. Price monitoring is essential for managing risk and timing market entries or exits effectively.

Napoved cene za kriptovaluto Reddit

Napoved cene Reddit (RDDTON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RDDTON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Reddit (RDDTON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Reddit lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Reddit v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RDDTON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Reddit.

O Reddit

RDDTON is a digital asset that operates within the realm of cryptocurrency. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, providing a decentralized platform for users to conduct their financial activities. RDDTON utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is based on a fixed supply, ensuring a predictable and transparent distribution. In the broader crypto ecosystem, RDDTON is typically used for microtransactions, social tipping, and content creation rewards, emphasizing its role in fostering online community interactions.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Reddit

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Reddit? Nakup RDDTON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Reddit. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Reddit (RDDTON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 2.59K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Reddit bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Reddit (RDDTON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Reddit

Z lastništvom kriptovalute Reddit se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Reddit (RDDTON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Reddit (RDDTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Reddit Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Reddit razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Reddit spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Reddit

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Reddit?
Če bi kriptovaluta Reddit rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Reddit.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:27:46 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Reddit (RDDTON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Reddit

RDDTON USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na RDDTON z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami RDDTON USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Reddit (RDDTON) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Reddit v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
RDDTON/USDT
$194.05
$194.05
+6.94%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.9551

$0.00004334

$0.000018000

$0.23814

$0.00880

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz RDDTON v USD

Znesek

RDDTON
RDDTON
USD
USD

1 RDDTON = 194.05 USD