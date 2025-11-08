Današnja cena Reddit

Današnja cena kriptovalute Reddit (RDDTON) v živo je $ 194.05, s spremembo 6.90 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RDDTON v USD je $ 194.05 na RDDTON.

Kriptovaluta Reddit je trenutno na #2492. mestu s tržno kapitalizacijo $ 503.48K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.59K RDDTON. V zadnjih 24 urah se je RDDTON trgovalo med $ 174.78 (najnižje) in $ 196.92 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 282.4541904298624, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 181.20583530076357.

V kratkoročni uspešnosti se je RDDTON premaknil -0.82% v zadnji uri in -7.51% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 61.74K.

Tržne informacije Reddit (RDDTON)

Uvrstitev No.2492 Tržna kapitalizacija $ 503.48K$ 503.48K $ 503.48K Volumen (24H) $ 61.74K$ 61.74K $ 61.74K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 503.48K$ 503.48K $ 503.48K Zaloga v obtoku 2.59K 2.59K 2.59K Skupna ponudba 2,594.60255629 2,594.60255629 2,594.60255629 Javna veriga blokov ETH

