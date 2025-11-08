Današnja cena Raiinmaker

Današnja cena kriptovalute Raiinmaker (RAIIN) v živo je $ 0.0034, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RAIIN v USD je $ 0.0034 na RAIIN.

Kriptovaluta Raiinmaker je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- RAIIN. V zadnjih 24 urah se je RAIIN trgovalo med $ 0.0033 (najnižje) in $ 0.0034 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je RAIIN premaknil 0.00% v zadnji uri in +3.03% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 312.79.

Tržne informacije Raiinmaker (RAIIN)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 312.79$ 312.79 $ 312.79 Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 340.00K$ 340.00K $ 340.00K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Javna veriga blokov SEIEVM

Trenutna tržna kapitalizacija Raiinmaker je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 312.79. Obstoječa ponudba RAIIN je --, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 340.00K.