BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Raiinmaker v živo je 0.0034 USD. Tržna kapitalizacija RAIIN je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz RAIIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Raiinmaker v živo je 0.0034 USD. Tržna kapitalizacija RAIIN je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz RAIIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o RAIIN

Informacije o ceni RAIIN

Kaj je RAIIN

Bela knjiga RAIIN

Uradna spletna stran RAIIN

Tokenomika RAIIN

Napoved cen RAIIN

Zgodovina RAIIN

RAIIN Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute RAIIN v fiat

Spot RAIIN

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Raiinmaker Logotip

Cena Raiinmaker(RAIIN)

Cena 1 RAIIN v USD v živo:

$0.0034
$0.0034$0.0034
0.00%1D
USD
Raiinmaker (RAIIN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:10:16 (UTC+8)

Današnja cena Raiinmaker

Današnja cena kriptovalute Raiinmaker (RAIIN) v živo je $ 0.0034, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RAIIN v USD je $ 0.0034 na RAIIN.

Kriptovaluta Raiinmaker je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- RAIIN. V zadnjih 24 urah se je RAIIN trgovalo med $ 0.0033 (najnižje) in $ 0.0034 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je RAIIN premaknil 0.00% v zadnji uri in +3.03% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 312.79.

Tržne informacije Raiinmaker (RAIIN)

--
----

$ 312.79
$ 312.79$ 312.79

$ 340.00K
$ 340.00K$ 340.00K

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

SEIEVM

Trenutna tržna kapitalizacija Raiinmaker je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 312.79. Obstoječa ponudba RAIIN je --, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 340.00K.

Zgodovina cene Raiinmaker, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0033
$ 0.0033$ 0.0033
24H Nizka
$ 0.0034
$ 0.0034$ 0.0034
24H Visoka

$ 0.0033
$ 0.0033$ 0.0033

$ 0.0034
$ 0.0034$ 0.0034

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+3.03%

+3.03%

Zgodovina cen Raiinmaker (RAIIN) v USD

Sledite spremembam cen Raiinmaker za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 00.00%
30 dni$ -0.0074-68.52%
60 dni$ -0.0409-92.33%
90 dni$ -0.1864-98.21%
Današnja sprememba cene Raiinmaker

Danes je RAIIN zabeležil spremembo $ 0 (0.00%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Raiinmaker

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0074 (-68.52%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Raiinmaker

Če pogled razširimo na 60 dni, se je RAIIN spremenil za $ -0.0409 (-92.33%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Raiinmaker

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.1864 (-98.21%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Raiinmaker (RAIIN) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Raiinmaker.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Raiinmaker

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Raiinmaker, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Raiinmaker?

Several key factors influence Raiinmaker (RAIIN) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact RAIIN pricing.

Platform Adoption: User growth on the Raiinmaker social media platform drives token demand and utility.

Token Utility: RAIIN's use cases within the ecosystem, including rewards, governance, and premium features.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth potential.

Partnerships: Strategic collaborations with brands, influencers, and other platforms can boost token value.

Regulatory Environment: Crypto regulations and compliance developments affect investor sentiment.

Competition: Performance relative to other social media and creator economy tokens.

Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and burn events influence scarcity.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Raiinmaker?

People want to know Raiinmaker (RAIIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment returns, and staying updated on market volatility. Real-time price data helps investors manage risk and capitalize on opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto Raiinmaker

Napoved cene Raiinmaker (RAIIN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RAIIN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Raiinmaker (RAIIN) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Raiinmaker lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Raiinmaker v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RAIIN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Raiinmaker.

O Raiinmaker

RAIIN is a cryptocurrency that aims to provide a decentralized platform for the creation and execution of smart contracts. These contracts automatically execute transactions when certain conditions are met, eliminating the need for a third party. RAIIN's primary role is to facilitate these smart contracts, which can be used for a variety of applications, including financial services, supply chain management, and decentralized applications (dApps). The asset operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. RAIIN's issuance model is designed to maintain a stable supply, with new coins being minted as needed to replace those that are lost or burned.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Raiinmaker

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Raiinmaker? Nakup RAIIN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Raiinmaker. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Raiinmaker (RAIIN).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Raiinmaker bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Raiinmaker (RAIIN)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Raiinmaker

Z lastništvom kriptovalute Raiinmaker se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Raiinmaker (RAIIN) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Raiinmaker (RAIIN)

Raiinmaker is a decentralized AI platform where 450,000+ users in 190 countries validate data and contribute proprietary image/video datasets to train next-gen AI - earning rewards through the $RAIIN ecosystem.

Raiinmaker Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Raiinmaker razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Raiinmaker spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Raiinmaker

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Raiinmaker?
Če bi kriptovaluta Raiinmaker rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Raiinmaker.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:10:16 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Raiinmaker (RAIIN)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Raiinmaker

RAIIN USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na RAIIN z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami RAIIN USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Raiinmaker (RAIIN) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Raiinmaker v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
RAIIN/USDT
$0.0034
$0.0034$0.0034
0.00%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.9782
$0.9782$0.9782

+1,856.40%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000017803
$0.000017803$0.000017803

+196.71%

Flux

Flux

FLUX

$0.22607
$0.22607$0.22607

+106.77%

0G

0G

0G

$1.545
$1.545$1.545

+47.98%

S

S

S

$0.1828
$0.1828$0.1828

+37.85%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz RAIIN v USD

Znesek

RAIIN
RAIIN
USD
USD

1 RAIIN = 0.0034 USD