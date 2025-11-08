Današnja cena kriptovalute QUANTUM v živo je 0.003027 USD. Tržna kapitalizacija QUANTUM je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz QUANTUM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute QUANTUM v živo je 0.003027 USD. Tržna kapitalizacija QUANTUM je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz QUANTUM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute QUANTUM (QUANTUM) v živo je $ 0.003027, s spremembo 1.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz QUANTUM v USD je $ 0.003027 na QUANTUM.
Kriptovaluta QUANTUM je trenutno na #4145. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 QUANTUM. V zadnjih 24 urah se je QUANTUM trgovalo med $ 0.002972 (najnižje) in $ 0.003094 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.7303169003467307, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00048219051846745.
V kratkoročni uspešnosti se je QUANTUM premaknil -1.05% v zadnji uri in +7.03% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 195.70K.
Tržne informacije QUANTUM (QUANTUM)
$ 0.00
$ 195.70K
$ 3.03B
0.00
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000
0.00%
QUANTUM
Trenutna tržna kapitalizacija QUANTUM je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 195.70K. Obstoječa ponudba QUANTUM je 0.00, skupna ponudba pa znaša 1000000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.03B.
Zgodovina cene QUANTUM, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
-1.05%
+1.16%
+7.03%
+7.03%
Zgodovina cen QUANTUM (QUANTUM) v USD
Sledite spremembam cen QUANTUM za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00003471
+1.16%
30 dni
$ +0.000109
+3.73%
60 dni
$ -0.00105
-25.76%
90 dni
$ -0.001588
-34.41%
Današnja sprememba cene QUANTUM
Danes je QUANTUM zabeležil spremembo $ +0.00003471 (+1.16%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene QUANTUM
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.000109 (+3.73%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene QUANTUM
Če pogled razširimo na 60 dni, se je QUANTUM spremenil za $ -0.00105 (-25.76%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene QUANTUM
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.001588 (-34.41%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen QUANTUM (QUANTUM) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto QUANTUM
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute QUANTUM, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute QUANTUM?
QUANTUM cryptocurrency prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior create price volatility.
Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies and quantum technologies influence investor decisions.
Competition: Performance of similar quantum-focused projects affects QUANTUM's market position.
Adoption Rate: Real-world use cases and institutional adoption drive long-term value.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute QUANTUM?
People want to know QUANTUM price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and execute profitable strategies in the fast-moving crypto market.
Napoved cene za kriptovaluto QUANTUM
Napoved cene QUANTUM (QUANTUM) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena QUANTUM v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen QUANTUM (QUANTUM) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena QUANTUM lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute QUANTUM v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen QUANTUM za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute QUANTUM.
O QUANTUM
Quantum (QUANTUM) is a cryptocurrency that operates on a unique model of quantum computing. It aims to leverage the potential of quantum technology to enhance the speed, security, and scalability of digital transactions. QUANTUM's consensus mechanism is based on quantum algorithms, which are designed to solve complex computational problems more efficiently than traditional methods. This makes it particularly suited for applications that require high computational power, such as data analysis, machine learning, and artificial intelligence. The cryptocurrency also has a fixed supply model, with a predetermined number of coins issued at its inception. QUANTUM's primary use case is as a medium of exchange within its ecosystem, where it can be used for transactions and to access various services.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto QUANTUM
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto QUANTUM? Nakup QUANTUM je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute QUANTUM. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute QUANTUM (QUANTUM).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in QUANTUM bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto QUANTUM
Z lastništvom kriptovalute QUANTUM se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Quantum Chain is a quantum-secure, AI-automated compliance blockchain ecosystem designed as the next generation of financial services infrastructure. Quantum Chain offers enterprise-grade scalability, security, and regulatory adherence through quantum-resistant cryptography and AI-driven compliance automation. The ecosystem is powered by its native utility coin, Quantum ($Q), which facilitates transactions, governance and tokenisation. Additionally, Quantum Chain supports Quantum Financial Institutions (QFIs), a network of native projects and financial service solutions built on its infrastructure, enabling secure, efficient, and compliant financial products for a quantum-ready world.
QUANTUM Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje QUANTUM razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta QUANTUM?
Če bi kriptovaluta QUANTUM rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute QUANTUM.
Koliko je kriptovaluta QUANTUM vredna danes?
Današnja cena kriptovalute QUANTUM je $ 0.003027. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta QUANTUM še vedno dobra naložba?
QUANTUM ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v QUANTUM, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto QUANTUM?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto QUANTUM v vrednosti $ 195.70K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute QUANTUM?
Cena kriptovalute QUANTUM se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute QUANTUM v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena QUANTUM.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute QUANTUM?
Na ceno QUANTUM vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za QUANTUM na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par QUANTUM/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute QUANTUM gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute QUANTUM letos rasla?
Cena kriptovalute QUANTUM bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute QUANTUM (QUANTUM).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:27:32 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti QUANTUM (QUANTUM)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.