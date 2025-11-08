BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute QUANTUM v živo je 0.003027 USD. Tržna kapitalizacija QUANTUM je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz QUANTUM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute QUANTUM v živo je 0.003027 USD. Tržna kapitalizacija QUANTUM je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz QUANTUM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o QUANTUM

Informacije o ceni QUANTUM

Kaj je QUANTUM

Bela knjiga QUANTUM

Uradna spletna stran QUANTUM

Tokenomika QUANTUM

Napoved cen QUANTUM

Zgodovina QUANTUM

QUANTUM Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute QUANTUM v fiat

Spot QUANTUM

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

QUANTUM Logotip

Cena QUANTUM(QUANTUM)

Cena 1 QUANTUM v USD v živo:

$0.003027
$0.003027$0.003027
+1.16%1D
USD
QUANTUM (QUANTUM) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:27:32 (UTC+8)

Današnja cena QUANTUM

Današnja cena kriptovalute QUANTUM (QUANTUM) v živo je $ 0.003027, s spremembo 1.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz QUANTUM v USD je $ 0.003027 na QUANTUM.

Kriptovaluta QUANTUM je trenutno na #4145. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 QUANTUM. V zadnjih 24 urah se je QUANTUM trgovalo med $ 0.002972 (najnižje) in $ 0.003094 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.7303169003467307, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00048219051846745.

V kratkoročni uspešnosti se je QUANTUM premaknil -1.05% v zadnji uri in +7.03% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 195.70K.

Tržne informacije QUANTUM (QUANTUM)

No.4145

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 195.70K
$ 195.70K$ 195.70K

$ 3.03B
$ 3.03B$ 3.03B

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

0.00%

QUANTUM

Trenutna tržna kapitalizacija QUANTUM je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 195.70K. Obstoječa ponudba QUANTUM je 0.00, skupna ponudba pa znaša 1000000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.03B.

Zgodovina cene QUANTUM, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.002972
$ 0.002972$ 0.002972
24H Nizka
$ 0.003094
$ 0.003094$ 0.003094
24H Visoka

$ 0.002972
$ 0.002972$ 0.002972

$ 0.003094
$ 0.003094$ 0.003094

$ 0.7303169003467307
$ 0.7303169003467307$ 0.7303169003467307

$ 0.00048219051846745
$ 0.00048219051846745$ 0.00048219051846745

-1.05%

+1.16%

+7.03%

+7.03%

Zgodovina cen QUANTUM (QUANTUM) v USD

Sledite spremembam cen QUANTUM za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00003471+1.16%
30 dni$ +0.000109+3.73%
60 dni$ -0.00105-25.76%
90 dni$ -0.001588-34.41%
Današnja sprememba cene QUANTUM

Danes je QUANTUM zabeležil spremembo $ +0.00003471 (+1.16%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene QUANTUM

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.000109 (+3.73%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene QUANTUM

Če pogled razširimo na 60 dni, se je QUANTUM spremenil za $ -0.00105 (-25.76%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene QUANTUM

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.001588 (-34.41%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen QUANTUM (QUANTUM) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen QUANTUM.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto QUANTUM

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute QUANTUM, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute QUANTUM?

QUANTUM cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact QUANTUM's value.

Technology Development: Updates, partnerships, and quantum computing advancements affect price movements.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior create price volatility.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies and quantum technologies influence investor decisions.

Competition: Performance of similar quantum-focused projects affects QUANTUM's market position.

Adoption Rate: Real-world use cases and institutional adoption drive long-term value.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute QUANTUM?

People want to know QUANTUM price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and execute profitable strategies in the fast-moving crypto market.

Napoved cene za kriptovaluto QUANTUM

Napoved cene QUANTUM (QUANTUM) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena QUANTUM v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen QUANTUM (QUANTUM) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena QUANTUM lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute QUANTUM v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen QUANTUM za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute QUANTUM.

O QUANTUM

Quantum (QUANTUM) is a cryptocurrency that operates on a unique model of quantum computing. It aims to leverage the potential of quantum technology to enhance the speed, security, and scalability of digital transactions. QUANTUM's consensus mechanism is based on quantum algorithms, which are designed to solve complex computational problems more efficiently than traditional methods. This makes it particularly suited for applications that require high computational power, such as data analysis, machine learning, and artificial intelligence. The cryptocurrency also has a fixed supply model, with a predetermined number of coins issued at its inception. QUANTUM's primary use case is as a medium of exchange within its ecosystem, where it can be used for transactions and to access various services.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto QUANTUM

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto QUANTUM? Nakup QUANTUM je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute QUANTUM. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute QUANTUM (QUANTUM).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in QUANTUM bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu QUANTUM (QUANTUM)

Kaj lahko storite s kriptovaluto QUANTUM

Z lastništvom kriptovalute QUANTUM se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup QUANTUM (QUANTUM) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je QUANTUM (QUANTUM)

Quantum Chain is a quantum-secure, AI-automated compliance blockchain ecosystem designed as the next generation of financial services infrastructure. Quantum Chain offers enterprise-grade scalability, security, and regulatory adherence through quantum-resistant cryptography and AI-driven compliance automation. The ecosystem is powered by its native utility coin, Quantum ($Q), which facilitates transactions, governance and tokenisation. Additionally, Quantum Chain supports Quantum Financial Institutions (QFIs), a network of native projects and financial service solutions built on its infrastructure, enabling secure, efficient, and compliant financial products for a quantum-ready world.

QUANTUM Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje QUANTUM razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna QUANTUM spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o QUANTUM

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta QUANTUM?
Če bi kriptovaluta QUANTUM rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute QUANTUM.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:27:32 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti QUANTUM (QUANTUM)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti QUANTUM

QUANTUM USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na QUANTUM z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami QUANTUM USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte QUANTUM (QUANTUM) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute QUANTUM v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
QUANTUM/USDT
$0.003027
$0.003027$0.003027
+1.16%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.9034
$2.9034$2.9034

+5,706.80%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004344
$0.00004344$0.00004344

+768.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018000
$0.000018000$0.000018000

+200.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.23905
$0.23905$0.23905

+118.64%

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.00880
$0.00880$0.00880

+60.00%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz QUANTUM v USD

Znesek

QUANTUM
QUANTUM
USD
USD

1 QUANTUM = 0.003027 USD