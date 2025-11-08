Današnja cena QUANTUM

Današnja cena kriptovalute QUANTUM (QUANTUM) v živo je $ 0.003027, s spremembo 1.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz QUANTUM v USD je $ 0.003027 na QUANTUM.

Kriptovaluta QUANTUM je trenutno na #4145. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 QUANTUM. V zadnjih 24 urah se je QUANTUM trgovalo med $ 0.002972 (najnižje) in $ 0.003094 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.7303169003467307, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00048219051846745.

V kratkoročni uspešnosti se je QUANTUM premaknil -1.05% v zadnji uri in +7.03% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 195.70K.

Tržne informacije QUANTUM (QUANTUM)

Uvrstitev No.4145 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 195.70K$ 195.70K $ 195.70K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.03B$ 3.03B $ 3.03B Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov QUANTUM

