Današnja cena kriptovalute Quanto (QTO) v živo je $ 0.002507, s spremembo 5.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz QTO v USD je $ 0.002507 na QTO.

Kriptovaluta Quanto je trenutno na #3700. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 QTO. V zadnjih 24 urah se je QTO trgovalo med $ 0.002268 (najnižje) in $ 0.002668 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.07476906273079051, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.001661437886348124.

Tržne informacije Quanto (QTO)

Uvrstitev No.3700 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 55.90K$ 55.90K $ 55.90K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.46M$ 2.46M $ 2.46M Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 980,977,386.37 980,977,386.37 980,977,386.37 Skupna ponudba 980,977,386.37 980,977,386.37 980,977,386.37 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov SOL

