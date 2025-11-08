BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Quanto v živo je 0.002507 USD. Tržna kapitalizacija QTO je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz QTO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Quanto v živo je 0.002507 USD. Tržna kapitalizacija QTO je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz QTO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o QTO

Informacije o ceni QTO

Kaj je QTO

Bela knjiga QTO

Uradna spletna stran QTO

Tokenomika QTO

Napoved cen QTO

Zgodovina QTO

QTO Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute QTO v fiat

Spot QTO

Terminske pogodbe QTO USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Quanto Logotip

Cena Quanto(QTO)

Cena 1 QTO v USD v živo:

$0.002508
$0.002508$0.002508
+5.55%1D
USD
Quanto (QTO) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:27:25 (UTC+8)

Današnja cena Quanto

Današnja cena kriptovalute Quanto (QTO) v živo je $ 0.002507, s spremembo 5.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz QTO v USD je $ 0.002507 na QTO.

Kriptovaluta Quanto je trenutno na #3700. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 QTO. V zadnjih 24 urah se je QTO trgovalo med $ 0.002268 (najnižje) in $ 0.002668 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.07476906273079051, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.001661437886348124.

V kratkoročni uspešnosti se je QTO premaknil +1.66% v zadnji uri in -30.87% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.90K.

Tržne informacije Quanto (QTO)

No.3700

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.90K
$ 55.90K$ 55.90K

$ 2.46M
$ 2.46M$ 2.46M

0.00
0.00 0.00

980,977,386.37
980,977,386.37 980,977,386.37

980,977,386.37
980,977,386.37 980,977,386.37

0.00%

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Quanto je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 55.90K. Obstoječa ponudba QTO je 0.00, skupna ponudba pa znaša 980977386.37. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.46M.

Zgodovina cene Quanto, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.002268
$ 0.002268$ 0.002268
24H Nizka
$ 0.002668
$ 0.002668$ 0.002668
24H Visoka

$ 0.002268
$ 0.002268$ 0.002268

$ 0.002668
$ 0.002668$ 0.002668

$ 0.07476906273079051
$ 0.07476906273079051$ 0.07476906273079051

$ 0.001661437886348124
$ 0.001661437886348124$ 0.001661437886348124

+1.66%

+5.55%

-30.87%

-30.87%

Zgodovina cen Quanto (QTO) v USD

Sledite spremembam cen Quanto za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00013187+5.55%
30 dni$ -0.006152-71.05%
60 dni$ -0.007493-74.93%
90 dni$ -0.007493-74.93%
Današnja sprememba cene Quanto

Danes je QTO zabeležil spremembo $ +0.00013187 (+5.55%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Quanto

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.006152 (-71.05%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Quanto

Če pogled razširimo na 60 dni, se je QTO spremenil za $ -0.007493 (-74.93%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Quanto

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.007493 (-74.93%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Quanto (QTO) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Quanto.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Quanto

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Quanto, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Quanto?

Quanto (QTO) prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Market sentiment and trading volume directly impact price movements.

Market Adoption: Wider acceptance and use cases increase demand and value.

Regulatory News: Government policies and legal developments affect investor confidence.

Technology Updates: Protocol improvements, security enhancements, and new features can drive price changes.

Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often influence smaller tokens like QTO.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other platforms boost credibility.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect accessibility.

Community Activity: Developer engagement and user base growth impact long-term value.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Quanto?

People want to know Quanto (QTO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing profit/loss positions, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.

Napoved cene za kriptovaluto Quanto

Napoved cene Quanto (QTO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena QTO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Quanto (QTO) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Quanto lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Quanto v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen QTO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Quanto.

O Quanto

Qitmeer (QTO) is a crypto asset that operates on a unique consensus mechanism known as the BlockDAG protocol. This protocol is designed to enhance the scalability and security of blockchain networks while maintaining a high degree of decentralization. QTO's primary role is to serve as the native currency within the Qitmeer network, facilitating transactions and incentivizing miners who maintain the network's integrity. The asset's issuance model is based on a halving schedule, similar to Bitcoin, with a maximum supply limit set at 21 million QTO. The Qitmeer network is typically used for financial services, including the issuance of stablecoins and asset tokenization, aiming to bridge the gap between traditional finance and the digital economy.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Quanto

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Quanto? Nakup QTO je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Quanto. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Quanto (QTO).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Quanto bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Quanto (QTO)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Quanto

Z lastništvom kriptovalute Quanto se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Quanto (QTO) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Quanto Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Quanto razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Quanto spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Quanto

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Quanto?
Če bi kriptovaluta Quanto rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Quanto.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:27:25 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Quanto (QTO)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Quanto

QTO USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na QTO z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami QTO USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Quanto (QTO) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Quanto v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
QTO/USDT
$0.002508
$0.002508$0.002508
+5.68%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.8998
$2.8998$2.8998

+5,699.60%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004344
$0.00004344$0.00004344

+768.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018000
$0.000018000$0.000018000

+200.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.23937
$0.23937$0.23937

+118.94%

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.00880
$0.00880$0.00880

+60.00%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz QTO v USD

Znesek

QTO
QTO
USD
USD

1 QTO = 0.002507 USD