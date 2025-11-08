Današnja cena kriptovalute Quanto v živo je 0.002507 USD. Tržna kapitalizacija QTO je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz QTO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Quanto v živo je 0.002507 USD. Tržna kapitalizacija QTO je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz QTO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Quanto (QTO) v živo je $ 0.002507, s spremembo 5.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz QTO v USD je $ 0.002507 na QTO.
Kriptovaluta Quanto je trenutno na #3700. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 QTO. V zadnjih 24 urah se je QTO trgovalo med $ 0.002268 (najnižje) in $ 0.002668 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.07476906273079051, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.001661437886348124.
V kratkoročni uspešnosti se je QTO premaknil +1.66% v zadnji uri in -30.87% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.90K.
Tržne informacije Quanto (QTO)
No.3700
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 55.90K
$ 55.90K$ 55.90K
$ 2.46M
$ 2.46M$ 2.46M
0.00
0.00 0.00
980,977,386.37
980,977,386.37 980,977,386.37
980,977,386.37
980,977,386.37 980,977,386.37
0.00%
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija Quanto je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 55.90K. Obstoječa ponudba QTO je 0.00, skupna ponudba pa znaša 980977386.37. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.46M.
Zgodovina cene Quanto, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.002268
$ 0.002268$ 0.002268
24H Nizka
$ 0.002668
$ 0.002668$ 0.002668
24H Visoka
$ 0.002268
$ 0.002268$ 0.002268
$ 0.002668
$ 0.002668$ 0.002668
$ 0.07476906273079051
$ 0.07476906273079051$ 0.07476906273079051
$ 0.001661437886348124
$ 0.001661437886348124$ 0.001661437886348124
+1.66%
+5.55%
-30.87%
-30.87%
Zgodovina cen Quanto (QTO) v USD
Sledite spremembam cen Quanto za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00013187
+5.55%
30 dni
$ -0.006152
-71.05%
60 dni
$ -0.007493
-74.93%
90 dni
$ -0.007493
-74.93%
Današnja sprememba cene Quanto
Danes je QTO zabeležil spremembo $ +0.00013187 (+5.55%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Quanto
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.006152 (-71.05%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Quanto
Če pogled razširimo na 60 dni, se je QTO spremenil za $ -0.007493 (-74.93%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Quanto
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.007493 (-74.93%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Quanto (QTO) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Quanto, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Quanto?
Quanto (QTO) prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Market sentiment and trading volume directly impact price movements.
Market Adoption: Wider acceptance and use cases increase demand and value.
Regulatory News: Government policies and legal developments affect investor confidence.
Technology Updates: Protocol improvements, security enhancements, and new features can drive price changes.
Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often influence smaller tokens like QTO.
Partnerships: Strategic alliances and integrations with other platforms boost credibility.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect accessibility.
Community Activity: Developer engagement and user base growth impact long-term value.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Quanto?
People want to know Quanto (QTO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing profit/loss positions, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.
Napoved cene za kriptovaluto Quanto
Napoved cene Quanto (QTO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena QTO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Quanto (QTO) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Quanto lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Quanto v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen QTO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Quanto.
O Quanto
Qitmeer (QTO) is a crypto asset that operates on a unique consensus mechanism known as the BlockDAG protocol. This protocol is designed to enhance the scalability and security of blockchain networks while maintaining a high degree of decentralization. QTO's primary role is to serve as the native currency within the Qitmeer network, facilitating transactions and incentivizing miners who maintain the network's integrity. The asset's issuance model is based on a halving schedule, similar to Bitcoin, with a maximum supply limit set at 21 million QTO. The Qitmeer network is typically used for financial services, including the issuance of stablecoins and asset tokenization, aiming to bridge the gap between traditional finance and the digital economy.
Qitmeer (QTO) is a crypto asset that operates on a unique consensus mechanism known as the BlockDAG protocol. This protocol is designed to enhance the scalability and security of blockchain networks while maintaining a high degree of decentralization. QTO's primary role is to serve as the native currency within the Qitmeer network, facilitating transactions and incentivizing miners who maintain the network's integrity. The asset's issuance model is based on a halving schedule, similar to Bitcoin, with a maximum supply limit set at 21 million QTO. The Qitmeer network is typically used for financial services, including the issuance of stablecoins and asset tokenization, aiming to bridge the gap between traditional finance and the digital economy.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Quanto
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Quanto? Nakup QTO je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Quanto. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Quanto (QTO).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Quanto bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Quanto
Z lastništvom kriptovalute Quanto se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta Quanto rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Quanto.
Koliko je kriptovaluta Quanto vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Quanto je $ 0.002507. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Quanto še vedno dobra naložba?
Quanto ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v QTO, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Quanto?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Quanto v vrednosti $ 55.90K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Quanto?
Cena kriptovalute QTO se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Quanto v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena QTO.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Quanto?
Na ceno QTO vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,520.94
+1.70%
ETH
3,461.56
+4.97%
SOL
162.04
+4.26%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1019
+0.84%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za QTO na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par QTO/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Quanto gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Quanto letos rasla?
Cena kriptovalute Quanto bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Quanto (QTO).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:27:25 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Quanto (QTO)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.