Odkrijte ključne vpoglede v PYLON (PYLON), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PYLON (PYLON), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

The Pylon project aims to develop the currency holder economy, maintain a high APY rate, and obtain higher returns at any time. The name Pylon comes from "StarCraft". Before you are allowed to expand, you will hear "Additional tower crystals must be built". The faster the user develops the economy (related to the minerals and gas produced), the richer.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PYLON, raziščite ceno žetona PYLON v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov PYLON, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike PYLON (PYLON) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PYLON? Naša stran za napovedovanje cen PYLON združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen PYLON pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

