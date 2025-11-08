Današnja cena I love puppies

Današnja cena kriptovalute I love puppies (PUPPIES1) v živo je $ 0.0000000000001024, s spremembo 3.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PUPPIES1 v USD je $ 0.0000000000001024 na PUPPIES1.

Kriptovaluta I love puppies je trenutno na #4032. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 PUPPIES1. V zadnjih 24 urah se je PUPPIES1 trgovalo med $ 0.0000000000000993 (najnižje) in $ 0.0000000000001394 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000000000339902443, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000000000000316317.

V kratkoročni uspešnosti se je PUPPIES1 premaknil 0.00% v zadnji uri in -19.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 2.38K.

Tržne informacije I love puppies (PUPPIES1)

Uvrstitev No.4032 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 2.38K$ 2.38K $ 2.38K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 43.08K$ 43.08K $ 43.08K Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 Skupna ponudba 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija I love puppies je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 2.38K. Obstoječa ponudba PUPPIES1 je 0.00, skupna ponudba pa znaša 420690000000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 43.08K.