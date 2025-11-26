Tokenomika I love puppies (PUPPIES)

Odkrijte ključne vpoglede v I love puppies (PUPPIES), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen I love puppies (PUPPIES)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za I love puppies (PUPPIES), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 42.07T
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 10.64M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0000046607
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000000001766024703
Trenutna cena:
$ 0.000000253
Informacije o I love puppies (PUPPIES)

I Love Puppies – Elon Musk

Uradna spletna stran:
https://www.ilovepuppies.cc/
Bela knjiga:
https://pdfhost.io/v/c2ZRCtXp5_puppies_white_paper
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/address/0xcf91b70017eabde82c9671e30e5502d312ea6eb2

Tokenomika I love puppies (PUPPIES): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike I love puppies (PUPPIES) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PUPPIES, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PUPPIES.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PUPPIES, raziščite ceno žetona PUPPIES v živo!

Kako kupiti PUPPIES

Želite v svoj portfelj dodati I love puppies (PUPPIES)? MEXC podpira različne načine nakupa PUPPIES, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen I love puppies (PUPPIES)

Analiza zgodovine cen PUPPIES pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene PUPPIES

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PUPPIES? Naša stran za napovedovanje cen PUPPIES združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

