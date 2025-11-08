BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute I love puppies v živo je 0.0000003227 USD. Tržna kapitalizacija PUPPIES je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PUPPIES v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o PUPPIES

Informacije o ceni PUPPIES

Kaj je PUPPIES

Bela knjiga PUPPIES

Uradna spletna stran PUPPIES

Tokenomika PUPPIES

Napoved cen PUPPIES

Zgodovina PUPPIES

PUPPIES Nakupovalni vodnik

I love puppies Logotip

Cena I love puppies(PUPPIES)

Cena 1 PUPPIES v USD v živo:

$0.0000003227
+12.39%1D
USD
I love puppies (PUPPIES) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:26:50 (UTC+8)

Današnja cena I love puppies

Današnja cena kriptovalute I love puppies (PUPPIES) v živo je $ 0.0000003227, s spremembo 12.39 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PUPPIES v USD je $ 0.0000003227 na PUPPIES.

Kriptovaluta I love puppies je trenutno na #3683. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 PUPPIES. V zadnjih 24 urah se je PUPPIES trgovalo med $ 0.0000002734 (najnižje) in $ 0.0000003643 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000001189097557191, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000000001766024703.

V kratkoročni uspešnosti se je PUPPIES premaknil +0.34% v zadnji uri in -19.17% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.99K.

Tržne informacije I love puppies (PUPPIES)

No.3683

$ 0.00
$ 54.99K
$ 13.58M
0.00
42,069,000,000,000
42,069,000,000,000
0.00%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija I love puppies je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 54.99K. Obstoječa ponudba PUPPIES je 0.00, skupna ponudba pa znaša 42069000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 13.58M.

Zgodovina cene I love puppies, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0000002734
24H Nizka
$ 0.0000003643
24H Visoka

$ 0.0000002734
$ 0.0000003643
$ 0.000001189097557191
$ 0.000000001766024703
+0.34%

+12.39%

-19.17%

-19.17%

Zgodovina cen I love puppies (PUPPIES) v USD

Sledite spremembam cen I love puppies za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000000035575+12.39%
30 dni$ -0.0000002586-44.49%
60 dni$ +0.0000001227+61.35%
90 dni$ +0.0000001227+61.35%
Današnja sprememba cene I love puppies

Danes je PUPPIES zabeležil spremembo $ +0.000000035575 (+12.39%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene I love puppies

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0000002586 (-44.49%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene I love puppies

Če pogled razširimo na 60 dni, se je PUPPIES spremenil za $ +0.0000001227 (+61.35%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene I love puppies

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0000001227 (+61.35%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen I love puppies (PUPPIES) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen I love puppies.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto I love puppies

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute I love puppies, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute I love puppies?

Several factors influence PUPPIES token prices:

1. Market sentiment and social media hype around dog-themed memecoins
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Community size and engagement levels
4. Overall cryptocurrency market trends
5. Whale movements and large holder actions
6. Exchange listings and partnerships
7. Tokenomics including supply mechanics
8. Broader memecoin sector performance

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute I love puppies?

People want to know PUPPIES token price today because they're tracking their investment value, considering buying or selling decisions, monitoring market trends, or checking portfolio performance. Cryptocurrency prices are highly volatile, so real-time pricing helps investors make informed trading decisions and assess potential profits or losses in their holdings.

Napoved cene za kriptovaluto I love puppies

Napoved cene I love puppies (PUPPIES) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PUPPIES v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen I love puppies (PUPPIES) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena I love puppies lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute I love puppies v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PUPPIES za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute I love puppies.

O I love puppies

PUPPIES is a digital asset that operates on a decentralized network, aiming to provide a platform for pet-related transactions and services. The primary function of PUPPIES is to facilitate payments and transactions within the pet industry, including but not limited to pet supplies, veterinary services, and pet insurance. It operates on a proof-of-stake consensus mechanism, ensuring security and efficiency in transactions. The supply model of PUPPIES is designed to maintain stability, with a fixed total supply and a deflationary mechanism that burns a small percentage of tokens with each transaction. PUPPIES serves as a unique tool for pet owners and service providers, fostering a dedicated ecosystem for pet-related needs and services.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto I love puppies

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto I love puppies? Nakup PUPPIES je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute I love puppies. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute I love puppies (PUPPIES).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in I love puppies bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu I love puppies (PUPPIES)

Kaj lahko storite s kriptovaluto I love puppies

Z lastništvom kriptovalute I love puppies se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup I love puppies (PUPPIES) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je I love puppies (PUPPIES)

I Love Puppies – Elon Musk

I love puppies Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje I love puppies razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna I love puppies spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o I love puppies

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta I love puppies?
Če bi kriptovaluta I love puppies rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute I love puppies.
Pomembne panožne novosti I love puppies (PUPPIES)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

