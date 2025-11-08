Današnja cena I love puppies

Današnja cena kriptovalute I love puppies (PUPPIES) v živo je $ 0.0000003227, s spremembo 12.39 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PUPPIES v USD je $ 0.0000003227 na PUPPIES.

Kriptovaluta I love puppies je trenutno na #3683. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 PUPPIES. V zadnjih 24 urah se je PUPPIES trgovalo med $ 0.0000002734 (najnižje) in $ 0.0000003643 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000001189097557191, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000000001766024703.

V kratkoročni uspešnosti se je PUPPIES premaknil +0.34% v zadnji uri in -19.17% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.99K.

Tržne informacije I love puppies (PUPPIES)

Uvrstitev No.3683 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 54.99K$ 54.99K $ 54.99K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 13.58M$ 13.58M $ 13.58M Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 Skupna ponudba 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija I love puppies je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 54.99K. Obstoječa ponudba PUPPIES je 0.00, skupna ponudba pa znaša 42069000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 13.58M.