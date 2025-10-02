Tokenomika PUMLx (PUMLX)

Tokenomika PUMLx (PUMLX)

Odkrijte ključne vpoglede v PUMLx (PUMLX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:13:36 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen PUMLx (PUMLX)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PUMLx (PUMLX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 54.29K
Skupna ponudba:
$ 495.14M
Razpoložljivi obtok:
$ 129.25M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 207.96K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.02043
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000250137201915361
Trenutna cena:
$ 0.00042
Informacije o PUMLx (PUMLX)

PUML is an Australian based WEB3 Gamified Health, Wellbeing and Sports Platform. We specialise in running physical and mental health challenges that use gamefi and socialfi to incentivise and reward healthy behaviours with consumers. Sports and Athlete NFTs are used to motivate people to be active and healthy while capturing wearable wellness data from our members. As a mass consumer Web 2 to Web 3 Adoption platform we have also run our gamfi challenges for Corporates, Sports Brands, Run Clubs and Web3 communities.

Uradna spletna stran:
https://puml.io
Bela knjiga:
https://whitepaper.puml.io/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x8c088775e4139af116Ac1FA6f281Bbf71E8c1c73

Tokenomika PUMLx (PUMLX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike PUMLx (PUMLX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PUMLX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PUMLX.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PUMLX, raziščite ceno žetona PUMLX v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

