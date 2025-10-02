Tokenomika FC Porto Fan Token (PORTO)

Odkrijte ključne vpoglede v FC Porto Fan Token (PORTO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:59:26 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen FC Porto Fan Token (PORTO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za FC Porto Fan Token (PORTO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 12.26M
Skupna ponudba:
$ 40.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 11.33M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 43.28M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 2.505
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.6970188925487788
Trenutna cena:
$ 1.082
Informacije o FC Porto Fan Token (PORTO)

FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League.

Uradna spletna stran:
https://www.fcporto.pt/
Raziskovalec blokov:
https://www.bscscan.com/token/0x49f2145d6366099e13B10FbF80646C0F377eE7f6

Tokenomika FC Porto Fan Token (PORTO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike FC Porto Fan Token (PORTO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PORTO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PORTO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PORTO, raziščite ceno žetona PORTO v živo!

Kako kupiti PORTO

Želite v svoj portfelj dodati FC Porto Fan Token (PORTO)? MEXC podpira različne načine nakupa PORTO, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen FC Porto Fan Token (PORTO)

Analiza zgodovine cen PORTO pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene PORTO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PORTO? Naša stran za napovedovanje cen PORTO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti