Tokenomika Pond Coin (PNDC)

Odkrijte ključne vpoglede v Pond Coin (PNDC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:54:02 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Pond Coin (PNDC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Pond Coin (PNDC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Informacije o Pond Coin (PNDC)

Pond0x is a meme coin on Ethereum.

Uradna spletna stran:
https://www.pond0x.com/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x423f4e6138E475D85CF7Ea071AC92097Ed631eea

Tokenomika Pond Coin (PNDC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Pond Coin (PNDC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PNDC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PNDC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PNDC, raziščite ceno žetona PNDC v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

