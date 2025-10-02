Tokenomika Planet (PLANET)

Tokenomika Planet (PLANET)

Odkrijte ključne vpoglede v Planet (PLANET), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:09:48 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Planet (PLANET)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Planet (PLANET), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 623.60K
$ 623.60K$ 623.60K
Skupna ponudba:
$ 1.00T
$ 1.00T$ 1.00T
Razpoložljivi obtok:
$ 851.45B
$ 851.45B$ 851.45B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 732.40K
$ 732.40K$ 732.40K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.000133658
$ 0.000133658$ 0.000133658
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000000004892663576
$ 0.000000004892663576$ 0.000000004892663576
Trenutna cena:
$ 0.0000007324
$ 0.0000007324$ 0.0000007324

Informacije o Planet (PLANET)

$PLANET is on the way to make this planet a better place by having an awesome community of GOATs.

Uradna spletna stran:
https://planetrefi.com/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x2ad9addd0d97ec3cdba27f92bf6077893b76ab0b

Tokenomika Planet (PLANET): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Planet (PLANET) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PLANET, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PLANET.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PLANET, raziščite ceno žetona PLANET v živo!

Kako kupiti PLANET

Želite v svoj portfelj dodati Planet (PLANET)? MEXC podpira različne načine nakupa PLANET, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Planet (PLANET)

Analiza zgodovine cen PLANET pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene PLANET

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PLANET? Naša stran za napovedovanje cen PLANET združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti