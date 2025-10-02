Tokenomika Pixelverse (PIXFI)

Odkrijte ključne vpoglede v Pixelverse (PIXFI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:09:28 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Pixelverse (PIXFI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Pixelverse (PIXFI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 912.15K
Skupna ponudba:
$ 5.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 3.06B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.49M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.09945
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000284420702910921
Trenutna cena:
$ 0.0002984
Informacije o Pixelverse (PIXFI)

Pixelverse features a cyberpunk-themed game available on both Telegram and web browsers. The platform boasts 50M players and over 12M social media followers.Featuring a diverse array of games with RPG elements and real-time PvP battles, Pixelverse has attracted over 500K online players ready to battle on PixelTap. The platform also showcases notable projects such as ""Huxley"" by Ben Mauro, an art director renowned for his work on Call of Duty, Halo, and Metal Gear.

Uradna spletna stran:
https://pixelverse.xyz
Bela knjiga:
https://docs.pixelverse.xyz
Raziskovalec blokov:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xd795eb12034C2b77d787a22292c26fab5f5C70Aa

Tokenomika Pixelverse (PIXFI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Pixelverse (PIXFI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PIXFI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PIXFI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PIXFI, raziščite ceno žetona PIXFI v živo!

Kako kupiti PIXFI

Želite v svoj portfelj dodati Pixelverse (PIXFI)? MEXC podpira različne načine nakupa PIXFI, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Pixelverse (PIXFI)

Analiza zgodovine cen PIXFI pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene PIXFI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PIXFI? Naša stran za napovedovanje cen PIXFI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

